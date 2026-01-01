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FONCTIONNALITÉ
Snowflake Unistore
Réunissez les données transactionnelles et analytiques dans une base de données unique. La sécurité et la gouvernance Snowflake sont intégrées nativement. Simplifiez votre architecture, sans systèmes séparés ni déplacements de données.
Présentation
Unifiez les données pour simplifier vos opérations
Exécutez en même temps vos analyses et vos workloads transactionnels directement dans Snowflake.
Réunissez vos bases de données
Remplacez les bases de données transactionnelles cloisonnées et les pipelines ETL par une architecture unifiée.
Centralisez la gouvernance et la sécurité
Appliquez un modèle unique de gouvernance et de sécurité à chaque ligne de données, qu’elle soit écrite par une application ou consultée par un analyste.
Réunissez applications et données analytiques en une seule requête
Interrogez les données transactionnelles et analytiques dans une seule requête, sans réplication ni attente de leur mise à disposition.
Comment ça marche ?
Une base de données unique pour les applications qui écrivent les données et les équipes qui les analysent
Les Hybrid Tables d’Unistore stockent vos données afin de prendre en charge nativement, dans Snowflake, les opérations de lecture et d’écriture rapides au niveau des lignes.
Elles coexistent avec vos tables Snowflake existantes, et vous permettent d’interroger les deux types de tables au sein d’une même requête.
Cas d’usage
Simplifiez votre développement avec les Hybrid Tables
- Suivez l’état de vos flux de travail et de vos pipelines de données directement dans Snowflake, avec des mises à jour cohérentes sur l’ensemble de vos tables.
- Apportez des résultats précalculés directement depuis Snowflake à vos applications et à vos API. Sans ETL inversé ni base de données de diffusion dédiée.
- Créez des outils pour centres d’appel, des applications de configuration et des flux de travail agentiques, directement là où résident déjà vos données analytiques.
Snowflake Unistore
Questions fréquentes
Vous avez des questions sur Snowflake Unistore ? Nous sommes là pour vous répondre. Voici quelques-unes des questions les plus courantes pour vous aider à en comprendre le fonctionnement et comment vous lancer.
Unistore est la fonctionnalité de Snowflake qui permet d’exécuter des charges de travail transactionnelles et analytiques au sein d’une base de données unique. Elle s’appuie sur les tables hybrides pour prendre en charge des opérations rapides de lecture et d’écriture au niveau des lignes, tout en fonctionnant avec vos tables Snowflake existantes.
Une Hybrid Table est un type de table Snowflake optimisé pour les charges de travail transactionnelles. Elles offrent des opérations rapides de recherche, d’insertion, de mise à jour et de suppression au niveau de chaque ligne. Elles peuvent également être jointes aux tables Snowflake standard dans une même requête.
Les cas d’usage les plus courants incluent la gestion de l’état des workflows et des pipelines de données, la diffusion de données à faible latence, ainsi que des applications transactionnelles légères, comme les outils pour les centres de contact ou les workflows de traitement documentaire.
Les Hybrid Tables utilisent un modèle de facturation fondé sur les ressources de calcul et le stockage. La tarification dépend de l’utilisation des entrepôts virtuels et de l’espace de stockage consommé.