Snowflake 提供了一组丰富的 SQL 函数和扩展，专为分析而定制。这包括窗口函数、通用表表达式、对复杂联接的支持以及处理半结构化的数据、地理空间分析和时间序列数据的特定函数，使其适用于任何类型的数据分析。