Snowflake CoWork面向每位知识工作者的专属智能体
借助一款与您的数据紧密相连、学习您的工作方式、在后台自主运行并跨越企业现有工具采取行动的智能体，将日常任务转化为实际成果。
核心优势
一次有治理的对话，从数据到决策，再到行动
大多数智能体需要跨越 API、凭证与执行环境才能访问您的数据。Snowflake CoWork 直接在您的数据所在之处运行。
深度分析，驱动真实行动
在单一平台上与 AI 协同工作
CoWork 针对复杂企业数据进行深度推理，在需要时启动 Deep Research，并通过 MCP 采取行动。
契合实际工作场景
随时随地自动化、共享与协作
保存并共享可供团队进一步构建的 Artifacts，在移动端与邮件中保持高效，并将多步骤工作转化为可复用的 Skills（即将进入公开预览）。
专为企业规模而设计
基于您已信赖的治理框架，安全扩展
自动应用现有访问控制、身份认证与预算治理——让业务用户在 Snowflake 安全边界内快速推进工作。
洞察更深，行动更快。
- 解答那些曾需耗费数天的“为什么”问题。Deep Research 跨越整个数据资产进行调研，在数分钟内输出附有引用来源的分析报告。
- Slack、Gmail、Jira 与 Salesforce 仅需一次 MCP 调用即可触达，Microsoft Teams、Outlook 与 Exchange 今日即可通过自定义 MCP 接入。无需切换标签页，直接在对话中采取行动。
- 从第一天起即可获得专属且实用的智能体。User Memory 根据您的工作方式量身定制，而自动路由功能负责调度合适的工具与技能（均即将进入公开预览）。
- Cortex Sense（即将进入私有预览）将您的数据、定义与运营知识整合为一个共享语境层，供每个 CoWork 与 CoCo 智能体读取。
随时随地保持工作节奏
- 将独立的解答转化为共享知识——保存图表与对话记录作为 Artifacts，供团队复用。
- 在 Slack 中浏览晨间简报，审批智能体起草的邮件，并随时发起追问。原生 iOS（含 Face ID 登录），与桌面端采用同一治理框架。
- 告知 CoWork 您所需的任何文件类型——PowerPoint 演示文稿、PDF 或 Google Doc——直接在对话中获取成品（即将进入公开预览）。
- 用自然语言描述多步骤流程即可创建 Skill，将其共享至团队目录（即将进入公开预览）并按需运行。
在扩大影响力的同时维持信任
- 自动为每次智能体交互应用现有访问控制、行级策略与数据脱敏措施。
- 通过 SCIM 借助 Okta 或 Microsoft Entra ID，以最低人工配置向数千用户大规模推出。
- 通过 Agent Studio（即将全面上线）构建、评估与监控每个智能体，并利用预算控制追踪团队或工作流层面的使用成本。
"借助 Snowflake CoWork，我们正在赋能 Fanatics 各业务团队的用户，让他们能够轻松实现高精度的受众分层，加速企业级交叉销售机会，并借助最丰富的数据构建可精准触达的受众群体，从而推动我们广告业务的增长。"
Maddy Want, VP of Data, Fanatics
- Fanatics 运营公司的每日 2B+ 信号
- 100M+ 粉丝，各有数百种属性
立即开始您的 Snowflake 30 天免费体验
- 价值 400 美元的免费计算额度
- 立即访问 AI 数据云
- 启用最关键的数据工作负载
Snowflake 联合办公
常见问题
Snowflake CoWork（原 Snowflake Intelligence）是帮助您更智慧工作的专属工作智能体，可在 ai.snowflake.com 访问。它为知识工作者提供统一平台，能够对企业数据提出问题、获取附有引用来源的解答、以 Skills 形式自动化多步骤工作流（即将进入公开预览），并在 Gmail、Jira、Slack、Salesforce 等工具中采取行动——一切均在 Snowflake 的治理平台内完成。
Snowflake Intelligence 现已更名为 Snowflake CoWork。产品名称的演进与产品本身的扩展同步进行——从对话式分析扩展为一款能够推理您的数据、自动化日常任务并在企业现有工具中采取行动的专属工作智能体。现有客户无需因名称变更而采取任何操作。
Snowflake CoWork 为每位用户提供一个专属智能体，通过用户中心记忆（Agent Memory，即将进入公开预览）与跨会话持久连接（MCP），自动将每个问题路由至合适的数据、工具与技能。自动生成的业务语境（Cortex Sense，即将进入私有预览）意味着智能体从第一天起便能理解您的数据，无需手动配置语义模型。
Deep Research 并行运行多个智能体，跨结构化数据、文档与外部语境进行综合分析，生成一份完整的引用报告，阐明正在发生什么、为什么以及下一步应采取什么行动。它以更广泛的跨企业语境，补充了 Extended Thinking 精准的单轮分析。
数据智能体是 Snowflake CoWork 内的专业 AI 实体。Agent Router（即将进入私有预览）自动将每个请求引导至最相关的数据智能体。每个智能体的作用范围限定于特定数据源与业务领域，能够理解用户问题、安全分析相关数据并返回更精准、受治理保障的响应。
可以。User Skills 将允许任何用户以自然语言捕捉可重复工作流——每周摘要、差异分析、跟进邮件——并按需运行。自动化（即将进入公开预览）与定时订阅可将定期简报与异常告警推送至邮件、Slack 或移动端，让智能体主动推送重要信息。
Snowflake CoWork 自动继承 Snowflake 现有的访问控制、行级策略与数据脱敏机制。管理员可通过 SCIM 借助 Okta 或 Microsoft Entra ID 进行用户配置，并可利用预算控制管理 AI 成本，同时从 Agent Studio（即将进入公开预览）构建、评估与监控每个智能体。