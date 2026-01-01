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免费开发者日 — 6月25日 — 线上

不只是听说 AI，而是亲手构建它。行业领袖分享与动手实验。

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人工智能
概述
Snowflake Cortex AI (EN)Snowflake ML (EN)
Data Agents (EN)非结构化数据分析 (EN)
人工智能研究 (EN)
资源 (EN)

新 Snowflake 峰会上的 AI 公告 (EN)

Snowflake赋能AI创新

在统一的安全治理环境下，利用全套 AI 服务轻松分析非结构化数据、构建数据智能体 (Data Agents) 并创建机器学习 (ML) 工作流 —— 一切皆可在数据所在地同步实现。

snowflake ai dashboard screenshot

用例

将数据转化为 智能

数据智能体

非结构化数据分析

ML 工作流

与您的数据对话

基于企业数据构建智能体对话式应用

  • 通过易于使用、直观的界面获得业务问题的准确答案。

  • 高效构建用于文档分析、多模态数据处理和上下文信息合成的数据智能体。 

  • 通过由 Cortex AnalystCortex Search 提供支持的可扩展且可靠的检索功能，访问所有结构化和非结构化的 企业数据 。
探索应用场景 (EN)

高效、规模化地处理文本与多模态数据

在 Snowflake 的安全边界内分析批处理数据

  • 轻松管理非结构化的数据处理工作流。

  • 利用 Snowflake 的多模态 AI 功能，大规模高效分析文本、文档和其他媒体。

  • 在 Snowflake 的安全边界内，访问来自 Anthropic （Claude） 和 Meta （Llama） 等提供商提供的行业领先大型语言模型 （LLM）。
探索应用场景 (EN)
data and ai platform diagram CH

简化 ML 开发和生产

加速端到端机器学习工作流

  • 使用完全集成的平台大规模开发、部署和监控 ML 特征和模型 ，该平台将工具、工作流和计算基础设施整合到数据中。

  • 使用基于容器的运行时，在 GPU 上分发数据加载和模型训练，使用 Notebooks 更快地开发模型。 

  • 使用 Snowflake Model Registry 提供随时随地训练的模型以进行推理。

探索应用场景 (EN)
ML CH diagram
Zoom logo

“利用 Snowflake 易于使用且安全的生成式 AI 和机器学习平台，我们将继续实现 AI 的民主化，以有效地将数据转化为更好的客户体验。”

阿维纳什·辛哈
Zoom Communications 公司首席信息官

阅读案例 (EN)

优势

来自结构化和 在一个平台中处理非结构化的数据

利用 AI 从企业数据中获得更深入的见解

在单一平台上加速 AI 创新

在一个平台内轻松处理非结构化的数据、开发生成式 AI 应用程序并优化机器学习模型工作流程。

阅读生成式 AI 的客户成功案例 (EN)
ai data cloud diagram
snowflake ai at scale diagram

人工智能驱动的见解，轻松扩展

大规模、高效地开发 AI 以及数据

利用 Snowflake 的 AI 服务，在数据旁边大规模提供见解。在完全托管的无服务器平台上简化开发，以应对各种用例。

了解 Power Digital 是如何做到的 (EN)

构建值得信赖的 AI

通过统一治理和端到端可观测性自信地部署 AI

在可信的 Snowflake 边界内部署生产中的生成式 AI 应用程序。轻松应用数据和 AI 的安全策略、 访问控制、 使用情况跟踪 和 可观察性。

了解有关安全性和治理的更多信息 (EN)

制造业 (EN)

“Snowflake Cortex AI 的游戏规则改变者在于它的简单性和易于实施性。我们的数据已经存储在 Snowflake 中，因此我们可以利用 LLM，而无需使用任何外部内容。

维什瓦·拉姆
Penske Logistics 数据 科学与分析副总裁

阅读案例 (EN)

  • <15 天构建新的 AI 摘要模型
阅读案例研究 (EN)
Truck driver smiling while leaning out a window

资源

详细了解如何 利用 Snowflake 实现 AI 生产

高管

人工智能从业者

数据科学家

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  • 价值 400 美元的免费计算额度 
  • 立即访问 AI 数据云
  • 启用最关键的数据工作负载
立即开始免费体验 (EN)

面向 AI 的 SNOWFLAKE

常见问题 解答

此处回答了有关 Snowflake 的 AI 功能（包括 Cortex AI、Snowflake ML、模型类型和治理）的最常见问题。

Snowflake 通过 Cortex AI 和 Snowpark ML 提供各种 AI 模型。这包括 Snowflake 自己的 Arctic 大型语言模型 （LLM）、领先的第三方 LLM（来自 Meta、Anthropic、Mistral、OpenAI 等）、任务特定模型（例如，用于翻译、摘要、情感、文档分析）以及训练和部署传统预测 ML 模型的功能。微调也适用于特定型号。

Snowflake 的 AI 功能（包括 Cortex AI 和 Snowpark ML 中的功能）的定价通常遵循 Snowflake 基于使用量的模型。请访问 Snowflake 官方定价页面Snowflake 服务消耗量表 ，了解有关 Credit 消耗量的最详细和最新信息。

您可以访问我们的 客户案例 页面或 Snowflake 博客 ，了解各行各业客户实施的实际 AI 和 ML 用例。 下载我们的客户电子书以获取更多示例

是的，Snowflake 同时支持这两种功能。Cortex AI 是一个综合平台，使企业能够直接在 Snowflake 的安全边界内分析 非结构化的数据、构建 对话式代理应用程序和行业领先的大型语言模型。Cortex AI 使所有技术水平的用户都能轻松高效地获得实时、可信的 AI 驱动见解。 Snowflake ML 使您能够构建、训练和部署传统的预测性 ML 模型，以进行预测、分类等。

Snowflake 通过 Snowflake Horizon Catalog 提供强大的治理，包括基于角色的访问控制 （基于角色的访问控制 （RBAC））、数据掩码、行访问策略、对象标记和审计日志。 Cortex Guard 等功能有助于过滤模型输出。这有助于您在使用 Cortex AI 时保持数据 的安全和私密 性。

查看我们关于保护 AI 系统的实用框架的电子书。

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