기본 가이드
컴플라이언스 및 이를 뒷받침하는 거버넌스 제어
컴플라이언스 계속 변화하는 목표처럼 느껴질 수 있지만, 강력한 데이터 거버넌스는 흩어진 의무 사항을 반복 가능한 제어로 전환합니다. 이 가이드는 거버넌스 제어가 개인정보 보호, 금융, 헬스케어, 결제, 사이버 보안, AI 규정 전반에서 조직의 규정 준수 입증을 어떻게 지원하는지 설명합니다.
컴플라이언스 정의
컴플라이언스란 조직의 운영 방식, 특히 데이터를 수집, 보호, 사용, 보관, 삭제하는 방식을 규율하는 외부의 법적, 산업, 계약상 또는 규제 요건을 충족하는 활동을 의미합니다.
대부분의 조직은 가장 좋지 않은 순간에 데이터 거버넌스와 규정 준수 사이의 간극을 발견합니다. 감사 요청이 도착한 뒤에야 작성해 둔 정책이 실제로 제시할 수 있는 증거와 명확히 연결되지 않는다는 사실을 깨닫는 것입니다. 그 뒤에는 액세스 이력을 재구성하고, 데이터 소유자를 찾아내며, 공식적으로 정의된 적이 없는 제어를 문서화하는 혼란이 이어집니다. 그러나 이는 피할 수 있습니다.
거버넌스는 컴플라이언스에 필요한 감사 추적 기록을 생성하고 보존하는 데 도움이 되는 운영 모델과 제어 영역을 제공합니다. 효과적으로 실행되는 거버넌스 프로그램은 여러 규제 프레임워크 전반에서 규정 준수를 더 지속 가능한 방식으로 관리하도록 지원합니다. 또한 규제 요건을 실행 가능한 제어로 전환하고, 증거의 지속적인 보존을 지원하며, 여러 의무 사항에 걸쳐 제어를 재사용할 수 있게 합니다.
데이터 맥락에서 컴플라이언스란?
데이터 맥락에서 규정 준수란 데이터의 수집, 처리, 보호, 공유, 보관, 삭제 방식과 관련된 외부의 법적, 계약상, 산업 의무를 충족하는 것을 의미합니다. GDPR, CCPA, HIPAA, PCI DSS, SOX, DORA, NIS2와 새롭게 등장하는 AI 규정은 각각 서로 다른 법적, 산업별 또는 운영상 기대치를 정의하지만, 상당수는 데이터 분류, 액세스 제어, 감사 추적 기록, 보존, 침해 대응, 입증 가능한 책임성이라는 동일한 제어 범주에 기반합니다.
거버넌스 우선 접근 방식은 조직이 이러한 제어를 한 번 구축해 여러 의무 사항에 매핑하고, 감사자가 요청하기 전에 증거를 활용 가능한 상태로 유지하도록 지원합니다.
데이터 거버넌스와 컴플라이언스
|데이터 거버넌스
|컴플라이언스
|범위
|조직 전반의 데이터 소유권, 품질, 액세스, 분류, 수명 주기, 계보 및 제어를 포괄
|특정 법률, 규정, 계약 또는 산업 의무의 적용을 받는 데이터와 프로세스를 포괄
|주요 동인
|비즈니스 전략, 위험 허용 범위, 운영 모델 및 데이터 관리 요구 사항
|규제 기관, 감사자, 산업 단체 또는 법적 약속에 의해 부과되는 외부 요건
|Ownership
|일반적으로 데이터 리더, 거버넌스 협의체, 스튜어드 및 플랫폼 소유자가 주도
|일반적으로 규정 준수, 법무, 리스크 및 감사 이해관계자가 주도
|기간 관점
|데이터, 시스템 및 비즈니스 사용 사례가 변화함에 따라 지속적이고 반복적으로 진행
|시행일, 감사 주기, 보고 의무 및 새로운 규제 기한과 연계되는 경우가 많음
|주요 결과
|데이터 품질, 신뢰, 사용성, 일관성 및 제어 개선
|요구되는 의무 사항의 준수 입증 및 제재 노출 감소
|일반적인 대응 방식
|문제가 드러나기 전에 통제와 표준을 설계하므로 선제적
|요구 사항이 조직 외부에서 비롯되는 경우가 많으므로 대체로 사후 대응적
Governance controls are only effective when they span the entire value chain — protecting data not just at rest but in use.
