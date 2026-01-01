Nissan em direção ao futuro com dados unificados e colaboração mais fácil

Esta é uma transcrição automática.



百年に一度の自動車産業の変革期が来ている。車の機能性を定義するのがハードウェアではなくてソフトウェアに変わってきている。自動運転だったり電動化だったりソフトウェアというものは切っても切れない関係で、新たなサービスを付加する形で世の中に訴求していく。そのための新たなプラットフォームというものをきちんと整備していく必要があるということは、我々の一番重く受け止めた課題だったように思います。

Snowflakeをうまく活用することによって非常に運用負荷を下げるという意味では、インスタンスのプロビジョニングだとか、データのアクセス権管理とかというところが非常にやりやすいツールだというのは一つ感じます。我々自動車業界の中では一つ一つの車両から上がってくるコネクテッドのデータであるとか、車両の走行履歴のデータだとかというのは車の挙動とかお客様のドライビングビヘイビアとかに関わる非常に重要なデータなので、日産自動車グローバル全体で、かつ日産自動車の枠を超えた産業全体でそういうデータを相互に活用し合って、もっともっとビジネスオポチュニティを広げていくというところを目指していきたいなと考えています。

これまでとは全く違う量のデータが車から上がってくる中で、特に我々は二つの観点でデータを分析しています。一つ目はEV、電気自動車です。二つ目が自動運転、弊社では自動運転のサービスとしてプロパイロットという名前で提供しているのですけど、これは高速道路で手を離していいという機能が実装されていてプロパイロットを搭載したクルマが世界中の道路を走ってくれることによって、特性とか性能のバリデーションとかに利活用できるので、そういったところにはSnowflakeプラスダッシュボードという形でビッグデータ解析で活用しています。

最初のうちは自分のデータをSnowflakeに入れてどう分析していくかというところから始まったんですけど、次はその隣の部署のデータ、隣のファンクションのデータとつなげて新しい分析をしたいというフェーズに入ってきて、部署間の連携も増えてきました。もともと私のところではAIモデル、機械学習モデルを作ってそれを何かアプリケーションにラッピングして、エンドユーザーに提供するという中では以前から'Streamlit'は活用していて、それがそのフレークにビルドインされたというところでデータとAIとUIのアプリケーションが一体化したというところは一つワクワクのポイントでもありますね。

Snowflakeのことを我々X360と呼んでいるのですね。色んな360度で網羅的にクルマに関係する全てのデータをお客様に関係するデータを全部360度集める。必要な課題を解くためにSnowflakeのデータを中心としたデータ駆動型のエコシステムを作れるようになるといいなと思っています。



Yasunobu Matoba, Corporate Vice President CIO (04.2020-06.2024), Nissan Motor Co, LTD: O setor automotivo está passando por uma transformação que só ocorre uma vez a cada século. A funcionalidade dos carros está sendo cada vez mais definida pelo software, não pelo hardware. Software e carros agora são dois elementos inseparáveis. Isso tornou-se parte integrante da direção autônoma e da eletrificação de veículos. A implementação de software permite adicionar novos serviços. Acredito que definir corretamente uma nova plataforma para essa finalidade tenha sido o maior desafio que enfrentamos até o momento.

Akinori Baba, Digital Transformation Promotion Division, Enterprise Data Service Department General Manager: Para nós, o Snowflake AI Data Cloud é uma plataforma particularmente útil em termos de provisionamento de instâncias e controle de acesso a dados, pois ele facilita muito essas tarefas. No setor automotivo, os dados conectados e os dados do histórico de condução recebidos de cada veículo são extremamente importantes, pois estão relacionados ao comportamento do carro e ao comportamento do cliente ao dirigir. Nosso objetivo é aproveitar ao máximo esses dados em todas as operações globais da Nissan Motor, bem como fora da Nissan Motor, em todo o setor. Com isso, vamos nos empenhar para expandir ainda mais as oportunidades de negócios.

Daisuke Hyodo, Customer and Vehicle Performance Engineering Division Customer performance and Vehicle Test Engineering Department, No. 1 Data Science Group, Deputy General Manager: Com cada vez mais dados provenientes dos veículos, estamos nos concentrando na análise de dados a partir de duas perspectivas. A primeira são os veículos elétricos e a segunda é a direção autônoma. A Nissan oferece um serviço chamado ProPILOT, para direção autônoma, com um recurso que permite dirigir em rodovias, sem usar as mãos. Ao implementar veículos equipados com o ProPILOT em estradas de todo o mundo, podemos usar os dados para validar suas características e o desempenho. Ao fazer isso, realizamos uma análise de big data, das tecnologias de direção autônoma usando o Snowflake aliado ao dashboard.

No início, buscávamos métodos de realizar análises inserindo nossos dados no Snowflake. Mas agora, estamos na próxima fase, onde queremos realizar novas análises, conectando os nossos dados aos dados de departamentos ou funções adjacentes. E isso tem levado a uma maior colaboração entre os departamentos. No meu departamento, temos usado o Streamlit no processo de criação de modelos de IA e modelos de aprendizado de máquina, integrando-os a aplicações e oferecendo-os aos usuários finais. Agora que o Streamlit está integrado ao Snowflake, temos incorporado dados, IA, interfaces e aplicações, o que me deixa muito satisfeito.

Yasunobu Matoba: Nos referimos ao Snowflake como X360. Coletamos todos os tipos de dados relacionados aos carros e aos clientes de forma ampla, em uma perspectiva de 360 graus. Espero que possamos usar o Snowflake para criar um ecossistema baseado em dados e enfrentar os desafios que precisamos superar.