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Snowflake para mídias e publicações

Unifique o público-alvo, o conteúdo e os dados de receita para aumentar o número de assinaturas, maximizar o retorno da publicidade e oferecer experiência personalizada em todos os canais.

Visão geral

Por que Snowflake para mídias e publicações

O Snowflake alia recursos de escalabilidade de gestão de dados, colaboração segura e IA para ajudar as empresas de mídia e publicação a monetizar conteúdo, entender públicos-alvo e se adaptar a um cenário em rápida mudança.

insights icon

Insights unificados de público-alvo e conteúdo

Elimine silos entre comportamento do público-alvo, performance de conteúdo e dados de receita para ter uma visão completa de leitores, espectadores e ouvintes.

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Personalização e análise de dados com tecnologia de IA

Use IA e ML para gerar recomendações de conteúdo, prever a evasão de clientes e projetar a demanda, sem infraestrutura complexa nem duplicação de dados.

data monetization

Monetização e compartilhamento de dados confiáveis

Colabore de forma segura com anunciantes, distribuidores e parceiros para ativar públicos-alvo e gerar insights com preservação da privacidade, protegendo dados confidenciais.

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Empresas líderes no setor de mídia escolhem o Snowflake

Principais casos de uso em todo o setor de mídia e publicações

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Unifique os dados de público-alvo para entender melhor o comportamento, aumentar o engajamento e atrair e reter assinantes em todos os canais.

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Maximize o retorno em publicidade

Otimize o inventário, os preços e a demanda com insights unificados do público-alvo e da performance em todas as plataformas.

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Ofereça experiência personalizada

Use insights baseados em IA para personalizar conteúdo, recomendações e ofertas para cada leitor, espectador ou ouvinte.

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Modernize a arquitetura de dados da sua empresa com uma plataforma flexível e interoperável que funciona em várias ferramentas e soluções de parceiros.

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Nossos fornecedores de dados e serviços podem ajudar a migrar, otimizar e expandir a implementação do ambiente Snowflake da sua empresa.

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Snowflake para mídias e publicações

Perguntas frequentes

As perguntas mais comuns sobre como o AI Data Cloud ajuda o setor de mídia e publicações.

O Snowflake unifica o comportamento do público-alvo, o consumo de conteúdo e os dados de assinatura, permitindo aos publishers entender melhor cada público-alvo, personalizar experiência oferecida e reduzir a evasão de clientes.

Sim, pode. O Snowflake apoia modelos de monetização híbrida, centralizando dados em publicidade, assinaturas e vendas, dando às equipes uma visão completa da performance da receita.

O Snowflake permite o compartilhamento e a colaboração de dados seguros sem copiar ou expor dados confidenciais, possibilitando insights sobre o público-alvo com privacidade e ativação com anunciantes e parceiros.

O Snowflake oferece suporte a casos de uso, como recomendações de conteúdo, segmentação de público-alvo, previsão de rotatividade, previsão de demanda e otimização de retorno de publicidade.

O Snowflake ajuda a melhorar a análise de dados do público-alvo, eliminando silos e conectando diferentes pontos de dados em toda a empresa. Isso permite a colaboração segura e com privacidade em primeiro lugar de dados próprios, secundários e de terceiros, resultando em maior engajamento do público-alvo e valor da vida útil.

Com frequência, a IA e o ML são usados em análises preditivas. Ao analisar dados e padrões históricos, os algoritmos de IA podem prever possíveis tópicos de conteúdo, formatos e níveis de engajamento. Com essa previsão, os publishers podem tomar decisões fundamentadas sobre planejamento e produção de conteúdo, otimização de recursos e maximização do retorno do investimento. Ao identificar tendências e ameaças, a análise de dados preditiva baseada em IA ajuda os publishers a se manter à frente da concorrência em um cenário de setor em constante mudança.