Jennifer Belissent
Principal Data Strategist at Snowflake
데이터 거버넌스가 규정 준수를 지원하는 방식
거버넌스와 컴플라이언스가 얼마나 긴밀히 연결되어 있는지 이해하려면 운영 체인의 핵심 축을 살펴볼 필요가 있습니다. 정책 → 통제 → 감사 추적 → 증거.
법적 또는 규제 요구 사항은 일반적으로 법령, 표준, 계약 또는 감사 프레임워크의 문구에서 출발합니다. 데이터 팀은 그 문구를 구체적인 의사결정으로 전환해야 합니다. 어떤 컬럼에 개인 데이터가 포함되는지, 어떤 테이블에 개인 건강 정보가 포함되는지, 어떤 역할이 평문 값을 쿼리할 수 있는지, 어떤 행을 지역별로 표시해야 하는지, 기록을 얼마나 오래 보존해야 하는지, 예외를 누가 승인할 수 있는지 등을 정해야 합니다.
거버넌스는 이러한 결정에 대한 기준 기록 체계를 제공합니다. 예를 들어 데이터 스튜어드가 특정 컬럼을 민감 정보로 분류하고, 개인정보 보호 태그를 연결하고, 소유자를 정의하며, 데이터 세트를 보존 규칙에 매핑하면 플랫폼 팀은 이러한 표준을 마스킹 정책, 행 액세스 정책, 역할 기반 액세스 제어, 모니터링으로 구현할 수 있습니다. 그러면 규정 준수 팀은 운영 통제가 어떤 의무를 지원하는지 다시 매핑할 수 있습니다. 해당 의무가 데이터 최소화, 최소 권한 액세스, 직무 분리, 보존, 삭제 또는 침해 대응과 관련된 경우에도 마찬가지입니다.
감사 대응력은 이와 같은 체인에서 만들어집니다. 조직은 사후에 증거를 취합하는 대신, 계보, 분류 이력, 액세스 이력, 정책 변경 사항, 승인을 일상적인 데이터 운영의 일부로 보존할 수 있습니다. 그렇다고 감사가 아무 노력 없이 끝나는 것도, 법적 해석이 필요 없어지는 것도 아닙니다. 다만 감사인이 요청하기 전에 팀에 필요한 감사 추적, 정책 이력, 승인 기록을 보존함으로써 증거 수집을 더 빠르고 신뢰성 있게 만듭니다.
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규정이 데이터에 요구하는 것
규정마다 문구, 범위, 집행 모델은 다르지만, 데이터에 대해 묻는 근본적인 질문은 대체로 비슷합니다.
- 어떤 데이터를 보유하고 있는가?
- 어디에 저장되고 사용되는가?
- 누가 데이터에 액세스할 수 있는가?
- 민감 데이터는 어떻게 보호되는가?
- 얼마나 오래 보존되는가?
- 무언가 변경되거나 실패하거나 액세스될 때 어떤 일이 발생했는지 보여줄 수 있는가?
- 개인, 규제 기관, 감사인 또는 고객이 증거를 요구할 때 대응할 수 있는가?
이러한 질문에 충분히 답하려면 공통된 통제 영역이 필요합니다.
- 데이터 분류 및 인벤토리 조직은 적절한 정책을 적용하기 전에 개인 데이터, 결제 데이터, 건강 데이터, 재무 보고 데이터, 운영상 중요한 데이터 및 기타 민감 범주를 식별해야 합니다. 분류는 팀이 규제 의무의 범위를 정하는 데도 도움이 됩니다. 예를 들어 고객 식별자, 트랜잭션 이력 또는 개인 건강 정보를 포함하는 테이블은 집계된 운영 지표만 포함하는 테이블과 다른 요구 사항을 가질 수 있습니다.
- 액세스 제어 및 정책 적용 규정은 올바른 목적을 위해 적절한 사람에게만 액세스를 제한하는 원칙에 기반하는 경우가 많습니다. 최소 권한 액세스, 역할 기반 액세스, 마스킹, 행 수준 제한, 승인 워크플로우는 이 원칙을 실제로 적용 가능한 통제로 전환하는 데 도움이 됩니다.
