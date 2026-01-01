웨비나
AI 에이전트 구축
AI 에이전트와 Cortex Agents를 실제로 구축하는 방법을 데모를 통해 살펴보세요.
사용 사례
자연어 쿼리를 활용하여 데이터를 비즈니스 인사이트로 전환하세요. 데이터 에이전트는 Snowflake 보안 경계 내에서 정형 및 비정형 데이터 전반에 걸쳐 컨텍스트 정보를 검색합니다.
지능형 데이터 상호작용
Snowflake CoWork에서 자연어 쿼리를 사용해 테이블, 문서, 외부 소스 전반의 비즈니스 데이터를 더 깊이 이해하고, 신뢰할 수 있으면서도 안전하고 설명 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
조직 구성원들이 엔터프라이즈 데이터를 대규모로 분석하고 조치를 취하여, 신뢰할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.
대시보드나 사용자 지정 도구에 의존하지 않고 정확한 답변을 빠르게 얻을 수 있습니다. API와 업계 최고의 LLM을 갖춘 통합 플랫폼이 정보에 대한 액세스를 간소화하고 애플리케이션 개발을 단순화합니다.
모든 상호작용은 Snowflake의 보안 경계 및 거버넌스 모델 내에서 처리되고, 역할 기반 액세스를 통해 데이터 정책 준수를 실현하며 감사 목적에 맞는 설명 가능성을 제공합니다.
사용 사례
Snowflake의 관리형 MCP 서버를 통해 AI 에이전트를 거버넌스가 적용된 Snowflake 데이터에 연결하여 앱 구축 속도를 높여보세요. 통합을 간소화하고 별도의 인프라를 제거하여 보안이 적용된 표준 인터페이스를 제공합니다.
데이터 보호에 적용해 온 신뢰 기반의 역할 기반 액세스 제어와 마스킹 정책을 MCP 서버에도 그대로 활용할 수 있습니다.
단 한 번의 통합으로 호환 가능한 모든 에이전트를 연결하여 중복 개발을 제거하고 AI 도입을 가속화할 수 있습니다.
도구 최적화 기능을 통해 정형 및 비정형 데이터 모두에 대한 액세스를 제공하며 에이전트가 정보와 상호 작용하는 방식을 개선합니다.
이점
에이전트 평가
에이전틱 AI
Snowflake CoWork의 에이전틱 오케스트레이션과 최고 수준의 검색 기능을 활용하면 엔터프라이즈 데이터 전반에 대한 자연어 쿼리에 빠르고 관련성 높은 답변을 얻을 수 있습니다.
최고 수준의 검색 기능
데이터 에이전트와 도구를 통해 생성형 AI 애플리케이션 개발을 가속화하세요. Cortex Agent를 활용하면 에이전틱 애플리케이션의 데이터 액세스 및 오케스트레이션을 간소화할 수 있습니다. Cortex Agent는 Cortex Analyst나 Cortex Search와 같은 도구를 호출하여 데이터를 검색하고 더욱 신뢰성 있는 AI 기반 의사 결정을 지원합니다.
“Snowflake에서 AI 에이전트를 구축할 때 가장 큰 장점은 정형 데이터와 비정형 데이터를 한 곳에 모을 수 있다는 것입니다.”
Glenn Walker
CDO, Luminate
안전한 AI 기반 의사 결정
특히 날로 증가하는 데이터를 처리하며 개인정보 보호와 액세스 제어까지 갖춰야 할 경우, 이를 다루는 AI 에이전트에 대해 AI 애플리케이션의 보안 및 거버넌스를 지원합니다.
Snowflake의 통합 플랫폼은 엔드투엔드 거버넌스를 제공하여 AI 솔루션의 안전한 확장을 실현합니다.
프롬프트부터 응답까지 모든 에이전트 실행 단계를 자세히 기록할 수 있습니다. 이러한 투명성을 바탕으로 디버깅과 감사를 용이하게 수행할 수 있으며, 정확성, 지연 시간 및 비용을 개선하여 궁극적으로 AI 애플리케이션에 대한 신뢰를 구축하는 데 기여합니다.
간편하고 효율적인 협업
MS Teams 및 M365 Copilot용 Cortex Agent를 활용하면, 조직은 협업이 이뤄지는 바로 그 위치에서 데이터 에이전트와 상호작용할 수 있습니다.
Snowflake의 대화형 AI
AI 에이전트가 엔터프라이즈 데이터를 거버넌스가 적용된 인사이트로 어떻게 빠르게 전환할 수 있는지 알아보세요.
Snowflake Intelligence는 비즈니스 사용자가 자연어를 통해 엔터프라이즈 데이터와 상호작용하는 대화형 AI 경험을 제공합니다. 이를 통해 정형 및 비정형 소스 모두에서 깊이 있는 인사이트를 도출하는 동시에, Snowflake의 보안 및 거버넌스 프레임워크를 유지하며 궁극적으로 데이터와 실행 가능한 비즈니스 인텔리전스 간의 격차를 해소합니다.
정형 데이터(데이터베이스의 테이블 및 레코드)와 비정형 데이터(문서, 대화, 전사본, 이메일)를 모두 쿼리할 수 있습니다. 또한, Snowflake의 연결 기능을 통해 Salesforce나 Zendesk와 같은 서드 파티 애플리케이션 정보에도 접근할 수 있습니다.
Snowflake는 기존의 강력한 보안 프레임워크 내에서 AI 에이전트를 통합하여 보안 및 거버넌스를 보장합니다. 시스템은 Snowflake에 이미 설정된 모든 역할 기반 액세스 제어, 데이터 마스킹 정책 및 거버넌스 규칙을 자동으로 준수합니다.
즉, AI 에이전트는 사용자가 권한을 가진 데이터에 대해서만 액세스하고 그에 기반한 인사이트를 제공하므로 별도의 권한 시스템을 생성하지 않아도 됩니다. 이뿐만 아니라, Snowflake는 데이터 수집부터 애플리케이션 배포에 이르는 엔드투엔드 통합 거버넌스를 유지하고, 인사이트 생성 과정의 완전한 투명성과 에이전트 사용 및 성능에 대한 관리 가시성을 제공합니다. 이 모든 과정은 Snowflake의 보안 경계 내에서 이루어집니다.
네. 이 기능은 사용자가 시맨틱 모델을 완전히 자동으로 생성할 수 있는 AI 생성 기능을 제공하며, UI를 통해 외부 시맨틱 계층을 포함한 다양한 소스에서 시맨틱 컨텍스트를 가져와 해당 정보를 바탕으로 시맨틱 모델을 생성합니다. 쿼리 이력 데이터를 활용해 관계를 유추하고 검증된 쿼리를 자동으로 생성할 수도 있습니다.
네, 가능합니다. REST API를 사용하면 에이전트 기반 워크플로우를 웹 애플리케이션, 내부 포털 또는 Microsoft Teams와 같은 협업 채널에 손쉽게 임베드할 수 있습니다.
Snowflake는 Snowflake의 보안 경계 내에서 정형 및 비정형 데이터에 대한 통합 액세스, 업계 최고 수준의 추론 모델, 그리고 포괄적인 설명 가능성을 모두 제공합니다.