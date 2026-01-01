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FUNKTION
Snowflake Unistore
Vereinen Sie transaktionale und analytische Daten in einer einzigen Plattform – mit direkt integrierten Snowflake-Sicherheits- und Governance-Funktionen. Keine separaten Systeme. Keine Datenbewegung.
Übersicht
Datenvereinheitlichung für einfachere Prozesse
Führen Sie transaktionale Workloads direkt in Snowflake neben Ihren Analytics aus.
Ablösung separater Datenbanken
Ersetzen Sie isolierte Transaktionsdatenbanken und die dazwischenliegenden ETL-Pipelines vollständig.
Zentralisierte Governance und Sicherheit
Wenden Sie ein einheitliches Governance- und Sicherheitsmodell auf jede einzelne Zeile an – unabhängig davon, ob sie von einer Anwendung geschrieben oder vom Analytics-Team abgefragt wird.
Verknüpfung von App- und Analytics-Daten in einer Abfrage
Fragen Sie transaktionale und analytische Daten im selben Statement ab – ohne Replikation und ohne Wartezeiten bei der Datenbereitstellung.
FUNKTIONSWEISE
Eine Datenbank für operative Apps und Analytics
Die Hybrid Tables von Unistore speichern Ihre Daten so, dass Sie schnelle Lese- und Schreibzugriffe auf Zeilenebene nativ in Snowflake ausführen können.
Sie ergänzen Ihre bestehenden Snowflake-Tabellen nahtlos – so können Sie beide Tabellentypen in einem einzigen Statement abfragen.
ANWENDUNGSFÄLLE
Effizientere Entwicklung mit Hybrid Tables
- Verfolgen Sie den Status Ihrer Workflows und Daten-Pipelines direkt in Snowflake – mit konsistenten Updates über alle Tabellen hinweg.
- Stellen Sie vorberechnete Ergebnisse direkt aus Snowflake für Apps und APIs bereit. Ganz ohne Reverse-ETL oder eine separate Serving-Datenbank.
- Erstellen Sie Callcenter-Tools, Konfigurations-Apps und Agenten-Workflows genau dort, wo sich Ihre analytischen Daten bereits befinden.
Snowflake Unistore
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie Fragen zu Snowflake Unistore? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Funktionsweise, Anwendungsfälle und den Einstieg.
Mit Snowflake Unistore können Sie transaktionale und analytische Workloads in einer einzigen Datenbank ausführen. Unistore nutzt Hybrid Tables, um schnelle Lese- und Schreibzugriffe auf Zeilenebene direkt neben Ihren bestehenden Snowflake-Tabellen zu unterstützen.
Hybrid Tables sind ein für transaktionale Workloads optimierter Snowflake-Tabellentyp mit extrem schnellen Punktabfragen (Lookups), Inserts, Updates und Deletes. Sie können in derselben Abfrage direkt mit Standard-Snowflake-Tabellen verknüpft werden.
Zu den gängigen Anwendungsfällen gehören das Workflow- und Pipeline-Statusmanagement, die Datenbereitstellung mit geringer Latenz sowie leichtgewichtige transaktionale Anwendungen wie Callcenter-Tools oder Workflows zur Dokumentenverarbeitung.
Für Hybrid Tables gilt ein Abrechnungsmodell auf Basis von Rechenressourcen und Speicher. Die Abrechnung richtet sich nach der tatsächlichen Warehouse-Nutzung und dem belegten Speicherplatz.