- 감사 추적 및 증거 규정 준수 프로그램에는 누가 언제 데이터에 액세스했는지, 무엇이 변경되었는지, 어떤 통제가 적용되었는지를 보여주는 기록이 필요합니다. 감사 추적은 증명, 인시던트 검토, 내부 책임성도 지원합니다.
- 보존 및 폐기 개인정보 보호, 금융, 헬스케어 및 업계 규칙은 조직이 특정 기록을 정해진 기간 동안 보존하고, 더 이상 필요하지 않은 데이터는 폐기하도록 요구하는 경우가 많습니다. 거버넌스는 삭제 결정을 애드혹 판단에 맡기지 않고, 보존 로직을 데이터 범주, 소유자, 수명 주기 정책에 연결하도록 지원합니다.
- 대응 및 침해 워크플로우 인시던트가 발생하면 팀은 어떤 데이터가 영향을 받았는지, 어떤 시스템이 관련되었는지, 누가 액세스했는지, 어떤 통지가 필요할 수 있는지 파악해야 합니다. 분류, 계보, 액세스 이력은 보안, 법무, 규정 준수 팀이 일반적인 인시던트 기록을 넘어 데이터별 대응 워크플로우로 전환하는 데 도움이 됩니다.
이러한 공통 통제 계층이 있으면 하나의 거버넌스 프로그램으로 여러 규정을 동시에 지원할 수 있습니다. 의무마다 명칭은 달라질 수 있지만, 조직은 여전히 어떤 데이터를 보유하고 있는지, 데이터가 어떻게 통제되는지, 통제가 의도한 대로 작동했음을 어떤 증거로 입증할 수 있는지 알아야 합니다.
데이터 개인정보 보호 규정
데이터 개인정보 보호 규정은 시스템 보안만이 아니라 데이터와 관련된 개인의 권리에 초점을 맞춥니다. 예를 들어 고객 기록, 직원 파일 또는 디바이스 식별자가 마케팅, 지원, AI 또는 기타 워크플로우를 거쳐 이동할 때 조직은 해당 데이터가 어디에 있는지, 왜 처리되는지, 누가 사용할 수 있는지, 얼마나 오래 보존해야 하는지 알아야 합니다.
GDPR
GDPR은 EU 내 개인 데이터 처리를 규율하며, 적법성, 공정성, 투명성, 목적 제한, 데이터 최소화, 정확성, 스토리지 제한, 무결성, 기밀성, 책임성과 같은 원칙을 포함합니다. 거버넌스 통제는 조직이 개인 데이터를 식별하고, 처리 맥락을 문서화하고, 액세스를 제한하고, 보존 정책을 적용하며, 책임성을 뒷받침하는 증거를 보존하도록 지원합니다.
CCPA 및 CPRA
캘리포니아 소비자 개인정보 보호법은 캘리포니아 소비자에게 개인정보와 관련된 권리를 부여하며, 여기에는 개인정보의 특정 이용 또는 판매에 대해 알 권리, 삭제할 권리, 옵트아웃할 권리가 포함됩니다. 캘리포니아 개인정보 보호 권리법은 2023년 1월 1일 CCPA를 개정하고 확대했으며, 민감 개인정보 관련 추가 의무와 California Privacy Protection Agency 설립을 포함했습니다. 거버넌스 프로그램은 민감 개인정보를 분류하고, 액세스 제한을 적용하며, 데이터 사용을 공개된 목적에 맞게 조정함으로써 CCPA 및 CPRA 요건을 지원합니다.
LGPD
브라질의 Lei Geral de Proteção de Dados는 개인 데이터 처리에 적용되며, 처리를 위한 적법 근거, 데이터 주체 권리, 보안 및 책임성 요건 등 GDPR과 많은 개념을 공유합니다. 분류, 동의 추적, 액세스 제어, 보존 정책은 조직이 데이터 시스템 전반에서 이러한 의무를 운영에 반영하도록 지원합니다.
PDPA
싱가포르와 태국 등 여러 관할권의 개인 데이터 보호법은 조직이 개인 데이터를 책임 있게 관리하도록 요구하며, 일반적으로 고지, 동의, 목적 제한, 보호, 보존, 액세스 권리를 포함합니다. 거버넌스 프로그램은 이러한 요건을 데이터 인벤토리, 역할 기반 액세스, 마스킹, 수명 주기 제어와 연결합니다.
