O Snowflake Intelligence é uma experiência de IA conversacional que permite aos usuários empresariais interagir com os dados corporativos em linguagem natural, fornecendo insights aprofundados de fontes estruturadas e não estruturadas, mantendo a estratégia de segurança e governança do Snowflake e, em última análise, criando uma ponte entre os dados e a inteligência prática de mercado.

A solução pode consultar dados estruturados (tabelas e registros em bancos de dados) e não estruturados (documentos, conversas, transcrições, emails). Ela também pode acessar informações de aplicações de terceiros, como Salesforce e Zendesk, por meio dos recursos de conectividade do Snowflake.