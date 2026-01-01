“利用 Snowflake 易于使用且安全的生成式 AI 和机器学习平台，我们将继续实现 AI 的民主化，以有效地将数据转化为更好的客户体验。”
阿维纳什·辛哈
Zoom Communications 公司首席信息官
在统一的安全治理环境下，利用全套 AI 服务轻松分析非结构化数据、构建数据智能体 (Data Agents) 并创建机器学习 (ML) 工作流 —— 一切皆可在数据所在地同步实现。
利用 AI 从企业数据中获得更深入的见解
在一个平台内轻松处理非结构化的数据、开发生成式 AI 应用程序并优化机器学习模型工作流程。
人工智能驱动的见解，轻松扩展
利用 Snowflake 的 AI 服务，在数据旁边大规模提供见解。在完全托管的无服务器平台上简化开发，以应对各种用例。
构建值得信赖的 AI
在可信的 Snowflake 边界内部署生产中的生成式 AI 应用程序。轻松应用数据和 AI 的安全策略、 访问控制、 使用情况跟踪 和 可观察性。
金融服务
TS Imagine 使用 Snowflake AI 统一数据和团队，扩展生成式 AI，以提高效率并降低成本 500+ 客户。
面向 AI 的 SNOWFLAKE
此处回答了有关 Snowflake 的 AI 功能（包括 Cortex AI、Snowflake ML、模型类型和治理）的最常见问题。
Snowflake 通过 Cortex AI 和 Snowpark ML 提供各种 AI 模型。这包括 Snowflake 自己的 Arctic 大型语言模型 （LLM）、领先的第三方 LLM（来自 Meta、Anthropic、Mistral、OpenAI 等）、任务特定模型（例如，用于翻译、摘要、情感、文档分析）以及训练和部署传统预测 ML 模型的功能。微调也适用于特定型号。
Snowflake 的 AI 功能（包括 Cortex AI 和 Snowpark ML 中的功能）的定价通常遵循 Snowflake 基于使用量的模型。请访问 Snowflake 官方定价页面 和 Snowflake 服务消耗量表 ，了解有关 Credit 消耗量的最详细和最新信息。
是的，Snowflake 同时支持这两种功能。Cortex AI 是一个综合平台，使企业能够直接在 Snowflake 的安全边界内分析 非结构化的数据、构建 对话式代理应用程序和行业领先的大型语言模型。Cortex AI 使所有技术水平的用户都能轻松高效地获得实时、可信的 AI 驱动见解。 Snowflake ML 使您能够构建、训练和部署传统的预测性 ML 模型，以进行预测、分类等。
Snowflake 通过 Snowflake Horizon Catalog 提供强大的治理，包括基于角色的访问控制 （基于角色的访问控制 （RBAC））、数据掩码、行访问策略、对象标记和审计日志。 Cortex Guard 等功能有助于过滤模型输出。这有助于您在使用 Cortex AI 时保持数据 的安全和私密 性。