Análises de dados mais rápidas: Snowflake melhora a duração média das consultas em 40%

Na Snowflake, estamos comprometidos em oferecer melhorias de desempenho consistentes e automáticas. Trabalhamos no background para tornar suas operações de dados mais rápidas, eficientes e econômicas, sem nenhuma intervenção do usuário, configuração manual ou tempo de inatividade programado. Toda semana, implementamos atualizações em background, garantindo que suas cargas de trabalho estejam sempre funcionando com a versão mais recente e mais rápida do Snowflake, sem interrupções de serviço. Sabemos que tempo é dinheiro e, por isso, queremos tornar o Snowflake o mais fácil de usar e otimizado possível, desde o início.

Esse método de trabalho visa ajudar você a obter o melhor preço por desempenho com o Snowflake. Além disso, com nosso modelo de preços com base no consumo, essas melhorias de desempenho podem levar a uma redução real dos custos.

Resultados do Snowflake Performance Index

Nossa dedicação ao sucesso da sua empresa nos faz medir e aprimorar continuamente o desempenho obtido com o Snowflake. O Snowflake Performance Index (SPI) monitora essas melhorias reais ao longo do tempo. Em vez de usar benchmarks sintéticos para comparações de desempenho, medimos nossas melhorias usando dados reais de clientes relativos às cargas de trabalho de produção.

Isso significa que o SPI reflete melhorias genuínas que fazem diferença nas operações diárias. Desde o lançamento da SPI em agosto de 2022, a duração média de consulta para cargas de trabalho estáveis melhorou 40%. Somente nos últimos 12 meses, o SPI tem registrado uma melhora de 20%.