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免费开发者日 — 6月25日 — 线上

不只是听说 AI，而是亲手构建它。行业领袖分享与动手实验。

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分析
概述
Snowconvert AI (EN)
迁移 (EN)人工智能驱动的商业智能 (EN)湖屋分析 (EN)交互式分析 (EN)
资源 (EN)

产品类别

Snowflake 数据分析

借助适用于各种数据类型和架构的领先分析引擎，为人工智能做好准备，并激活未来发展，提供世界一流的性价比。 

立即免费体验 (EN)
snowflake analytics screenshot of sales forecast
ladies talking at a desk
虚拟活动

线上活动 | Snowflake Connect

参加此线上活动，聜听 Snowflake 专家讲述改变各行各业决策的实际实施方法。

应用场景

为何选择 Snowflake 进行数据分析

迁移

AI 驱动的 BI

湖仓一体分析

应用分析

交互式分析

有效迁移

在领先的 AI 数据云上，实现数据生态系统的现代化。

  • 在简单、可信且互联的平台上实现数据现代化改造。借助自动化集群管理、内置治理和零 ETL 协作，您可以节省时间和成本。

  • 使用 SnowConvert AI 更智能地迁移 — 降低成本与风险。SnowConvert AI 面向所有人免费开放，支持按需自主迁移，或在专家合作伙伴的支持下进行迁移，从而加快迁移速度并减少错误。

  • 在强大、灵活的架构上为未来进行创新。统合数据、AI 和应用程序，从数据中获得更多业务价値。

开始您的迁移之旅 (EN)

 与您的数据对话

为全量数据开启可信的 AI 对话

  • 将文本、图像和音频文件转换为更深层次的商业智能，使各级用户只需通过简单的 AI 驱动的 SQL 即可发现对话式洞察。

  • 使用语义视图自动导航仪自动生成单一可信数据源，该功能根据查询历史记录为人类分析师和 AI 代理构建受治理的指标。

  • 使用开放语义交换 （OSI） 加速 BI 工作负载，一次性定义指标并在所有工具（包括 AI 应用、BI 和笔记本）中通用共享这些指标。

了解有关 AI 驱动的 BI 的更多信息 (EN)
snowflake analytics - ai bi

连接到开放数据

以史无前例的速度进行分析

  • 将先进的分析引擎扩展至开放表格式，使 Apache Iceberg 表的查询性能提升至2 倍。

  • 跨所有数据源获取预测、异常检测和情绪分析等高级洞察。

  • 通过 Snowflake Horizon Catalog 和 Snowflake Open Catalog，提供互联的目录体验，在整个架构中管理和发现数据。

详细了解湖屋分析 (EN)
CN diagram Snowflake Process

将数据转化为业务成果

释放高级地理空间和时序分析潜能

  • 依托原生地理空间和时序分析能力，精准地预测业务趋势，从容应对复杂挑战。 

  • 凭借卓越的查询优化技术，在降低大规模高阶查询成本的同时，实现结果的秒级响应。

  • 以更简洁的代码加速应用构建，确保持久卓越的性能表现与系统可靠性。
graphs

实现大规模亚秒级分析

通过交互式表格和仓库将数据转化为即时见解

  • 通过将事务、分析和服务工作负载整合到一个平台上，简化整个数据策略。

  • 交互式分析针对服务工作负载进行了优化，可为每个最终用户提供低延迟的见解，而不会发生争用。

  • 为需要显着提高并发性的代理驱动型工作流程提供动力，并具有一致的亚秒级性能，可加快上市时间。

了解有关交互式分析的更多信息 (EN)
Snowflake platform diagram as of OCT 2025
Komodo logo

“开放表格格式提供了我们所需的灵活性、互操作性和增强的数据治理，而 Snowflake 无与伦比的性能确保我们能够以最高的效率有效地扩展见解。”

洛朗新娘
Komodo Health 首席技术官

立即观看 (EN)

收益

更快的分析和 更智能的未来

简单易用

即刻使用全托管、AI就绪的开箱即用型平台

  • 将您的时间和资源用于更快地启动数据产品，而不是管理数据。
  • 使用内置的可视化效果、工作表、笔记本和工作区，以您想要的方式浏览数据。
  • 访问最先进的大型语言模型（LLM）、应用程序开发工具和安全的数据共享，以简化创新。
探索Snowflake 平台
ai data cloud diagram
SQL visual

