Analytics accélérée : Snowflake réduit la durée moyenne des requêtes de 40 %

Chez Snowflake, nous nous engageons à apporter des améliorations de performances constantes et automatiques. Nous travaillons en arrière-plan pour rendre vos opérations sur vos données plus rapides, plus efficaces et plus rentables, sans intervention de l’utilisateur, configuration manuelle ou temps d’arrêt programmé. Chaque semaine, nous déployons en toute transparence des mises à jour en arrière-plan, garantissant que vos workloads sont toujours exécutés sur la dernière et la plus rapide version de Snowflake sans aucune interruption de votre service. Nous savons que votre temps est de l’argent. Nous cherchons donc à rendre Snowflake aussi facile à utiliser et aussi optimisée que possible, tout de suite.
Cette approche a pour but de vous aider à obtenir le meilleur rapport prix-performances avec Snowflake. De plus, avec notre modèle de tarification à la consommation, ces gains de performance peuvent vous permettre de réaliser de réelles économies.
Résultats du SPI
Notre dévouement à votre réussite nous pousse à mesurer et à améliorer continuellement les performances de votre expérience avec Snowflake. Le Snowflake Performance Index (SPI) suit ces améliorations réelles dans le temps. Au lieu d’utiliser des benchmarks synthétiques pour comparer les performances, nous mesurons nos améliorations à l’aide de données clients réelles sur les workloads de production.
Cela signifie que le SPI reflète les véritables améliorations qui font une différence dans vos opérations quotidiennes. Depuis le lancement du SPI en août 2022, la durée moyenne des requêtes pour les workloads stables a désormais été réduite de 40 %, 20 % rien qu'au cours des 12 derniers mois.
Suivi des améliorations de performances par le SPI
Au cours des 12 derniers mois, nous avons apporté plusieurs améliorations significatives, principalement automatiques, sans configuration ni effort supplémentaire pour modifier le code.
Amélioration de l’exécution des requêtes : nous avons travaillé à continuer de réduire le temps d'exécution et à gérer plus efficacement les modèles de requêtes complexes. On peut notamment citer l’optimisation des requêtes de jointure, la gestion automatique des asymétries et l’extension de la prise en charge de l’algorithme « Top-K pruning » pour améliorer les performances des requêtes avec des modèles d’agrégation et de filtrage spécifiques. Ces mises à jour permettent d’exécuter vos requêtes plus rapidement, même si les workloads gagnent en complexité.
Ingestion et réplication de données : nous avons réduit le temps consacré à la réplication des métadonnées, nous avons accéléré le clonage et nous avons optimisé l’ingestion de grands jeux de données pour vous aider à ingérer des données dans Snowflake plus rapidement et de manière plus fiable, en simplifiant vos flux de travail et vos pipelines.
Optimisation adaptative : nous avons lancé un certain nombre d’optimisations adaptatives pour rendre Snowflake plus intelligente dans le choix des meilleures stratégies pour l’exécution des requêtes. Par exemple, nous avons étendu l’algorithme Top-K pruning pour inclure un plus grand nombre de requêtes et affiné la capacité de l'optimiseur à prendre des décisions intelligentes sur l'ordre des jointures, vous faisant bénéficier d'une planification des requêtes plus rapide et plus efficace.
Efficacité de la plateforme : nous avons continué à améliorer la fiabilité et la rapidité globales de la plateforme. Par exemple, nous avons réduit le temps nécessaire aux opérations de clonage et amélioré l’efficacité de la compression, en réduisant la consommation de ressources et en fluidifiant les opérations du système.
Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont nous rendons Snowflake plus rapide et plus efficace pour vous. Nous nous engageons à maintenir cette dynamique. En investissant continuellement dans l’amélioration des performances, nous avons pour vocation de vous aider à tirer le meilleur parti de Snowflake tout en réduisant vos coûts opérationnels au fil du temps.
Pour en savoir plus sur les dernières améliorations, consultez nos notes de performances et visitez le site web SPI.
*Selon les données internes de Snowflake, la durée moyenne des requêtes pour les workloads stables de nos clients a diminué de 40 % entre le 25 août 2022 et le 31 avril 2024. Pour calculer l’indice SPI, nous identifions un groupe de workloads clients stables et comparables en termes de nombre de requêtes et de données traitées au cours de la période présentée. La réduction de la durée des requêtes résulte d’une combinaison de facteurs, notamment des améliorations matérielles et logicielles et des optimisations pour nos clients. Les indicateurs de réduction de la durée des requêtes sont arrondis au centième près.