POPIA
남아프리카공화국의 개인정보 보호법(Protection of Personal Information Act)은 개인정보 처리를 규율하며, 책임성, 처리 제한, 목적 명시, 보안 보호 조치, 데이터 주체 참여와 관련된 조건을 포함합니다. 거버넌스는 처리 맥락을 문서화하고, 소유권을 할당하며, 데이터 보호 제어를 적용하고, 감사 증거를 보존함으로써 POPIA를 지원합니다.
China PIPL
중국의 개인정보 보호법(Personal Information Protection Law)은 개인정보 처리를 규율하며, 동의, 투명성, 목적 제한, 데이터 주체 권리, 민감 개인정보, 국경 간 이전과 관련된 요건을 포함합니다. 거버넌스 제어는 조직이 개인정보를 분류하고, 처리 목적을 추적하며, 액세스 정책을 적용하고, 이전 또는 공유 결정을 문서화하도록 지원합니다.
India DPDP
인도의 2023년 디지털 개인 데이터 보호법(Digital Personal Data Protection Act, 2023)은 개인이 자신의 개인 데이터를 보호할 권리와 적법한 목적을 위해 해당 데이터를 처리할 필요성을 함께 인정하는 방식으로 디지털 개인 데이터 처리 프레임워크를 수립했습니다. 조직이 받는 거버넌스 시사점은 익숙합니다. 디지털 개인 데이터를 식별하고 보호하며, 정의된 목적에 맞게 사용하고, 적절히 보존하는 동시에 개인의 권리와 조직의 책임성을 지원하는 워크플로우에 연결해야 합니다.
금융 서비스 및 운영 복원력 규정
금융 서비스 규정은 일반적으로 보고의 무결성, 핵심 운영의 회복탄력성, 복잡한 데이터 및 기술 환경 전반에서 제어가 작동한다는 점을 입증할 수 있는 능력에 초점을 둡니다. 리스크 모델, 자본 산정, 거래 보고서 또는 운영 복원력 대시보드는 여러 시스템에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 따라서 규정 준수는 계보, 제어 매핑, 액세스 이력, 데이터 품질, 문서화된 소유권에 달려 있습니다.
금융 데이터 자산 환경이 더 분산될수록 보고, 분석, 리스크 관리, 서드 파티 감독, 운영 복원력 전반에서 일관된 거버넌스 계층을 유지하는 것이 더 중요해집니다.
DORA
EU의 디지털 운영 복원력법은 금융 엔터티와 이를 지원하는 ICT 서드 파티 리스크 환경에 적용됩니다. 이 법은 정보통신 기술 중단을 견디고, 이에 대응하며, 복구할 수 있는 역량에 초점을 둡니다. DORA는 2025년 1월 17일부터 적용되었습니다. 거버넌스는 금융 조직이 핵심 운영을 지원하는 데이터, 시스템, 서드 파티 종속성을 파악하고, 액세스가 어떻게 제어되는지 이해하며, 인시던트 대응, 테스트, 감독에 활용할 수 있는 증거를 확인하도록 지원함으로써 DORA를 뒷받침합니다.
SOX
사베인스-옥슬리법(Sarbanes-Oxley Act)은 재무 보고의 무결성과 내부 통제에 초점을 둡니다. 데이터 팀에서 SOX 관련 제어는 재무 보고, 결산 프로세스, 감사 증거를 지원하는 시스템, 데이터 흐름, 액세스 권한과 관련되는 경우가 많습니다. 거버넌스는 권위 있는 데이터 소스를 식별하고, 계보를 문서화하며, 직무 분리를 적용하고, 핵심 보고 데이터의 변경 이력을 보존하는 데 도움이 됩니다.
Basel III
Basel III는 자본 적정성, 스트레스 테스트, 유동성 리스크에 대한 국제 은행 표준을 수립합니다. Basel III가 데이터 규정만을 의미하는 것은 아니지만, 이를 구현하려면 신뢰할 수 있는 리스크, 익스포저, 유동성, 자본 데이터가 필요합니다. 거버넌스는 은행이 권위 있는 소스를 정의하고, 데이터 품질을 유지하며, 변환을 문서화하고, 반복 가능한 보고 프로세스를 지원하도록 돕습니다.
