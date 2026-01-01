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免费开发者日 — 6月25日 — 线上

不只是听说 AI，而是亲手构建它。行业领袖分享与动手实验。

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平台
概述
Snowflake CoCoCortex AI市场 (EN)笔记本 (EN)Openflow （英文）Horizon 目录Snowflake 小径 （EN）Snowflake Postgres
Horizon 目录云财务管理 (EN)可观察性 (EN)架构良好的框架 (EN)
资源 (EN)

产品

Snowflake Platform数据平台

在一个完全托管的企业级平台上，加快数据和 AI 创新的时间，该平台易于使用，跨整个数据和 AI 资产连接，并受到数千人的信赖。 

立即免费体验 (EN)
Snowflake platform diagram as of OCT 2025

应用场景

统一平台 企业数据与 AI

安全与治理

财务运营

可观测性

计算演进和可扩展性

交易型工作负载

维护信任

通用 AI 目录：AI 对所有数据的上下文和治理

  • 通过企业级安全性和治理有效保护最敏感数据和 AI 资产。 

  • 管理对开放表格式数据的安全跨引擎访问，并获得所有 Iceberg 表的读/写访问权限。

  • 为 AI 代理提供上下文，以获得有用、值得信赖的输出。

  • 通过统一的可管理性、业务连续性和灾难恢复以及无缝协作，跨区域和云连接生态系统。

了解 Snowflake Horizon Catalog (EN)
Snowflake Horizon platform diagram

管理成本与性能

时间就是金錢 — 借助 Snowflake 两者兼得

  • 通过统一的成本管理界面查看、控制和优化您的 Snowflake 支出。 
  • 轻松检查查询性能，主动节省成本。 
  • 自动受益于所有工作负载的定期推出性能改进。
了解有关 Snowflake 上的财务运营的更多信息 (EN)
cost and performance diagram

监控、故障排除和调试

跨 AI 与数据加速获取遥测数据

  • 只需几个简单的步骤，即可从 Snowflake 的内置可观测性开始使用，然后根据需要将遥测数据无缝导出到您首选的第三方工具。
  • 评估生成式 AI 质量、比较模型配置并跟踪执行流程，而无需导出敏感数据。
  • 通过跨应用程序、管道和基础设施更深入、更统一的可见性，更快地解决瓶颈。
探索 Snowflake Trail 的可观测性 (EN)
snowflake trail diagram

通过计算仓库与容器服务加速创新

享受定期、自动的性能改进并扩展您的平台功能

了解 Snowflake 的高性能计算 (EN)
core analytics workloads diagram

全域数据，一站汇总

在统一平台上运行交易型应用、分析和 AI

  • 停止管理单独的数据库。相反，让 Snowflake 帮助您统一数据占用空间，这样您就可以在单个平台上同时运行交易型工作负载和所有其他工作负载。 

  • 提供两项强大功能供您选择： Snowflake Postgres 提供企业级 Postgres 体验；而 Unistore 混合表 (Hybrid Tables) 则可用于管理应用状态，并直接在 Snowflake 上构建轻量级交易型应用。 

  • 消除数据流水线，帮助降低复杂性、消减成本并加速创新。

Snowflake Unistore and Postgres icon pointing up towards the Snowflake logo
简单易用

加速创新进程

通过支持全负载、可扩展且持续自我优化的单一全托管平台，节省时间与金钱；内置的财务运营 (FinOps) 功能更为您实现卓越的成本效益。

详细了解我们的完全托管式服务 (EN)
互联互通

利用前沿工具开展协作

通过开放架构，直接访问包含 AI 就绪数据、应用和智能体 (Agentic) 产品的最完备生态系统，从而加速战略决策并解锁新的业务机遇。

探索应用协作 (EN)
值得信赖

降低风险

通过降低合规性和安全风险来保护您的资产和品牌声誉。通过跨区域和云的企业级安全性、治理、可观测性和业务连续性/灾难恢复控制，为最关键的数据、应用程序和 AI 工作负载提供支持。

解答您的信任问题 (EN)

开始使用

采取下一步行动Snowflake

立即开始您的 Snowflake 30 天免费体验

  • 价值 400 美元的免费计算额度 
  • 立即访问 AI 数据云
  • 启用最关键的数据工作负载
立即开始免费体验 (EN)

Snowflake Platform 数据平台

常见问题解答

获取有关 Snowflake 平台及其功能的常见问题解答。

是的，Snowflake 平台是一项完全托管式服务，具有许多无服务器功能。在您配置虚拟仓库时，Snowflake 会处理底层基础设施、扩展和维护。 

是的，Snowflake 支持多云和跨区域操作。它可在全球众多区域的主要云提供商（AWS、Azure、GCP）上使用。Snowflake 的 Snowgrid 支持跨云和跨区域数据共享、复制以实现业务连续性，以及独立于底层云的一致体验。

是的，Snowflake 具有内置的安全和治理功能。这包括端到端加密、基于角色的访问控制 （基于角色的访问控制 （RBAC））、网络策略、多重身份验证和数据掩码。Snowflake Horizon Catalog 提供统一的治理解决方案，具有数据发现、合规性工具、访问历史记录和对象标记等功能。

两个主要的成本驱动因素是计算和存储。对于计算资源，Snowflake 采用基于使用量的模型。存储成本基于 Snowflake 中存储的数据量（以每月 TB 为单位）。要获取详细的定价明细并查看我们的消耗量表，我们鼓励您 访问 Snowflake 定价页面 ，以获取最新和全面的信息。

是的，Snowflake 提供了统一的成本管理界面，可让您查看、控制和优化 Snowflake 支出，作为 FinOps 的内置工具。此界面还可以帮助您轻松查看见解，以主动节省成本。

Snowflake 提供了多种可观测性功能来监控您的账户和工作负载，包括：

  • 基础可观察性功能： 指标、跟踪、日志、通知和警报

  • 基础设施可观察性： 通过更好的资源利用率见解优化 Snowflake 成本和性能。

  • 管道可观察性： 通过主动识别和修复管道故障，帮助确保可靠的数据传输。

  • 应用程序可观察性： 快速查明并解决与 Snowflake 交互的应用程序中的瓶颈。

  • AI 可观测性：通过自信地评估和改进 AI 代理和应用程序来加速 AI 开发。

这些功能有助于监控性能、排除故障和管理成本。

* 私有预览，† 公开预览，‡ 即将推出

¶ Snowflake 性能改进基于截至 2024 年 5 月 3 日使用标准仓库和 2025 年 5 月 2 日使用 Gen2 测得的 2XL 仓库上的核心分析工作负载。