Analytics accélérée : Snowflake réduit la durée moyenne des requêtes de 40 %

Chez Snowflake, nous nous engageons à apporter des améliorations de performances constantes et automatiques. Nous travaillons en arrière-plan pour rendre vos opérations sur vos données plus rapides, plus efficaces et plus rentables, sans intervention de l’utilisateur, configuration manuelle ou temps d’arrêt programmé. Chaque semaine, nous déployons en toute transparence des mises à jour en arrière-plan, garantissant que vos workloads sont toujours exécutés sur la dernière et la plus rapide version de Snowflake sans aucune interruption de votre service. Nous savons que votre temps est de l’argent. Nous cherchons donc à rendre Snowflake aussi facile à utiliser et aussi optimisée que possible, tout de suite.

Cette approche a pour but de vous aider à obtenir le meilleur rapport prix-performances avec Snowflake. De plus, avec notre modèle de tarification à la consommation, ces gains de performance peuvent vous permettre de réaliser de réelles économies.

Résultats du SPI

Notre dévouement à votre réussite nous pousse à mesurer et à améliorer continuellement les performances de votre expérience avec Snowflake. Le Snowflake Performance Index (SPI) suit ces améliorations réelles dans le temps. Au lieu d’utiliser des benchmarks synthétiques pour comparer les performances, nous mesurons nos améliorations à l’aide de données clients réelles sur les workloads de production.

Cela signifie que le SPI reflète les véritables améliorations qui font une différence dans vos opérations quotidiennes. Depuis le lancement du SPI en août 2022, la durée moyenne des requêtes pour les workloads stables a désormais été réduite de 40 %, 20 % rien qu'au cours des 12 derniers mois.