BCBS 239
BCBS 239는 리스크 데이터 집계와 리스크 보고에 대한 원칙을 제시합니다. 이 표준은 리스크 보고 프로세스 전반에서 데이터의 정확성, 완전성, 적시성, 적응성, 추적성을 요구한다는 점에서 거버넌스와 특히 밀접하게 관련됩니다. 계보, 소유권, 데이터 품질 모니터링, 감사 추적과 같은 거버넌스 제어는 이러한 기대 사항을 뒷받침합니다.
APRA CPS 234
APRA CPS 234는 호주의 규제 대상 엔터티에 대한 정보 보안 요건을 정하며, 정보 자산 식별, 제어 효과성, 인시던트 알림, 서드 파티 관리에 대한 기대 사항을 포함합니다. 데이터 거버넌스는 조직이 민감하고 중요한 데이터 자산을 식별하고, 소유권을 할당하며, 액세스 정책을 적용하고, 제어 운영에 대한 증거를 보존하도록 지원함으로써 CPS 234를 뒷받침합니다.
자주 하는 실수
많은 조직이 규정 준수를 운영 원칙이 아니라 설명서 작성 작업으로 취급합니다. 정책은 문서상 존재할 수 있지만, 매핑된 제어, 소유권, 액세스 이력, 보존된 증거가 없다면 감사인이 증빙을 요구할 때 팀은 허둥지둥 대응할 수밖에 없습니다.
헬스케어 및 결제 데이터 규정
일부 규정 준수 의무는 광범위한 개인정보 보호 체계나 재무 보고 프레임워크가 아니라, 조직이 처리하는 민감 데이터의 유형에 따라 정의됩니다. HIPAA는 개인 건강 정보에 적용되고, PCI DSS는 카드 소지자 데이터 환경에 적용됩니다. 두 경우 모두 규정 준수는 규제 대상 데이터가 어디에 있는지, 어떤 역할이 이에 액세스할 수 있는지, 민감한 값이 어떻게 보호되는지, 액세스 활동을 사후에 검토할 수 있는지를 파악하는 데 달려 있습니다.
HIPAA
HIPAA는 미국 헬스케어 생태계의 개인 건강 정보를 규율합니다. 거버넌스는 개인 건강 정보를 식별하고, 역할과 목적에 따라 액세스를 제한하며, 데이터 흐름을 문서화하고, 적절한 보호 조치를 적용하고, 민감한 헬스케어 데이터가 어떻게 액세스되고 사용되었는지 보여주는 감사 기록을 보존함으로써 HIPAA 준수를 지원합니다.
PCI DSS
결제 카드 산업 데이터 보안 표준은 카드 소유자 데이터를 저장, 프로세스 처리 또는 전송하는 조직에 적용됩니다. PCI DSS v4.0.1은 2024년 6월에 발표되었으며, PCI Security Standards Council은 이번 개정이 향후 적용 요건의 2025년 3월 31일 시행일을 변경하지 않았다고 확인했습니다. 거버넌스는 결제 팀이 카드 소유자 데이터 환경의 범위를 정하고, 결제 데이터를 분류하며, 액세스를 제한하고, 활동을 모니터링하고, 평가에 필요한 증거를 보존하도록 지원합니다.
사이버 보안 및 데이터 품질 규정
일부 규정 준수 의무는 단일 규제 데이터 유형보다, 규제 대상 운영을 뒷받침하는 시스템, 통제 및 데이터를 조직이 신뢰할 수 있는지에 더 초점을 둡니다. NIS2는 EU 내 적용 대상 부문에 사이버 보안 리스크 관리와 인시던트 보고 의무를 부과하며, ISO 8000은 보다 방어 가능한 보고, 감사 및 증거 프로세스를 지원할 수 있는 데이터 품질 표준을 제공합니다.
NIS2
NIS2 지침은 EU의 필수 및 중요 부문 전반으로 사이버 보안 의무를 확대합니다. EU 회원국은 2024년 10월 17일까지 NIS2를 국내법으로 전환해야 했으며, 관련 조치는 2024년 10월 18일부터 적용되었습니다. 데이터 거버넌스는 필수 서비스와 연결된 데이터 및 시스템을 식별하고, 인시던트 대응 워크플로우를 지원하며, 조직이 액세스, 소유권 및 통제 적용 범위를 문서화하도록 지원함으로써 NIS2 대응을 뒷받침합니다.