智能

利用 AI 为组织中的每个人赋能

  • SQL 分析师可以利用 Cortex AISQL 通过简单的语法进行多模态数据分析。
  • 业务利益相关者可以通过 大型语言模型 （LLM） 支持的对话助手消除瓶颈并与数据对话。
  • 数据科学家可以使用数据科学代理构建和执行 ML 模型。  
探索 AI 解决方案

快速

解锁由 AI 优化提供支持的世界级性价比引擎

  • 体验 2.0 倍¶使用标准仓库 - 第 2 代（Snowflake 更新的标准仓库）将核心分析工作负载的性能提高 2.0 倍¶，该仓库升级了硬件并进行了额外的性能增强。 

  • 通过持续的性能改进自动降低计算成本。 

  • 避免过度预置，通过透明的基于使用量的定价，仅按实际使用量付费。

了解定价(EN)
core analytics workloads diagram

 技术 (EN)

WHOOP 在优化会员体验的同时，提升 AI/ML 财务预测精准度

借助 Snowflake 和 Apache Iceberg，WHOOP 团队实现了数据的集中访问，同时降低了复杂度与成本，并优化了特征开发和财务预测等关键业务流程。

阅读案例 (EN)

  • 3 倍 利用使用 Snowpark 构建的新 AI/ML 模型加快财务预测速度
阅读案例研究
Pfizer logo

开始使用

采取下一步行动 Snowflake

立即开始您的 Snowflake 30 天免费体验

  • 价值 400 美元的免费计算额度 
  • 立即访问 AI 数据云
  • 启用最关键的数据工作负载
立即开始免费体验 (EN)

Snowflake 分析业务常见问题

常见问题 解答

有关开始使用 Snowflake 进行分析、优化性能以及利用 AI 增强数据分析的常见问题，均可在此找到解答。

您可以通过多种方式开始在 Snowflake 中进行分析：

  1. 注册免费试用：Snowflake 提供 30 天免费试用，其中包括免费积分，让您可以探索其功能

  2. 探索 快速入门指南：Snowflake 提供动手教程，引导您设置环境、加载数据、执行各种分析任务，从基本查询到更高级的分析

  3. 加入社区：使用 Snowflake 活跃的社区论坛学习最佳实践并获取问题的答案

Snowflake 提供了多种 AI 功能来增强您的分析：

  • Snowflake Cortex：用于文本摘要、情绪分析以及对数据启用自然语言查询等任务。您还可以使用 Document AI 从文档中提取见解，并使用内置 ML 函数进行预测或异常检测

  • Snowpark ML：您可以直接在 Snowflake 中使用 Python 构建、训练和部署自定义 ML 模型。这使您可以创建预测分析（例如，用于流失预测或需求预测）并将结果无缝集成到您的分析工作流程中。

是的，Snowflake 处理不同的数据类型。它原生支持结构化数据（包括 Apache Parquet）、半结构化的数据（如 JSON、Avro、XML），并且可以存储和集成非结构化的数据，以获得更全面的分析见解。

Snowflake 提供与 Tableau、Power BI、Looker、Sigma 等领先 BI 工具的集成。它提供了专用的连接器（ODBC、JDBC、原生连接器），使这些工具能够直接查询 Snowflake 中的数据，从而使用户能够高效地构建交互式控制面板和报告。

Snowflake 提供了一组丰富的 SQL 函数和扩展，专为分析而定制。这包括窗口函数、通用表表达式、对复杂联接的支持以及处理半结构化的数据、地理空间分析和时间序列数据的特定函数，使其适用于任何类型的数据分析。

Snowflake 的定价基于使用量。要获取定价的详细明细并查看我们的消耗量表，请访问 Snowflake 定价，该表提供了最新、最全面的信息。

Snowflake 性能改进基于截至 2024 年 5 月 3 日使用标准仓库和 2025 年 5 月 2 日使用 Gen2 测得的 2XL 仓库上的核心分析工作负载。