웨비나
기능
Snowflake Unistore
트랜잭션 데이터와 분석 데이터를 Snowflake 보안 및 거버넌스 기능이 내장된 단일 데이터베이스에 통합하세요. 시스템을 별도로 운영하거나 데이터를 이동할 필요가 없습니다.
개요
데이터 통합으로 운영 간소화
Snowflake에서 분석 워크로드와 함께 트랜잭션 워크로드를 직접 실행하세요.
별도 데이터베이스 제거
사일로화된 트랜잭션 데이터베이스와 이를 연결하는 ETL 파이프라인을 단계적으로 폐기하세요.
거버넌스 및 보안 중앙 집중화
애플리케이션의 쓰기 작업과 분석가의 읽기 작업이 수행되는 모든 행에 단일 보안 및 거버넌스 모델을 적용하세요.
단일 쿼리에서 애플리케이션 데이터와 분석 데이터 조인
데이터를 복제하거나 적재될 때까지 기다릴 필요 없이 하나의 SQL 문에서 트랜잭션 데이터와 분석 데이터를 쿼리하세요.
작동 방식
앱의 데이터 쓰기와 팀의 데이터 분석을 지원하는 단일 데이터베이스
Unistore의 Hybrid Table은 데이터를 저장하여 Snowflake에서 빠른 행 수준 읽기 및 쓰기 작업을 기본적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
기존 Snowflake 테이블과 함께 사용할 수 있으며 하나의 SQL 문에서 두 테이블의 데이터를 모두 쿼리할 수 있습니다.
사용 사례
Hybrid Table로 개발 간소화
- Snowflake에서 워크플로우 및 데이터 파이프라인의 상태를 추적하고 여러 테이블에 걸친 상태 업데이트의 일관성을 유지하세요.
- 사전 계산된 결과를 Snowflake에서 애플리케이션과 API에 직접 서빙하세요. 리버스 ETL이나 별도의 서빙 데이터베이스가 필요하지 않습니다.
- 분석 데이터와 동일한 환경에서 콜 센터 도구, 구성 관리 애플리케이션, 에이전틱 워크플로우를 구축하세요.
Snowflake Unistore
자주 묻는 질문
Snowflake Unistore에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 여기에서 답을 확인하세요. 작동 방식과 시작 방법을 이해하는 데 도움이 되는 자주 묻는 질문을 소개합니다.
Unistore는 단일 데이터베이스에서 트랜잭션 워크로드와 분석 워크로드를 실행할 수 있도록 지원하는 Snowflake 기능입니다. Hybrid Table을 사용하여 기존 Snowflake 테이블과 함께 빠른 행 수준 읽기 및 쓰기 작업을 지원합니다.
Hybrid Table은 트랜잭션 워크로드에 최적화된 Snowflake 테이블 유형으로 빠른 단일 행 조회, 삽입, 업데이트, 삭제 작업을 지원합니다. 동일한 쿼리에서 표준 Snowflake 테이블과 조인할 수 있습니다.
대표적인 사용 사례로는 워크플로우 및 파이프라인 상태 관리, 지연 시간이 짧은 데이터 서빙, 콜 센터 도구나 문서 처리 워크플로우와 같은 경량 트랜잭션 애플리케이션이 있습니다.
Hybrid Table에는 컴퓨팅 및 스토리지 기반 요금 모델이 적용됩니다. 웨어하우스 사용량과 사용한 스토리지 용량을 기준으로 요금이 책정됩니다.