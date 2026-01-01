Snowflakeは、既存の堅牢なセキュリティフレームワーク内にAIエージェントを統合することで、AIエージェントのセキュリティとガバナンスを確保します。システムは自動的に、Snowflakeですでに確立されているロールベースのアクセス制御、データマスキングポリシー、ガバナンスルールをすべて適用します。

つまり、AIエージェントはユーザーが閲覧を許可されたデータのみにアクセスしてインサイトを提供できるため、個別の許可システムを作成する必要はありません。さらに、Snowflakeは、データの取り込みからアプリケーションの展開まで、エンドツーエンドの統合ガバナンスを維持し、インサイトの生成方法に関する包括的な透明性を提供し、エージェントの使用状況とパフォーマンスに関する管理上の可視性を提供するとともに、すべてをSnowflakeのセキュアな境界内に維持します。