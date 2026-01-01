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“我们谈论的是处理敏感的患者数据——与人们的心理健康和特定临床状况相关的数据，因此我们必须从一开始就构建安全性、治理性、可审计性、可追溯性和合规性，而 Snowflake 帮助我们实现了这一目标。”

Shahran Haider

纽约市健康+医院副首席数据官

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