Snowflake 事务是一个产品类别，它将事务、分析与 AI 工作负载统一到一个企业级平台上。它结合了 Snowflake Postgres（适用于需要 Postgres 兼容性的应用程序与 AI 智能体），以及 Snowflake Unistore（适用于需要深度集成 Snowflake 的事务用例）。这些产品消除了管理分散的数据孤岛和复杂数据移动的需要。