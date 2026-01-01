产品类别
Snowflake 事务
在一个企业级平台上统一事务、分析与 AI。构建从要求苛刻的应用程序到实时 AI 智能体的所有内容，而无需复杂的数据移动。
用统一的架构取代数据库蔓延
停止管理分散的孤岛。将所有数据整合到一个强大的应用程序、业务洞察和 AI 平台上。
消除昂贵、脆弱的数据管道
省去成本高昂的 ETL。连接事务型与分析型数据，驱动全新的业务洞察和响应式体验。
保障扩展可信的 AI
消除高风险的数据移动并维护单一安全边界，使 AI 更加安全可靠。
生产就绪型 POSTGRES
在几秒钟内将 Postgres 数据与您的分析连接起来
以零代码更改迁移 Postgres 应用程序。
为要求苛刻的应用程序和 AI 提供世界一流的性价比。
通过 99.95% 的正常运行时间 SLA、高可用性和 10 天的免费连续备份确保弹性。
使用自管密钥和专用网络连接保护数据。
简化的混合工作负载
使用一条 SQL 语句合并事务与分析数据
- 一键实现Unistore 中的事务数据与 Snowflake 中的历史数据无缝关联。
停用单独的数据库和复杂的 ETL 作业。
使应用程序和工作流状态与分析保持同步，以获得最新的报告和仪表板。
为您的所有数据提供统一的治理模型、安全层和单一可信数据来源。
立即开始您的 Snowflake 30 天免费体验
- 价值 400 美元的免费计算额度
- 立即访问 AI 数据云
- 启用最关键的数据工作负载
SNOWFLAKE 事务
常见问题 解答
查找有关 Snowflake 事务的最常见问题的答案。
Snowflake 事务是一个产品类别，它将事务、分析与 AI 工作负载统一到一个企业级平台上。它结合了 Snowflake Postgres（适用于需要 Postgres 兼容性的应用程序与 AI 智能体），以及 Snowflake Unistore（适用于需要深度集成 Snowflake 的事务用例）。这些产品消除了管理分散的数据孤岛和复杂数据移动的需要。
通过缩小这些工作负载之间的鸿沟，可以消除数据孤岛的架构负担。您的应用程序、分析与 AI 同步运行，让您的系统能够立即访问新的上下文，而不会出现移动数据的延迟或成本。
使用 Snowflake Postgres 作为应用程序和 AI 的操作存储，并轻松地将现有的 Postgres 应用程序直接迁移到 Snowflake 平台。将 Unistore 用于需要与 Snowflake 的数据治理和分析功能深度集成的用例，例如跟踪应用程序和工作流状态或提供实时数据。
Snowflake Transactions 是实时 AI 的理想选择。通过在连接分析和生产数据的同一企业级平台上运行 AI，无论它位于何处，您都可以让 AI 立即访问新的上下文，而不会出现复杂数据移动带来的滞后、成本或风险。这使您可以将 AI 锚定于真实业务上下文（Grounding），并减少过时数据引起的幻觉。