Unistore의 Hybrid Table은 데이터를 저장하여 Snowflake에서 빠른 행 수준 읽기 및 쓰기 작업을 기본적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.

기존 Snowflake 테이블과 함께 사용할 수 있으며 하나의 SQL 문에서 두 테이블의 데이터를 모두 쿼리할 수 있습니다.