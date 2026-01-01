오늘날의 역동적인 미디어 및 엔터테인먼트 환경에서 잠재 고객의 관심을 사로잡고 유지하는 것은 그 어느 때보다 어려운 과제입니다. 소비자들은 수많은 플랫폼에서 원활한 개인 맞춤형 경험을 기대합니다. 이 eBook에서는 Snowflake가 Slalom과 함께, 선도적인 기업들이 데이터와 AI를 활용해 고객의 순간적인 상호작용을 지속적인 충성도와 수익 증대로 발전시키는 방법을 살펴봅니다.

이 eBook에서 다루는 내용