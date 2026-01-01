미디어 및 엔터테인먼트의 미래:
데이터를 통한 고객 가치 창출
고객 참여 및 충성도 강화: 기억에 남는 순간을 통해 평생 고객 창출하기
오늘날의 역동적인 미디어 및 엔터테인먼트 환경에서 잠재 고객의 관심을 사로잡고 유지하는 것은 그 어느 때보다 어려운 과제입니다. 소비자들은 수많은 플랫폼에서 원활한 개인 맞춤형 경험을 기대합니다. 이 eBook에서는 Snowflake가 Slalom과 함께, 선도적인 기업들이 데이터와 AI를 활용해 고객의 순간적인 상호작용을 지속적인 충성도와 수익 증대로 발전시키는 방법을 살펴봅니다.
이 eBook에서 다루는 내용
- 고객 획득, 관계 형성 및 고객 유지: 퍼블리셔, 스포츠, 음악, 비디오 게임 분야의 마케팅 사용 사례를 살펴봅니다.
- 통합 데이터 파운데이션: 소비자를 종합적으로 파악하여 데이터 사일로를 해소하고 AI 기반 인사이트를 도출하는 방법을 알아봅니다.
- 맞춤형 경험: 개인의 선호 사항에 부합하는 맞춤형 콘텐츠 추천, 광고, 오퍼를 제공하는 방법을 알아봅니다.
- 업계 성공 사례: Warner Bros. Discovery, NASCAR, Warner Music Group, Luminate, Wargaming과 같은 기업들이 Snowflake를 통해 어떻게 측정 가능한 성과를 거두고 있는지 살펴봅니다.
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