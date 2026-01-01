平台
Snowflake 平台是一项全托管服务，真正易于使用，跨您的整个数据资产互联互通，并深受数以千计客户的信赖。
产品
在一个完全托管的企业级平台上，加快数据和 AI 创新的时间，该平台易于使用，跨整个数据和 AI 资产连接，并受到数千人的信赖。
优势
使用自己的个性化企业智能代理，使每个用户都能用自然语言回答复杂的问题。
通过支持全负载、可扩展且持续自我优化的单一全托管平台，节省时间与金钱；内置的财务运营 (FinOps) 功能更为您实现卓越的成本效益。
通过开放架构，直接访问包含 AI 就绪数据、应用和智能体 (Agentic) 产品的最完备生态系统，从而加速战略决策并解锁新的业务机遇。
通过降低合规性和安全风险来保护您的资产和品牌声誉。通过跨区域和云的企业级安全性、治理、可观测性和业务连续性/灾难恢复控制，为最关键的数据、应用程序和 AI 工作负载提供支持。
“肯德基的数据共享流程从需要几天的时间变成了几秒钟内完成。这允许更快地访问更多数据，并使我们能够获得更深入的见解并增强我们的高级分析能力。
Luis Bastos
肯德基数据架构师
Snowflake Platform 数据平台
获取有关 Snowflake 平台及其功能的常见问题解答。
是的，Snowflake 平台是一项完全托管式服务，具有许多无服务器功能。在您配置虚拟仓库时，Snowflake 会处理底层基础设施、扩展和维护。
是的，Snowflake 支持多云和跨区域操作。它可在全球众多区域的主要云提供商（AWS、Azure、GCP）上使用。Snowflake 的 Snowgrid 支持跨云和跨区域数据共享、复制以实现业务连续性，以及独立于底层云的一致体验。
是的，Snowflake 具有内置的安全和治理功能。这包括端到端加密、基于角色的访问控制 （基于角色的访问控制 （RBAC））、网络策略、多重身份验证和数据掩码。Snowflake Horizon Catalog 提供统一的治理解决方案，具有数据发现、合规性工具、访问历史记录和对象标记等功能。
两个主要的成本驱动因素是计算和存储。对于计算资源，Snowflake 采用基于使用量的模型。存储成本基于 Snowflake 中存储的数据量（以每月 TB 为单位）。要获取详细的定价明细并查看我们的消耗量表，我们鼓励您 访问 Snowflake 定价页面 ，以获取最新和全面的信息。
是的，Snowflake 提供了统一的成本管理界面，可让您查看、控制和优化 Snowflake 支出，作为 FinOps 的内置工具。此界面还可以帮助您轻松查看见解，以主动节省成本。
Snowflake 提供了多种可观测性功能来监控您的账户和工作负载，包括：
基础可观察性功能： 指标、跟踪、日志、通知和警报
基础设施可观察性： 通过更好的资源利用率见解优化 Snowflake 成本和性能。
管道可观察性： 通过主动识别和修复管道故障，帮助确保可靠的数据传输。
应用程序可观察性： 快速查明并解决与 Snowflake 交互的应用程序中的瓶颈。
AI 可观测性：通过自信地评估和改进 AI 代理和应用程序来加速 AI 开发。
这些功能有助于监控性能、排除故障和管理成本。