Snowflake CoWork（原 Snowflake Intelligence）是帮助您更智慧工作的专属工作智能体，可在 ai.snowflake.com 访问。它为知识工作者提供统一平台，能够对企业数据提出问题、获取附有引用来源的解答、以 Skills 形式自动化多步骤工作流（即将进入公开预览），并在 Gmail、Jira、Slack、Salesforce 等工具中采取行动——一切均在 Snowflake 的治理平台内完成。