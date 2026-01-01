Snowflake Intelligence est une expérience d’IA conversationnelle qui permet aux utilisateurs professionnels d’interagir avec les données de leur entreprise en langage naturel, pour extraire des informations détaillées à partir de sources de données structurées et non structurées dans le périmètre du framework de sécurité et de gouvernance de Snowflake, et finalement combler le fossé entre les données et la Business Intelligence exploitable.

Snowflake Intelligence peut interroger à la fois des données structurées (tables et enregistrements dans des bases de données) et non structurées (documents, conversations, transcriptions, e-mails). Cet outil peut également accéder à des informations provenant d’applications tierces telles que Salesforce et Zendesk grâce aux fonctionnalités de connectivité de Snowflake.