ウェビナー
AIエージェントの構築
デモでは、AIエージェントとCortex Agentsを実際に構築する方法について説明します。
ユースケース
自然言語によるクエリで、データからビジネスインサイトを即座に引き出します。データエージェントは、Snowflakeのセキュアな境界内で、構造化データと非構造化データの両方からコンテキスト情報を取得します。
インテリジェントなデータインタラクション
テーブル、ドキュメント、外部ソースにわたってビジネスデータを包括的に把握できます。Snowflake CoWorkの自然言語クエリで簡単に実行できるため、セキュアで説明可能な信頼できる結果を得られます。
従業員はエンタープライズデータのアナリティクスを大規模に実行し、その結果に基づいてアクションを起こしながら信頼できるインサイトを取得できます。
ダッシュボードやカスタムツールを使用することなく、正確な回答を迅速に取得できます。APIと業界をリードするLLMを備えた統合プラットフォームは、情報へのアクセスを合理化し、アプリケーション開発を簡素化します。
すべてのインタラクションは、Snowflakeのセキュアな境界とガバナンスモデル内で処理されます。これにより、ロールベースのアクセスを通じてデータポリシーを遵守できるようになり、監査に対応できる説明可能性を確保します。
ユースケース
セキュアで標準化されたインターフェイスであるSnowflakeのマネージドMCPサーバーを使用して、AIエージェントをガバナンスの確保されたSnowflakeデータに接続し、アプリケーションを迅速に構築できます。これにより、統合が簡素化され、個別のインフラストラクチャ構築が不要になります。
既存のデータ保護に使用しているロールベースのアクセス制御やマスキングポリシーを、そのままMCPサーバーにも適用できます。
一度の統合で互換性のあるすべてのエージェントを接続できるようにすることで、冗長な開発を排除し、AI導入を加速します。
構造化データと非構造化データの両方へのアクセスを提供し、ツールを調整することで、エージェントによる情報活用の精度を高めます。
メリット
エージェントの評価
エージェント型AI
Snowflake CoWorkのエージェント型オーケストレーションとクラス最高レベルの検索により、すべてのエンタープライズデータで自然言語クエリに対する適切な回答を迅速に取得できます。
クラス最高レベルの検索機能
データエージェントとツールを使用して、生成AIアプリケーションの開発を加速できます。Cortex Agentsを活用することで、エージェント型アプリケーションにおけるデータアクセスとオーケストレーションを効率化しましょう。Cortex AnalystやCortex Searchといったツールを自動的に呼び出してデータを取得することで、AIドリブンの意思決定において、より高い信頼性を実現します。
「SnowflakeでAIエージェントを構築する素晴らしい点は、構造化データと非構造化データを1か所に集約できることです」
—Glenn Walker氏
Luminate、最高データ責任者
AI駆動のセキュアな意思決定
AIエージェントがプライバシーとアクセス制御を必要とするデータ量の増加に対処する際には特に、AIアプリケーションのセキュリティとガバナンスをサポートします。
Snowflakeの統合プラットフォームはエンドツーエンドのガバナンスを提供し、AIソリューションのセキュアなスケーリングを可能にします。
プロンプトから応答まで、すべてのエージェント実行ステップの詳細なロギングを可能にします。この透明性により、デバッグと監査が容易になり、精度、レイテンシー、コストを改善して、最終的にAIアプリケーションに対する信頼を構築できます。
簡単で効率的なコラボレーション
MS TeamsとM365 Copilot向けのCortex Agentsを使用して、組織がコラボレーションする場所でデータエージェントとやり取りできます。
関連リソース
Snowflakeの対話型AI
AIエージェントがエンタープライズデータをガバナンスの確保された迅速なインサイトに変換する仕組みをご紹介します。
Snowflake Intelligenceは、ビジネスユーザーが自然言語を使用してエンタープライズデータと対話できる対話型AI機能です。Snowflakeのセキュリティとガバナンスのフレームワークを維持しながら、構造化ソースと非構造化ソースの両方から詳細なインサイトを提供し、最終的にデータと実行可能なビジネスインテリジェンスの間のギャップを解消します。
構造化データ（データベースのテーブルやレコード）と非構造化データ（ドキュメント、会話、文字起こし、Eメール）の両方をクエリできます。また、Snowflakeの接続機能を通じて、SalesforceやZendeskなどのサードパーティアプリケーションの情報にアクセスすることもできます。
Snowflakeは、既存の堅牢なセキュリティフレームワーク内にAIエージェントを統合することで、AIエージェントのセキュリティとガバナンスを確保します。システムは自動的に、Snowflakeですでに確立されているロールベースのアクセス制御、データマスキングポリシー、ガバナンスルールをすべて適用します。
つまり、AIエージェントはユーザーが閲覧を許可されたデータのみにアクセスしてインサイトを提供できるため、個別の許可システムを作成する必要はありません。さらに、Snowflakeは、データの取り込みからアプリケーションの展開まで、エンドツーエンドの統合ガバナンスを維持し、インサイトの生成方法に関する包括的な透明性を提供し、エージェントの使用状況とパフォーマンスに関する管理上の可視性を提供するとともに、すべてをSnowflakeのセキュアな境界内に維持します。
はい、この機能は、ユーザーがセマンティックモデルを高度にかつ自動で生成できるようにするAI生成機能を導入します。UIは、考えられる多数のソース（外部セマンティックレイヤーを含む）からセマンティックコンテキストを取得し、その情報でセマンティックモデルを生成します。クエリ履歴データを使用してリレーションシップを推論し、検証済みのクエリを自動的に生成します。
はい、REST APIを使用して、ウェブアプリ、社内ポータル、Microsoft Teamsなどのコラボレーションチャネルにエージェント型ワークフローを組み込むことができます。
Snowflakeは、構造化データと非構造化データの両方への統合アクセス、業界をリードする論理モデル、包括的な説明可能性、このすべてをSnowflakeのセキュアな境界内で提供します。