ISO 8000
ISO 8000은 데이터의 품질과 교환에 초점을 둔 데이터 품질 표준입니다. 규정 준수 중심의 데이터 프로그램에서 ISO 8000이 유용한 이유는 규제 증거의 신뢰성이 결국 그 기반이 되는 데이터의 신뢰성에 달려 있기 때문입니다. 소유권, 데이터 정의, 품질 규칙, 계보 및 이슈 관리는 보고서, 감사 및 증명이 신뢰할 수 있는 데이터에 기반하도록 지원합니다.
AI 데이터 거버넌스 규정 및 프레임워크
조직은 AI 시스템의 정확성, 편향, 설명 가능성 및 보안을 입증할 준비가 되어 있어야 합니다. 여기에는 시스템을 학습, 검증, 테스트 또는 기반화하는 데 어떤 데이터가 사용되었는지, 해당 데이터가 어디에서 왔는지, 어떻게 준비되었는지, 어떤 통제가 데이터 사용을 관리했는지가 포함됩니다.
데이터 팀의 관점에서 AI 규정 준수는 학습 데이터, 검증 데이터, 프롬프트, 검색 소스 및 모델 출력을 거버넌스가 적용되는 자산으로 전환합니다. 통제 집합은 동일하지만, 규정 준수의 대상은 업스트림 데이터 선택에 따라 동작이 달라지는 AI 시스템입니다.
EU 인공지능법
EU 인공지능법은 고위험 AI 시스템에 대해 AI 규정 준수와 데이터 거버넌스의 연결을 명확히 합니다. 제10조는 학습 데이터를 사용하는 고위험 AI 시스템을 품질 기준을 충족하는 학습, 검증 및 테스트 데이터 세트를 기반으로 개발하도록 요구합니다. 또한 데이터 거버넌스와 관리 관행이 데이터 수집, 데이터 준비, 편향 검토, 데이터 격차, 시스템의 의도된 컨텍스트에 대한 데이터의 관련성과 대표성 등을 포괄해야 한다고 규정합니다.
NIST AI RMF
NIST AI Risk Management Framework는 규정은 아니지만, 조직이 AI 리스크를 관리하는 데 유용한 프레임워크를 제공합니다. 핵심 기능인 거버넌스, 매핑, 측정 및 관리는 정책, 시스템 컨텍스트, 측정, 지속적인 리스크 대응을 연결합니다.
실무적으로 이러한 기능은 거버넌스가 적용된 데이터에 의존합니다. 팀은 AI 시스템의 의도된 사용을 매핑하고, 관련 데이터를 기준으로 성능과 편향을 측정하며, 데이터와 모델 동작이 변화함에 따라 리스크를 관리하고, 법무, 리스크, 규정 준수 및 감사 이해관계자가 검토할 수 있는 증거를 보존해야 합니다. 조직이 시스템을 형성한 데이터 소스, 변환, 액세스 정책 및 평가 데이터를 추적할 수 없다면 모델 인벤토리만으로는 충분하지 않습니다.
거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스
거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스(GRC)는 조직이 운영 표준을 수립하고 적용하는 방식, 리스크를 식별하고 관리하는 방식, 외부 의무 준수를 입증하는 방식을 연결하는 세 가지 관련 영역입니다. 데이터 맥락에서 GRC는 데이터 팀이 매일 관리하는 운영 세부 사항에 의존합니다. 여기에는 소유자, 분류, 액세스 정책, 계보 경로, 승인, 예외 및 감사 추적이 포함됩니다.
GRC 프로그램은 리스크 분류 체계, 통제 프레임워크 및 보고 주기를 정의할 수 있지만, 증거를 제공하는 것은 데이터 거버넌스입니다. 특정 통제가 규제 대상 데이터에 대한 제한적 액세스를 요구한다면, 조직은 어떤 데이터가 규제 대상인지, 어떤 역할이 해당 데이터에 액세스할 수 있는지, 어떤 정책이 적용되는지, 아직 미해결 예외가 남아 있는지를 파악해야 합니다. 특정 통제가 재무 보고 데이터의 보존을 요구한다면, 조직에는 수명 주기 규칙, 소유자 책임성, 그리고 기록이 정책에 따라 보존되거나 폐기되었다는 증거가 필요합니다.
