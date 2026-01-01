内部专家助您从容部署
借助我们经验丰富的专业服务团队，成功实施、充分释放并规模化扩展 Snowflake AI 数据云的全部潜力。
为什么选择 Snowflake
领先的企业正依托 AI 数据云驱动端到端的全生命周期数据管理——从数据摄取到共享，从而加速创新，释放数据的更大价值。
使用 Snowflake 作为数据平台的企业报告的投资回报率¶¶
使用 Snowflake 的福布斯全球 2000 强企业数量11
简单易用
从轻松的接入与运营、极低的维护管理负担，到易于优化的成本节省，Snowflake 为您的所有数据提供了一个全托管的单一平台。
Merkle 在保障数据治理和安全性的同时优化客户体验
电通旗下公司 Merkle 整合敏感数据并与 Snowflake 中的客户协作，从而打造更高效、更值得信赖的数据环境，从而加快数据访问速度并降低风险。
辉瑞利用 Snowpark 加速见解和处理数据的速度提高 4 倍
通过迁移到 Snowflake，这家制药巨头拥有统一的业务部门，可以更轻松地获取见解并无缝共享数据，同时降低总拥有成本 （TCO）。
值得信赖
Snowflake 的服务与账户专为安全而设计，提供可帮助客户为其数据和用户配置全方位安全级别的功能，从而有效降低漏洞与数据泄露的风险。
Snowflake 合规性认证包括：
为什么选择 Snowflake
Snowflake 是一个与云无关的平台，在三大公有云提供商上运行：
亚马逊云科技（AWS）
Microsoft Azure
谷歌云平台（GCP）
这使您可以灵活地选择最适合您策略的云提供商。
Snowflake 使用灵活的、基于使用量的定价模型。成本基于两个主要组成部分：
计算：对于计算资源，Snowflake 采用基于消耗的模型。
存储：存储成本基于 Snowflake 中存储的数据量（以每月 TB 为单位）。
此模型允许您独立扩展资源并优化成本。详细了解 Snowflake 定价。
是的，Snowflake 提供多云和跨区域体验。它在全球众多区域的主要云平台（AWS、Azure 和 Google Cloud）上运行，提供独立于底层云的灵活性、无缝数据共享和复制功能。
Snowflake 内置了强大的企业级安全和治理功能。这包括端到端加密、精细的基于角色的访问控制（RBAC）、网络策略、多因素身份验证以及通常通过 Snowflake Horizon Catalog 管理的全面数据治理功能（如数据屏蔽、标记和访问历史记录）。
是的，Snowflake 为 AI 和机器学习提供了强大的内置支持。通过 Snowflake Cortex，您可以访问大型语言模型（LLM）和其他由 AI 驱动的函数。此外，Snowpark ML 允许用户在 Snowflake 中使用 Python 构建、训练和部署自定义 ML 模型，从而确保数据的安全和集成。
您可以访问我们的客户案例页面或 Snowflake 博客 Inside the AI 数据云，了解客户成功案例、案例研究和用例示例。
注册免费试用：Snowflake 提供 30 天免费试用，其中包括免费积分，让您可以探索其功能
探索快速入门指南：Snowflake 提供动手教程，引导您设置环境、加载数据、执行各种分析任务，从基本查询到更高级的分析
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