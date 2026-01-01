是的，Snowflake 同时支持这两种功能。Cortex AI 是一个综合平台，使企业能够直接在 Snowflake 的安全边界内分析 非结构化的数据、构建 对话式代理应用程序和行业领先的大型语言模型。Cortex AI 使所有技术水平的用户都能轻松高效地获得实时、可信的 AI 驱动见解。 Snowflake ML 使您能够构建、训练和部署传统的预测性 ML 模型，以进行预测、分类等。