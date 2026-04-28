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不只是听说 AI，而是亲手构建它。行业领袖分享与动手实验。

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数据工程
概述
Data Ingestion (EN)Openflow (EN)
企业湖屋 (EN)数据管道 (EN)流式处理和批处理管道 (EN)
资源 (EN)

产品类别

Snowflake 数据工程

让您的数据为 AI 做好准备，并专注于数据质量而不是基础设施调优。现在，您可以通过 ZeroOps 数据工程、无限互操作性和企业级 AI 充分利用数据从诞生到见解的潜力。

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应用场景

从以下位置获取数据 原始数据到 AI 就绪

管道生命周期

企业湖屋

AI 和非结构化数据

注入

开发人员体验

实现可靠的数据移动

更快地构建、部署和优化数据管道

  • 简化整个管道生命周期，快速采用新的 数据工程 实践，或与现有工作流合并。 
  • 利用 Snowflake 的端到端工作流实现数据工程的民主化，其中包括 越来越多的原生功能以及与开放标准和数据工程特定工具的紧密集成。 
构建更好的数据管道 (EN)
pipeline lifecycle diagram

安全地连接任何数据

将 Snowflake 带到您的数据中

  • 使用灵活的开源标准更快地构建可互操作的湖屋，同时保持 AI 数据云的可靠性和安全性。 

  • 与现有数据湖或湖屋架构无缝集成，消除从引入到见解的孤岛，从而加快一个或所有工作负载的价值。

加速开放式湖屋 (EN)

利用 AI 进行创新

释放最先进的 AI 用例的潜力

  • 使用开放、灵活的架构访问和处理一系列非结构化的和半结构化的数据。 
  • 通过简化整个管道中数据工程的复杂性，Snowflake 使构建生成式 AI 应用程序、启用具有近乎实时数据流的 AI 智能体等变得异常容易。 
了解有关 AI 的更多信息
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从任何来源连接

处理专为 AI 和互操作性而构建的数据注入

  • 实现无缝数据摄取。将任何数据源连接到一个统一的平台中，无论是结构化、非结构化的、批处理还是流式传输。 
  • 通过近乎实时的双向数据流为您的 AI 计划提供支持。 
  • 利用 Snowflake 可扩展的开放解决方案，适应任何数据架构，确保企业级可靠性和治理。 
了解有关 Openflow 的更多信息 (EN)

开发人员体验

管理 AI 数据基础的交付

  • 使用开发人员生产力工具（如原生开发环境、Git 集成以及可观测性视图和警报），更高效地专注于您的工作。
  • 借助 Snowflake 中的 DevOps，您可以简化和自动化所有 Snowflake 环境的软件开发生命周期。 
探索开发人员中心 (EN)
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Power digital logo

“我们使用 Snowflake 构建的数据基础使我们能够快速适应，同时确保客户数据的安全性和私密性。”

约翰·桑德斯
Power Digital 产品副总裁

阅读案例 (EN)

优势

树立新标准 用于数据工程

零运维数据工程

自信地编写代码和自动化管道

满足数据 SLA，自动执行重复性任务，并交付具有真正影响的结果。通过关注结果而不是基础设施，您可以通过原生数据工程功能以及与开放标准（包括 Apache Spark™Apache Iceberg™、Apache Nifidbtpandas 等）的集成，避免运营开销。

构建更好的数据管道 (EN)
pipelines diagram
Library of Openflow connectors on Snowflake

无限互操作性

降低 TCO、提高性能并减少供应商锁定

利用 Snowflake 的端到端数据工程平台进行无国界构建，该平台可在平台内外与您熟悉和喜爱的技术进行互操作。 
 

  • Snowflake Openflow 是一种开放、可扩展、托管的多模态数据集成服务，可在数据源和目标之间自由移动数据。 
  • 使用 Snowflake 上的 dbt 项目简化数据转换工作流。
  • 使用 Snowpark 将代码引入数据并快速启动跨编码语言的开发。
了解有关 Openflow 的更多信息 (EN)

涡轮增压 AI 

兑现 AI 的承诺

  • 支持近乎实时的双向数据流中的结构化和非结构化的格式，使 AI 智能体能够以机器速度进行协作、共享上下文和做出决策。 

  • 借助跨平台构建的 Snowflake 企业级功能，您甚至可以利用敏捷、高效和可靠的数据架构为最先进的业务解决方案提供支持。

了解有关 Snowflake for AI 的更多信息
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金融服务 (EN)

“现在，随着 Snowflake 的临时故障减少和可见性提高，我们拥有的平台比托管的 Spark 更容易操作且更具成本效益。”

大卫·特朗贝尔
CTC 数据工程主管

阅读案例 (EN)

  • 次每天 达到第一个数据可用性截止日期
  • 从托管的 Spark 切换到 Snowflake 可节省 54% 的成本
阅读案例研究
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  • 价值 400 美元的免费计算额度 
  • 立即访问 AI 数据云
  • 启用最关键的数据工作负载
立即开始免费体验 (EN)

数据工程

常见问题 解答

查找有关 Snowflake 数据工程功能（从管道创建到 AI 助手）的最常见问题的答案

是的，Snowflake 为创建强大且可扩展的数据管道提供全面支持，包括从各种来源高效提取数据、数据转换功能和优化的存储。Snowflake 还提供强大的可观测性和治理功能，确保您的管道可靠、安全且易于管理。

Snowflake 支持的主要开源技术和标准包括 Apache Iceberg，这是一种用于大规模分析数据集的常用开放表格式。我们还提供与 dbt 的强大集成以实现数据转换，支持 Modin 以扩展 pandas 工作流程，并使用 Streamlit 支持数据应用程序开发。Snowflake 还集成了 Apache NiFi 等工具进行数据注入。

Snowflake 提供不同的数据存储功能，支持多种格式。您可以在一个平台上存储和分析结构化数据（包括 Apache Parquet）、半结构化的数据（如 JSON、Avro、XML）和非结构化的数据（如图像、视频、PDF）。

绝对地！例如，Document AI 允许您从文档中提取有价值的见解。Snowflake Copilot 为开发人员提供编码帮助，以简化数据管道和应用程序的开发。借助 Snowflake Cortex 大型语言模型 （LLM），您可以使用强大的 AI 函数，执行文本补全、分类、提取、解析、情感分析、摘要、翻译和生成嵌入等任务。您可以在我们的 Snowflake Cortex 大型语言模型 （LLM） 函数文档中找到更多详细信息。

两个主要的成本驱动因素是计算和存储。对于计算资源，Snowflake 采用按使用量付费的模式。存储成本基于 Snowflake 中存储的数据量（以每月 TB 为单位）。要获取详细的定价明细并查看我们的消耗量表，我们鼓励您访问 Snowflake 定价页面 ，该页面提供最新、最全面的信息。

* 私有预览，† 公开预览，‡ 即将推出