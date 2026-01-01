Webinar
Building Enterprise-Grade AI Agents with Snowflake Cortex AI
Sehen Sie sich die Demo an, um zu erfahren, wie AI Agents und Cortex Agents in der Praxis funktionieren.
Anwendungsfall
Nutzen Sie Abfragen in natürlicher Sprache, um von Daten zu geschäftlichen Erkenntnissen zu gelangen. Data Agents rufen Kontextinformationen aus strukturierten und unstrukturierten Daten ab – und das alles innerhalb des sicheren Snowflake-Perimeters.
Vorteile
Agentic AI
Erhalten Sie schnelle, relevante Antworten auf Ihre Abfragen in natürlicher Sprache über alle Unternehmensdaten hinweg – mit der Agenten-Orchestrierung und dem branchenführenden Retrieval von Snowflake CoWork.
Branchenführendes Retrieval
Beschleunigen Sie die Entwicklung von GenAI-Anwendungen mithilfe von Data Agents und Tools. Optimieren Sie den Datenzugriff und die Orchestrierung Ihrer Agentenapplikationen mit Cortex Agents. Diese nutzen Tools wie Cortex Analyst und Cortex Search, um Daten für zuverlässigere KI-gestützte Entscheidungen abzurufen.
„Das Tolle am Erstellen von AI Agents in Snowflake ist die Möglichkeit, strukturierte und unstrukturierte Daten an einem Ort zusammenzuführen.“
Glenn Walker
CDO, Luminate
Customer Story lesen (Englisch)
Sichere KI-gestützte Entscheidungen
Unterstützen Sie die Sicherheit und Governance Ihrer KI-Anwendungen, insbesondere wenn AI Agents wachsende Datenmengen verarbeiten, die Datenschutz und Zugriffskontrollen erfordern.
Die einheitliche Plattform von Snowflake bietet End-to-End-Governance und ermöglicht eine sichere Skalierung von KI-Lösungen.
Ermöglichen Sie eine detaillierte Protokollierung jedes Ausführungsschritts eines Agenten, vom Prompt bis zur Antwort. Diese Transparenz erleichtert das Debugging sowie Audits und hilft dabei, Genauigkeit, Latenz und Kosten zu optimieren, um letztlich die Zuverlässigkeit Ihrer KI-Anwendungen zu stärken.
Einfache und effiziente Kollaboration
Mit Cortex Agents für MS Teams und M365 Copilot können Unternehmen direkt dort mit Data Agents interagieren, wo die Zusammenarbeit stattfindet.
Ressourcen
Webinar
Sehen Sie sich die Demo an, um zu erfahren, wie AI Agents und Cortex Agents in der Praxis funktionieren.
Hands-On Lab
Erfahren Sie, wie Sie RAG- und agentenbasierte KI-Anwendungen in der sicheren Umgebung von Snowflake Cortex AI entwickeln.
Dialogorientierte KI in Snowflake
Erfahren Sie, wie AI Agents Ihre Unternehmensdaten in schnelle, gesicherte Einblicke verwandeln können.
Snowflake Intelligence ist eine dialogorientierte KI-Erfahrung, die es geschäftlichen Benutzer:innen ermöglicht, mit ihren Unternehmensdaten in natürlicher Sprache zu interagieren. Sie bietet tiefe Einblicke sowohl aus strukturierten als auch aus unstrukturierten Quellen, wobei die Sicherheit und Governance von Snowflake gewahrt bleiben. Dies überbrückt letztendlich die Lücke zwischen Daten und umsetzbarer Business Intelligence.
Es kann sowohl strukturierte Daten (Tabellen und Datensätze in Datenbanken) als auch unstrukturierte Daten (Dokumente, Konversationen, Transkripte, E-Mails) abfragen. Dank der Konnektivitätsfunktionen von Snowflake kann es auch auf Informationen aus Drittanbieter-Anwendungen wie Salesforce und Zendesk zugreifen.
Snowflake stellt Sicherheit und Governance für AI Agents sicher, indem es diese in sein bestehendes robustes Sicherheitsframework integriert. Das System berücksichtigt automatisch rollenbasierte Zugriffskontrollen, Datenmaskierungsrichtlinien und Governance-Regeln, die bereits in Snowflake etabliert sind.
Das bedeutet, dass AI Agents nur auf Daten zugreifen und Einblicke basierend auf den Daten geben können, für die Benutzer:innen autorisiert sind, wodurch die Notwendigkeit entfällt, separate Berechtigungssysteme zu erstellen. Darüber hinaus gewährleistet Snowflake eine durchgängige einheitliche Governance von der Datenerfassung bis zur Anwendungsbereitstellung, bietet vollständige Transparenz darüber, wie Erkenntnisse generiert werden, und ermöglicht administrative Einblicke in die Agentennutzung und -Performance, während alles innerhalb des sicheren Perimeters von Snowflake verbleibt.
Ja. Mit dieser Funktion wird eine KI-Generierung eingeführt, mit der Benutzer:innen das semantische Modell vollständig automatisch generieren können. Die Benutzeroberfläche nimmt den semantischen Kontext aus einer Reihe möglicher Quellen (einschließlich externer semantischer Ebenen) und generiert automatisch ein semantisches Modell mit diesen Informationen. Die Abfragehistorie wird verwendet, um Beziehungen abzuleiten und verifizierte Abfragen automatisch zu generieren.
Ja, Sie können REST-APIs verwenden, um Agenten-Workflows in Web-Apps, interne Portale oder Kollaborationskanäle wie Microsoft Teams einzubetten.
Erstellen Sie Ihre Agenten mit Snowsight. Sie können auch Beispiel-Apps und Vorlagen aus den Cortex AI-Quickstarts als Referenz heranziehen.
Snowflake bietet einen einheitlichen Zugriff auf sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten, branchenführende Reasoning-Modelle und umfassende Erklärbarkeit – und das alles innerhalb des sicheren Snowflake-Perimeters.