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新闻 Snowflake Intelligence 现已更名为 Snowflake CoWork。

Snowflake CoWork面向每位知识工作者的专属智能体

借助一款与您的数据紧密相连、学习您的工作方式、在后台自主运行并跨越企业现有工具采取行动的智能体，将日常任务转化为实际成果。

Screenshot of Snowflake Intelligence executing SQL and generating graphs

核心优势

一次有治理的对话，从数据到决策，再到行动

大多数智能体需要跨越 API、凭证与执行环境才能访问您的数据。Snowflake CoWork 直接在您的数据所在之处运行。

深度分析，驱动真实行动

在单一平台上与 AI 协同工作

CoWork 针对复杂企业数据进行深度推理，在需要时启动 Deep Research，并通过 MCP 采取行动。

契合实际工作场景

随时随地自动化、共享与协作

保存并共享可供团队进一步构建的 Artifacts，在移动端与邮件中保持高效，并将多步骤工作转化为可复用的 Skills（即将进入公开预览）。

专为企业规模而设计

基于您已信赖的治理框架，安全扩展

自动应用现有访问控制、身份认证与预算治理——让业务用户在 Snowflake 安全边界内快速推进工作。

产品演示

亲眼见证：与 Snowflake CoWork 共度一个工作早晨

关注销售副总裁如何用 AI 工作智能体开启一天：查看共享仪表板、启动 Deep Research、向团队发送 Slack 消息，以及将会议准备 Skill 转化为每周自动化任务。

洞察更深，行动更快。

  • 解答那些曾需耗费数天的“为什么”问题。Deep Research 跨越整个数据资产进行调研，在数分钟内输出附有引用来源的分析报告。
  • Slack、Gmail、Jira 与 Salesforce 仅需一次 MCP 调用即可触达，Microsoft Teams、Outlook 与 Exchange 今日即可通过自定义 MCP 接入。无需切换标签页，直接在对话中采取行动。
  • 从第一天起即可获得专属且实用的智能体。User Memory 根据您的工作方式量身定制，而自动路由功能负责调度合适的工具与技能（均即将进入公开预览）。
  • Cortex Sense（即将进入私有预览）将您的数据、定义与运营知识整合为一个共享语境层，供每个 CoWork 与 CoCo 智能体读取。
Snowflake Intelligence dashboard showing a line graph and query explanation
Snowflake Intelligence dashboard showing thinking and explanation of sales trends and generating a bar chart
Snowflake Intelligence agent dashboard and team permissions

随时随地保持工作节奏

  • 将独立的解答转化为共享知识——保存图表与对话记录作为 Artifacts，供团队复用。
  • 在 Slack 中浏览晨间简报，审批智能体起草的邮件，并随时发起追问。原生 iOS（含 Face ID 登录），与桌面端采用同一治理框架。
  • 告知 CoWork 您所需的任何文件类型——PowerPoint 演示文稿、PDF 或 Google Doc——直接在对话中获取成品（即将进入公开预览）。
  • 用自然语言描述多步骤流程即可创建 Skill，将其共享至团队目录（即将进入公开预览）并按需运行。
下载 iOS 版 (EN)

在扩大影响力的同时维持信任

  • 自动为每次智能体交互应用现有访问控制、行级策略与数据脱敏措施。
  • 通过 SCIM 借助 Okta 或 Microsoft Entra ID，以最低人工配置向数千用户大规模推出。
  • 通过 Agent Studio（即将全面上线）构建、评估与监控每个智能体，并利用预算控制追踪团队或工作流层面的使用成本。
试用 Snowflake CoWork (EN)

零售和消费品 (EN)

"借助 Snowflake CoWork，我们正在赋能 Fanatics 各业务团队的用户，让他们能够轻松实现高精度的受众分层，加速企业级交叉销售机会，并借助最丰富的数据构建可精准触达的受众群体，从而推动我们广告业务的增长。"

Maddy Want, VP of Data, Fanatics

  • Fanatics 运营公司的每日 2B+ 信号
  • 100M+ 粉丝，各有数百种属性
阅读案例研究

Snowflake Intelligence

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免费试用、构建您的第一个 Cortex Agent，或接入您的企业系统。每周已有超过 9,100 名客户使用 Snowflake AI 产品。

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  • 价值 400 美元的免费计算额度 
  • 立即访问 AI 数据云
  • 启用最关键的数据工作负载
立即开始免费体验 (EN)

Snowflake 联合办公

常见问题

Snowflake CoWork（原 Snowflake Intelligence）是帮助您更智慧工作的专属工作智能体，可在 ai.snowflake.com 访问。它为知识工作者提供统一平台，能够对企业数据提出问题、获取附有引用来源的解答、以 Skills 形式自动化多步骤工作流（即将进入公开预览），并在 Gmail、Jira、Slack、Salesforce 等工具中采取行动——一切均在 Snowflake 的治理平台内完成。

Snowflake Intelligence 现已更名为 Snowflake CoWork。产品名称的演进与产品本身的扩展同步进行——从对话式分析扩展为一款能够推理您的数据、自动化日常任务并在企业现有工具中采取行动的专属工作智能体。现有客户无需因名称变更而采取任何操作。

Snowflake CoWork 为每位用户提供一个专属智能体，通过用户中心记忆（Agent Memory，即将进入公开预览）与跨会话持久连接（MCP），自动将每个问题路由至合适的数据、工具与技能。自动生成的业务语境（Cortex Sense，即将进入私有预览）意味着智能体从第一天起便能理解您的数据，无需手动配置语义模型。

Deep Research 并行运行多个智能体，跨结构化数据、文档与外部语境进行综合分析，生成一份完整的引用报告，阐明正在发生什么、为什么以及下一步应采取什么行动。它以更广泛的跨企业语境，补充了 Extended Thinking 精准的单轮分析。

数据智能体是 Snowflake CoWork 内的专业 AI 实体。Agent Router（即将进入私有预览）自动将每个请求引导至最相关的数据智能体。每个智能体的作用范围限定于特定数据源与业务领域，能够理解用户问题、安全分析相关数据并返回更精准、受治理保障的响应。

可以。User Skills 将允许任何用户以自然语言捕捉可重复工作流——每周摘要、差异分析、跟进邮件——并按需运行。自动化（即将进入公开预览）与定时订阅可将定期简报与异常告警推送至邮件、Slack 或移动端，让智能体主动推送重要信息。

Snowflake CoWork 自动继承 Snowflake 现有的访问控制、行级策略与数据脱敏机制。管理员可通过 SCIM 借助 Okta 或 Microsoft Entra ID 进行用户配置，并可利用预算控制管理 AI 成本，同时从 Agent Studio（即将进入公开预览）构建、评估与监控每个智能体。

*公开预览

**截至 2026 年 1 月 31 日季度最后四周的平均值，基于容量及按需账户，通过我们的内部分类，统计每周使用 Snowflake AI 功能的情况。

前瞻性声明：本内容包含前瞻性声明，包括有关我们未来产品的相关内容，不构成交付任何产品的承诺。实际结果与产品可能有所不同，并受已知和未知风险及不确定性的影响。如需更多信息，请参阅我们的最新 10-Q 报告。