Webinar
Crie seu agente de IA
Assista à demonstração para ver como criar agentes de IA e Cortex Agents em ação.
CASO DE USO
Use consultas de linguagem natural para transformar dados em insights de negócios. Agentes de dados obtêm informações contextuais de dados estruturados e não estruturados, dentro do perímetro seguro do Snowflake.
Interação inteligente de dados
Entenda todos os dados da empresa, distribuídos entre tabelas, documentos e fontes externas, com a facilidade das consultas em linguagem natural do Snowflake CoWork, que oferece resultados seguros, confiáveis e fáceis de entender.
Permita aos funcionários analisar dados corporativos em escala, implementar iniciativas de trabalho, com insights confiáveis.
Obtenha respostas precisas, com rapidez, sem precisar consultar dashboards ou ferramentas personalizadas. Uma plataforma unificada com APIs e LLMs líderes de mercado capaz de facilitar o acesso às informações e simplificar o desenvolvimento de aplicações.
O processamento das interações acontece dentro do ambiente seguro do Snowflake, garantindo a conformidade com as políticas de dados e permitindo auditorias mais transparentes, graças à explicabilidade.
Benefícios
IA com agentes
Use a orquestração com agentes e a recuperação de alta qualidade do Snowflake CoWork para obter respostas, com rapidez e precisão, às suas consultas em linguagem natural sobre todos os dados corporativos.
Recuperação de alta qualidade
Empregue ferramentas e agentes de dados para agilizar o desenvolvimento de aplicações de IA generativa. Simplifique o acesso e a orquestração de dados de aplicações com agentes usando o Cortex Agents, que utiliza ferramentas como o Cortex Analyst e o Cortex Search na recuperação de dados para decisões mais confiáveis com base em IA.
"A melhor parte de criar agentes de IA no Snowflake é poder reunir dados estruturados e não estruturados em um só lugar."
Glenn Walker
CDO, Luminato
Ler o caso
(em inglês)
Decisões seguras baseadas em IA
Ofereça suporte à segurança e governança de suas aplicações de IA, especialmente agora que os agentes de IA gerenciam volumes crescentes de dados que exigem privacidade e controle de acesso.
A plataforma unificada Snowflake oferece governança completa, permitindo o dimensionamento seguro de soluções de IA em escala.
Possibilite o log detalhado de cada etapa de execução do agente, desde o prompt até a resposta. Essa transparência facilita a depuração e a auditoria, ajudando a melhorar a precisão, a latência e os custos, aumentando confiança em suas aplicações de IA.
Colaboração simples e eficiente
Com Cortex Agents for MS Teams e M365 Copilot, as organizações podem interagir com agentes de dados no local de colaboração.
Recursos
Webinar
Assista à demonstração para ver como criar agentes de IA e Cortex Agents em ação.
Laboratório prático
Saiba como criar aplicações de IA com agentes e geração aumentada de recuperação (RAG) no ambiente seguro do Snowflake Cortex AI.
IA conversacional no Snowflake
Entenda como os agentes de IA podem transformar os dados de sua empresa em insights rápidos e governados.
O Snowflake Intelligence é uma experiência de IA conversacional que permite aos usuários empresariais interagir com os dados corporativos em linguagem natural, fornecendo insights aprofundados de fontes estruturadas e não estruturadas, mantendo a estratégia de segurança e governança do Snowflake e, em última análise, criando uma ponte entre os dados e a inteligência prática de mercado.
A solução pode consultar dados estruturados (tabelas e registros em bancos de dados) e não estruturados (documentos, conversas, transcrições, emails). Ela também pode acessar informações de aplicações de terceiros, como Salesforce e Zendesk, por meio dos recursos de conectividade do Snowflake.
O Snowflake garante segurança e governança para os agentes de IA, integrando-os à forte estrutura de segurança já existente. De modo automático, o sistema cumpre todos os controles de acesso baseados em função, políticas de mascaramento de dados e regras de governança que já estão estabelecidas no Snowflake.
Isso significa que os agentes de IA só podem acessar e fornecer insights com base nos dados que os usuários têm autorização para ver, eliminando a necessidade de criar sistemas de permissões separados. Além disso, o Snowflake mantém uma governança unificada completa desde a ingestão de dados até a implementação das aplicações, fornece transparência total sobre como os insights são gerados e oferece visibilidade administrativa do uso e do desempenho do agente. Tudo dentro do perímetro seguro do Snowflake.
Sim. Essa função traz um recurso de geração de IA que dá aos usuários a capacidade de gerar o modelo semântico de forma totalmente automática. A interface de usuário (UI) extrai o contexto semântico de várias fontes possíveis (incluindo camadas semânticas externas) e gera um modelo semântico com essas informações. Os dados do histórico de consulta são usados para identificar relacionamentos e gerar consultas verificadas automaticamente.
Sim, é possível usar as REST APIs para integrar fluxos de trabalho com agentes a apps para web, portais internos ou canais de colaboração, como o Microsoft Teams.
Use o Snowsight para desenvolver os seus agentes. Você também pode referenciar exemplos de aplicativos e modelos dos quickstarts da Cortex AI.
O Snowflake oferece acesso unificado a dados estruturados e não estruturados, modelos de raciocínio líderes de mercado, ampla explicabilidade, tudo dentro do perímetro seguro do Snowflake.