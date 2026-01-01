“开放表格格式提供了我们所需的灵活性、互操作性和增强的数据治理，而 Snowflake 无与伦比的性能确保我们能够以最高的效率有效地扩展见解。”
洛朗新娘
Komodo Health 首席技术官
产品类别
借助适用于各种数据类型和架构的领先分析引擎，为人工智能做好准备，并激活未来发展，提供世界一流的性价比。
简单易用
智能
快速
体验 2.0 倍¶使用标准仓库 - 第 2 代（Snowflake 更新的标准仓库）将核心分析工作负载的性能提高 2.0 倍¶，该仓库升级了硬件并进行了额外的性能增强。
通过持续的性能改进自动降低计算成本。
避免过度预置，通过透明的基于使用量的定价，仅按实际使用量付费。
Snowflake 分析业务常见问题
有关开始使用 Snowflake 进行分析、优化性能以及利用 AI 增强数据分析的常见问题，均可在此找到解答。
Snowflake 提供了多种 AI 功能来增强您的分析：
Snowflake Cortex：用于文本摘要、情绪分析以及对数据启用自然语言查询等任务。您还可以使用 Document AI 从文档中提取见解，并使用内置 ML 函数进行预测或异常检测
Snowpark ML：您可以直接在 Snowflake 中使用 Python 构建、训练和部署自定义 ML 模型。这使您可以创建预测分析（例如，用于流失预测或需求预测）并将结果无缝集成到您的分析工作流程中。
是的，Snowflake 处理不同的数据类型。它原生支持结构化数据（包括 Apache Parquet）、半结构化的数据（如 JSON、Avro、XML），并且可以存储和集成非结构化的数据，以获得更全面的分析见解。
Snowflake 提供与 Tableau、Power BI、Looker、Sigma 等领先 BI 工具的集成。它提供了专用的连接器（ODBC、JDBC、原生连接器），使这些工具能够直接查询 Snowflake 中的数据，从而使用户能够高效地构建交互式控制面板和报告。
Snowflake 提供了一组丰富的 SQL 函数和扩展，专为分析而定制。这包括窗口函数、通用表表达式、对复杂联接的支持以及处理半结构化的数据、地理空间分析和时间序列数据的特定函数，使其适用于任何类型的数据分析。