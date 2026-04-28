“我们使用 Snowflake 构建的数据基础使我们能够快速适应，同时确保客户数据的安全性和私密性。”
约翰·桑德斯
Power Digital 产品副总裁
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让您的数据为 AI 做好准备，并专注于数据质量而不是基础设施调优。现在，您可以通过 ZeroOps 数据工程、无限互操作性和企业级 AI 充分利用数据从诞生到见解的潜力。
零运维数据工程
满足数据 SLA，自动执行重复性任务，并交付具有真正影响的结果。通过关注结果而不是基础设施，您可以通过原生数据工程功能以及与开放标准（包括 Apache Spark™、Apache Iceberg™、Apache Nifi™、dbt、pandas 等）的集成，避免运营开销。
无限互操作性
利用 Snowflake 的端到端数据工程平台进行无国界构建，该平台可在平台内外与您熟悉和喜爱的技术进行互操作。
涡轮增压 AI
支持近乎实时的双向数据流中的结构化和非结构化的格式，使 AI 智能体能够以机器速度进行协作、共享上下文和做出决策。
借助跨平台构建的 Snowflake 企业级功能，您甚至可以利用敏捷、高效和可靠的数据架构为最先进的业务解决方案提供支持。
旅游与酒店业
通过从 Databricks 迁移到 Snowflake，这家旅游公司使更多人能够使用数据，从而为全球旅行者提供更高的效率、更明智的决策和更量身定制的体验。
医疗保健与生命科学
通过迁移到 Snowflake，这家制药巨头拥有统一的业务部门，可以更轻松地获取见解并无缝共享数据，同时降低总拥有成本 （TCO）。
数据工程
查找有关 Snowflake 数据工程功能（从管道创建到 AI 助手）的最常见问题的答案
是的，Snowflake 为创建强大且可扩展的数据管道提供全面支持，包括从各种来源高效提取数据、数据转换功能和优化的存储。Snowflake 还提供强大的可观测性和治理功能，确保您的管道可靠、安全且易于管理。
Snowflake 支持的主要开源技术和标准包括 Apache Iceberg，这是一种用于大规模分析数据集的常用开放表格式。我们还提供与 dbt 的强大集成以实现数据转换，支持 Modin 以扩展 pandas 工作流程，并使用 Streamlit 支持数据应用程序开发。Snowflake 还集成了 Apache NiFi 等工具进行数据注入。
Snowflake 提供不同的数据存储功能，支持多种格式。您可以在一个平台上存储和分析结构化数据（包括 Apache Parquet）、半结构化的数据（如 JSON、Avro、XML）和非结构化的数据（如图像、视频、PDF）。
绝对地！例如，Document AI 允许您从文档中提取有价值的见解。Snowflake Copilot 为开发人员提供编码帮助，以简化数据管道和应用程序的开发。借助 Snowflake Cortex 大型语言模型 （LLM），您可以使用强大的 AI 函数，执行文本补全、分类、提取、解析、情感分析、摘要、翻译和生成嵌入等任务。您可以在我们的 Snowflake Cortex 大型语言模型 （LLM） 函数文档中找到更多详细信息。
两个主要的成本驱动因素是计算和存储。对于计算资源，Snowflake 采用按使用量付费的模式。存储成本基于 Snowflake 中存储的数据量（以每月 TB 为单位）。要获取详细的定价明细并查看我们的消耗量表，我们鼓励您访问 Snowflake 定价页面 ，该页面提供最新、最全面的信息。