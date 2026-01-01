Snowflake Intelligence ist eine dialogorientierte KI-Erfahrung, die es geschäftlichen Benutzer:innen ermöglicht, mit ihren Unternehmensdaten in natürlicher Sprache zu interagieren. Sie bietet tiefe Einblicke sowohl aus strukturierten als auch aus unstrukturierten Quellen, wobei die Sicherheit und Governance von Snowflake gewahrt bleiben. Dies überbrückt letztendlich die Lücke zwischen Daten und umsetzbarer Business Intelligence.

Es kann sowohl strukturierte Daten (Tabellen und Datensätze in Datenbanken) als auch unstrukturierte Daten (Dokumente, Konversationen, Transkripte, E-Mails) abfragen. Dank der Konnektivitätsfunktionen von Snowflake kann es auch auf Informationen aus Drittanbieter-Anwendungen wie Salesforce und Zendesk zugreifen.