네. 이 기능은 사용자가 시맨틱 모델을 완전히 자동으로 생성할 수 있는 AI 생성 기능을 제공하며, UI를 통해 외부 시맨틱 계층을 포함한 다양한 소스에서 시맨틱 컨텍스트를 가져와 해당 정보를 바탕으로 시맨틱 모델을 생성합니다. 쿼리 이력 데이터를 활용해 관계를 유추하고 검증된 쿼리를 자동으로 생성할 수도 있습니다.