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機能
Snowflake ユニストア
トランザクションデータと分析データを単一のデータベースに統合し、Snowflakeのセキュリティとガバナンス機能が組み込まれています。 個別のシステムは不要です。また、データ移動が不要です。
概要
データを統合して運用を簡素化
トランザクションワークロードを、アナリティクスと並行してSnowflakeで直接実行できます。
データベースの乱立を解消
サイロ化されたトランザクションデータベースと、それらの間のETLパイプラインを排除します。
一元化されたガバナンスとセキュリティ
アプリによって記述されるか、アナリストによって読み取られるかにかかわらず、すべての行に1つのガバナンスとセキュリティモデルを適用します。
アプリデータと分析データを1つのクエリで結合
トランザクションデータと分析データを、レプリケーションやデータの到着を待つことなく、同じ記述でクエリを実行できます。
仕組み
データを記述するアプリとデータを分析するチームのための単一のデータベース
ユニストアのハイブリッドテーブルはデータを保存するため、Snowflakeでネイティブに高速な行レベルの読み取りと書き込みを処理できます。
既存のSnowflakeテーブルと連携し、1つの記述で両方をクエリできます。
ユースケース
ハイブリッドテーブルで開発を合理化
- ワークフローとデータパイプラインのステータスをSnowflakeで直接追跡し、テーブル間で一貫した更新を行います。
- Snowflakeから直接、事前にコンピュートされた結果をアプリやAPIに提供できます。結果をSnowflakeからアプリやAPIに直接共有できます。リバースETLや個別の提供用データベースは不要です。
- コールセンターツール、設定アプリ、エージェント型ワークフローを、分析データがすでに存在する場所で構築できます。
Snowflakeユニストア
よくある 質問
Snowflakeユニストアのよくある質問について、以下の回答をご覧ください。仕組みや開始方法に関するよくある質問をまとめました。
ユニストアは、単一のデータベースでトランザクションと分析のワークロードを実行するためのSnowflakeの機能です。ハイブリッドテーブルを使用して、既存のSnowflakeテーブルと共に高速な行レベルの読み取りと書き込みをサポートします。
ハイブリッドテーブルは、トランザクションワークロードに最適化されたSnowflakeテーブルタイプで、単一行のルックアップ、挿入、更新、削除を高速に実行できます。同じクエリで標準のSnowflakeテーブルと結合できます。
一般的なユースケースには、ワークフローやパイプラインの状態管理、低レイテンシーのデータサービング、コールセンターツールやドキュメント処理ワークフローなどの軽量のトランザクションアプリなどがあります。
ハイブリッドテーブルでは、コンピュートとストレージの課金モデルが使用されます。価格は、ウェアハウスの使用量と消費されたストレージ量に基づいています。