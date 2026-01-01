Nissan auf dem Weg in die Zukunft, mit einheitlichen Daten und optimierter Kollaboration

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百年に一度の自動車産業の変革期が来ている。車の機能性を定義するのがハードウェアではなくてソフトウェアに変わってきている。自動運転だったり電動化だったりソフトウェアというものは切っても切れない関係で、新たなサービスを付加する形で世の中に訴求していく。そのための新たなプラットフォームというものをきちんと整備していく必要があるということは、我々の一番重く受け止めた課題だったように思います。

Snowflakeをうまく活用することによって非常に運用負荷を下げるという意味では、インスタンスのプロビジョニングだとか、データのアクセス権管理とかというところが非常にやりやすいツールだというのは一つ感じます。我々自動車業界の中では一つ一つの車両から上がってくるコネクテッドのデータであるとか、車両の走行履歴のデータだとかというのは車の挙動とかお客様のドライビングビヘイビアとかに関わる非常に重要なデータなので、日産自動車グローバル全体で、かつ日産自動車の枠を超えた産業全体でそういうデータを相互に活用し合って、もっともっとビジネスオポチュニティを広げていくというところを目指していきたいなと考えています。

これまでとは全く違う量のデータが車から上がってくる中で、特に我々は二つの観点でデータを分析しています。一つ目はEV、電気自動車です。二つ目が自動運転、弊社では自動運転のサービスとしてプロパイロットという名前で提供しているのですけど、これは高速道路で手を離していいという機能が実装されていてプロパイロットを搭載したクルマが世界中の道路を走ってくれることによって、特性とか性能のバリデーションとかに利活用できるので、そういったところにはSnowflakeプラスダッシュボードという形でビッグデータ解析で活用しています。

最初のうちは自分のデータをSnowflakeに入れてどう分析していくかというところから始まったんですけど、次はその隣の部署のデータ、隣のファンクションのデータとつなげて新しい分析をしたいというフェーズに入ってきて、部署間の連携も増えてきました。もともと私のところではAIモデル、機械学習モデルを作ってそれを何かアプリケーションにラッピングして、エンドユーザーに提供するという中では以前から'Streamlit'は活用していて、それがそのフレークにビルドインされたというところでデータとAIとUIのアプリケーションが一体化したというところは一つワクワクのポイントでもありますね。

Snowflakeのことを我々X360と呼んでいるのですね。色んな360度で網羅的にクルマに関係する全てのデータをお客様に関係するデータを全部360度集める。必要な課題を解くためにSnowflakeのデータを中心としたデータ駆動型のエコシステムを作れるようになるといいなと思っています。



Yasunobu Matoba, Corporate Vice President CIO (04.2020–06.2024), Nissan Motor Co, LTD: Die Automobilbranche befindet sich in der größten Transformation ihrer Geschichte. Die Funktionen der Autos werden zunehmend durch Software und nicht durch Hardware bestimmt. Autos ohne Software sind heute undenkbar. Sie ist jetzt integraler Bestandteil des autonomen Fahrens und der Elektrifizierung von Fahrzeugen. Ich glaube, dass unsere größte Herausforderung damals darin bestand, eine entsprechende Plattform für neue softwarebasierte Services einzurichten.

Akinori Baba, Bereich Förderung digitaler Transformation, Geschäftsführer der Abteilung Enterprise Data Service: Snowflake, die AI Data Cloud, hat sich für uns als eine besonders nützliche Plattform erwiesen, da sie es uns erheblich erleichtert, Instanzen bereitzustellen und den Zugriff auf Daten zu kontrollieren. In der Automobilbranche sind die vernetzten Daten und die Fahrdaten, die von jedem Fahrzeug empfangen werden, extrem wichtig, da sie Rückschlüsse auf die Funktionsweise der Fahrzeuge und das Fahrverhalten der Kund:innen zulassen. Unser Ziel ist es, diese Daten bestmöglich zu nutzen, und zwar nicht nur bei Nissan Motor weltweit, sondern in der gesamten Branche. Auf diese Weise wollen wir die Geschäftsmöglichkeiten noch weiter ausbauen.

Daisuke Hyodo, Engineering-Bereich Kunden- und Fahrzeugleistung, Abteilung für Kundenleistung und Fahrzeugtesttechnik, Data-Science-Gruppe Nr. 1, stellvertretender Geschäftsführer: Da Fahrzeuge mehr Daten liefern als je zuvor, konzentrieren wir uns vor allem auf Datenanalysen in Bezug auf folgende zwei Punkte: Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren. Nissan bietet den Service ProPILOT für autonomes Fahren an, der das freihändige Fahren auf Autobahnen ermöglicht. Indem wir mit ProPILOT ausgestattete Fahrzeuge auf der ganzen Welt einsetzen, können wir die Daten nutzen, um ihre Eigenschaften und die Performance zu validieren. Dabei nutzen wir Snowflake und Dashboards, um Big-Data-Analysen der Technologien für autonomes Fahren durchzuführen.

Zu Beginn haben wir Möglichkeiten zur Durchführung von Analysen erforscht, indem wir unsere Daten in Snowflake eingegeben haben. Jetzt sind wir in der nächsten Phase, in der wir versuchen, neue Analysen durchzuführen, indem wir unsere Daten mit Daten aus zugehörigen Abteilungen oder Bereichen verknüpfen. Dies hat zu mehr Kollaboration zwischen den Abteilungen geführt. In meiner Abteilung haben wir Streamlit verwendet, um KI-Modelle und Modelle für maschinelles Lernen zu erstellen, sie in Anwendungen zu verpacken und sie den Endbenutzer:innen zur Verfügung zu stellen. Jetzt, da Streamlit in Snowflake integriert ist, sind Daten, KI und Benutzeroberflächen bzw. Anwendungen gebündelt, was mich sehr freut.

Yasunobu Matoba: Wir bezeichnen Snowflake als X360. Wir sammeln alle Arten von Daten, die sich auf Autos und Kund:innen beziehen, in vollem Umfang und aus einer 360-Grad-Perspektive. Ich hoffe, dass wir mit Snowflake ein datengestütztes Ökosystem schaffen und die Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, meistern können.