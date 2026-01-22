Snowflake para mídias e publicações

Com frequência, a IA e o ML são usados em análises preditivas. Ao analisar dados e padrões históricos, os algoritmos de IA podem prever possíveis tópicos de conteúdo, formatos e níveis de engajamento. Com essa previsão, os publishers podem tomar decisões fundamentadas sobre planejamento e produção de conteúdo, otimização de recursos e maximização do retorno do investimento. Ao identificar tendências e ameaças, a análise de dados preditiva baseada em IA ajuda os publishers a se manter à frente da concorrência em um cenário de setor em constante mudança.