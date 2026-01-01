Webinaire
Building Enterprise-Grade AI Agents with Snowflake Cortex AI
Regardez la démo pour découvrir Cortex Agents en action et comment créer des agents d’IA.
Cas d’usage
Utilisez des requêtes en langage naturel pour extraire des informations stratégiques de vos données. Les agents de données récupèrent des informations contextuelles des données structurées et non structurées, dans le périmètre sécurisé de Snowflake.
Interaction intelligente avec les données
Pour une compréhension parfaite de vos données stratégiques, qu’elles proviennent de tables, de documents ou de sources externes, optez pour la facilité de requêtes en langage naturel dans Snowflake Intelligence et des résultats sécurisés et explicables dans lesquels vous pouvez avoir confiance.
Donnez à vos collaborateurs les moyens d’exécuter des analyses sur les données de votre entreprise à grande échelle et de prendre des mesures, sur la base d’informations fiables dans lesquelles ils peuvent avoir confiance.
Obtenez rapidement des réponses précises, sans attendre, sur des tableaux de bord ou des outils personnalisés. Une plateforme unifiée dotée d’API et de LLM de pointe simplifie l’accès aux informations et le développement d’applications.
Chaque interaction est traitée dans le périmètre sécurisé et le modèle de gouvernance de Snowflake, ce qui permet la conformité à vos politiques de données grâce à un accès basé sur les rôles et des audits plus transparents.
Avantages
IA agentique
Obtenez des réponses rapides et pertinentes à vos requêtes en langage naturel à partir de toutes les données de votre entreprise grâce à l'orchestration agentique et à la récupération de pointe de Snowflake Intelligence.
Récupération de pointe
Accélérez le développement d’applications d’IA générative à l’aide d’agents et d’outils de données. Simplifiez l’orchestration et l’accès aux données des applications agentiques à l’aide de Cortex Agents, qui utilisent des outils tels que Cortex Analyst et Cortex Search pour récupérer des données et prendre des décisions plus fiables basées sur l’IA.
« Le plus intéressant avec la création d’agents d’IA dans Snowflake, c’est de pouvoir rassembler les données structurées et non structurées au même endroit. »
Glenn Walker
CDO, Luminate
Décisions sécurisées basées sur l’IA
Prenez en charge la sécurité et la gouvernance de vos applications d’IA, d’autant plus que les agents d’IA gèrent des volumes de données croissants qui nécessitent confidentialité et contrôle d’accès.
La plateforme unifiée de Snowflake offre une gouvernance de bout en bout, permettant ainsi une évolutivité sécurisée des solutions d’IA.
Activez une journalisation détaillée de chaque étape d’exécution d’un agent, du prompt à la réponse. Cette transparence permet de faciliter le débogage et l’audit, pour une plus grande précision, une latence et des coûts optimisés, et, en fin de compte, une plus grande confiance dans vos applications d’IA.
Collaboration simple et efficace
Avec Cortex Agents pour MS Teams et M365 Copilot, les entreprises peuvent interagir avec les agents de données directement dans leur environnement de collaboration.
Ressources
Webinaire
Regardez la démo pour découvrir Cortex Agents en action et comment créer des agents d’IA.
Atelier pratique
Apprenez à créer des applications de génération augmentée de récupération (RAG) et d’IA agentique dans l’environnement sécurisé de Snowflake Cortex AI.
L’IA conversationnelle dans Snowflake
Découvrez comment les agents d’IA peuvent transformer vos données d’entreprise en informations gouvernées rapidement accessibles.
Snowflake Intelligence est une expérience d’IA conversationnelle qui permet aux utilisateurs professionnels d’interagir avec les données de leur entreprise en langage naturel, pour extraire des informations détaillées à partir de sources de données structurées et non structurées dans le périmètre du framework de sécurité et de gouvernance de Snowflake, et finalement combler le fossé entre les données et la Business Intelligence exploitable.
Snowflake Intelligence peut interroger à la fois des données structurées (tables et enregistrements dans des bases de données) et non structurées (documents, conversations, transcriptions, e-mails). Cet outil peut également accéder à des informations provenant d’applications tierces telles que Salesforce et Zendesk grâce aux fonctionnalités de connectivité de Snowflake.
Snowflake assure la sécurité et la gouvernance des agents d’IA en les intégrant dans son framework de sécurité existant. Le système respecte automatiquement tous les contrôles d’accès basés sur les rôles, les politiques de masquage des données et les règles de gouvernance déjà établis dans Snowflake.
Cela signifie que les agents d’IA ne peuvent accéder aux données et fournir des informations qu’en fonction des données que les utilisateurs sont autorisés à voir, éliminant ainsi la nécessité de créer des systèmes d’autorisation distincts. En outre, Snowflake assure une gouvernance unifiée de bout en bout, de l’ingestion des données au déploiement d’applications, offre une transparence totale sur la façon dont les informations sont générées et une visibilité administrative sur l’utilisation et les performances des agents, le tout dans le périmètre sécurisé de Snowflake.
Oui. Cette fonctionnalité introduit une capacité de génération d’IA, qui permet aux utilisateurs de générer le modèle sémantique de manière totalement automatique. L’interface utilisateur prendra le contexte sémantique de différentes sources possibles (y compris de couches sémantiques externes), et générera un modèle sémantique à partir de ces informations. Les données d’historique des requêtes sont utilisées pour déduire des relations et générer automatiquement des requêtes vérifiées.
Oui, vous pouvez utiliser des API REST pour intégrer des flux de travail agentiques dans des applications web, des portails internes ou des canaux de collaboration tels que Microsoft Teams.
Créez vos agents avec Snowsight. Vous pouvez également référencer des exemples d’applications et de modèles dans le quickstart Cortex AI.
Snowflake offre un accès unifié aux données structurées et non structurées, des modèles de raisonnement de pointe, une transparence complète, le tout dans le périmètre sécurisé de Snowflake.