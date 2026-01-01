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领先的企业正依托 AI 数据云驱动端到端的全生命周期数据管理——从数据摄取到共享，从而加速创新，释放数据的更大价值。

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使用 Snowflake 作为数据平台的企业报告的投资回报率¶

766

使用 Snowflake 的福布斯全球 2000 强企业数量11

Screenshot of Snowflake Intelligence dashboard with verified queries and external data
SNOWFLAKE COWORK

全域知识。一个可信企业智能体。

首次实现任何用户都可以在一个地方安全地与公司所有数据对话——使用简单的语言——并获得即时、可信的答案。

轻松迁移到 现代化平台

无论是从本地迁移到云，还是在云之间迁移，Snowflake 都能帮助您从任何来源实现无缝迁移 。

了解有关迁移的更多信息 (EN)
Image of a snowflake bug surrounded by icons for migration platforms

为什么选择 Snowflake

常见问题 解答

Snowflake 是一个与云无关的平台，在三大公有云提供商上运行：

  • 亚马逊云科技（AWS）

  • Microsoft Azure

  • 谷歌云平台（GCP）

这使您可以灵活地选择最适合您策略的云提供商。

Snowflake 使用灵活的、基于使用量的定价模型。成本基于两个主要组成部分：

计算：对于计算资源，Snowflake 采用基于消耗的模型。

存储：存储成本基于 Snowflake 中存储的数据量（以每月 TB 为单位）。

此模型允许您独立扩展资源并优化成本。详细了解 Snowflake 定价。

是的，Snowflake 提供多云和跨区域体验。它在全球众多区域的主要云平台（AWS、Azure 和 Google Cloud）上运行，提供独立于底层云的灵活性、无缝数据共享和复制功能。

Snowflake 内置了强大的企业级安全和治理功能。这包括端到端加密、精细的基于角色的访问控制（RBAC）、网络策略、多因素身份验证以及通常通过 Snowflake Horizon Catalog 管理的全面数据治理功能（如数据屏蔽、标记和访问历史记录）。

是的，Snowflake 为 AI 和机器学习提供了强大的内置支持。通过 Snowflake Cortex，您可以访问大型语言模型（LLM）和其他由 AI 驱动的函数。此外，Snowpark ML 允许用户在 Snowflake 中使用 Python 构建、训练和部署自定义 ML 模型，从而确保数据的安全和集成。

您可以访问我们的客户案例页面或 Snowflake 博客 Inside the AI 数据云，了解客户成功案例、案例研究和用例示例。

注册免费试用：Snowflake 提供 30 天免费试用，其中包括免费积分，让您可以探索其功能

探索快速入门指南：Snowflake 提供动手教程，引导您设置环境、加载数据、执行各种分析任务，从基本查询到更高级的分析

加入社区：使用 Snowflake 活跃的社区论坛学习最佳实践并获取问题的答案

* 私有预览，† 公开预览，‡ 即将推出

资料来源： Forrester：Snowflake AI 数据云的总体经济影响™，2024 年 10 月

1截至2025年7月31日