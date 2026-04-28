两个主要的成本驱动因素是计算和存储。对于计算资源，Snowflake 采用按使用量付费的模式。存储成本基于 Snowflake 中存储的数据量（以每月 TB 为单位）。要获取详细的定价明细并查看我们的消耗量表，我们鼓励您访问 Snowflake 定价页面 ，该页面提供最新、最全面的信息。