하나의 거버넌스 프로그램으로 여러 규정 대응
체계적으로 실행되는 거버넌스 프로그램은 규제 의무가 확대될수록 더 큰 가치를 발휘합니다. 동일한 통제가 여러 요구 사항을 지원할 수 있기 때문입니다. 예를 들어 데이터 계보는 재무 보고의 감사 가능성, 리스크 모델의 설명 가능성, 인시던트 대응을 위한 영향 분석, AI 시스템 설명서를 지원할 수 있습니다. 액세스 제어는 기밀성, 직무 분리, 최소 권한 액세스 및 데이터 최소화를 지원할 수 있습니다.
HIPAA, 주 개인정보 보호법, 내부 보안 정책, 파트너와의 계약상 의무를 모두 충족해야 하는 헬스케어 조직을 생각해 보겠습니다. 공유 거버넌스 프로그램이 없다면 각 의무마다 별도의 인벤토리, 별도의 액세스 검토, 별도의 증거 요청이 발생할 수 있습니다. 그러나 공통 통제 환경이 있다면 조직은 개인 건강 정보와 기타 개인 데이터를 한 번만 분류하고, 해당 분류에 소유자와 정책을 연결하며, 필요한 경우 마스킹 또는 행 액세스를 적용하고, 데이터 흐름을 문서화하며, 동일한 증거를 여러 검토에 재사용할 수 있습니다.
그렇다고 해서 하나의 통제가 모든 요구 사항을 자동으로 충족한다는 의미는 아닙니다. 법적 해석은 여전히 중요하며, 규정마다 서로 다른 임계값, 설명서 및 검토 주기를 요구할 수 있습니다. 하지만 거버넌스 기반 규정 준수는 팀에 재사용 가능한 기반을 제공합니다. 통제를 의무에 매핑하고, 증거를 지속적으로 보존하며, 새로운 규정을 기존 통제와 비교해 평가할 수 있습니다.
Snowflake에서의 규정 준수
Snowflake는 메타데이터, 정책 적용 및 감사 가능성을 데이터 자체에 더 가깝게 배치함으로써 조직이 거버넌스 통제를 규정 준수 워크플로우와 연결하도록 지원합니다. Snowflake Horizon 카탈로그를 사용하면 팀은 Snowflake 전반의 데이터를 검색, 분류, 거버넌스 적용 및 보호할 수 있으며, 여기에는 액세스, 마스킹, 행 수준 제한, 계보, 민감 데이터 분류를 위한 제어가 포함됩니다.
Snowflake Access History는 쿼리가 데이터를 읽은 시점과 SQL 문이 삽입, 업데이트, 삭제, 복사와 같은 쓰기 연산을 수행한 시점을 기록해 운영 체계의 또 다른 축을 보강합니다. 규정 준수 팀은 이러한 액세스 이력을 통해 정책 적용과 감사 추적 및 증거를 연결할 수 있습니다.
또한 Snowflake Compliance Center는 스캐너 결과, 보안 인증 준비 상태, 데이터 보안 등 계정의 보안 태세에 대한 상위 수준 인사이트를 제공해 태세 모니터링을 지원합니다. Snowflake는 규정 준수 리소스를 통해 규정 준수 설명서와 인증도 제공합니다. 여기에는 SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, ISO 인증과 같은 글로벌 인증이 포함되며, 리전 및 프로그램별 추가 규정 준수 정보도 확인할 수 있습니다.
이러한 기능을 함께 활용하면 조직은 문서화된 의도를 거버넌스가 적용된 운영으로 전환하고, 다시 그 운영을 감사, 증명, 규제 검토를 뒷받침할 수 있는 증거로 연결할 수 있습니다.
규정 준수를 재사용 가능한 체계로 만드는 거버넌스
규정은 서로 다른 의무를 정의하지만, 그 기반에는 대개 동일한 운영상의 사실이 있습니다. 어떤 데이터가 존재하는지, 어디로 이동하는지, 누가 액세스할 수 있는지, 어떻게 보호되는지, 조직이 제어가 실제로 작동했음을 입증할 수 있는지가 핵심입니다.
잘 실행된 거버넌스 프로그램은 이러한 사실을 일상적인 데이터 운영의 일부로 포착합니다. 분류, 소유권, 계보, 액세스 정책, 보존 규칙, 감사 추적은 개인정보 보호법, 재무 보고 요건, 운영 복원력 규칙, 헬스케어 및 결제 표준, AI 거버넌스 프레임워크에 매핑할 수 있는 재사용 가능한 제어로 발전합니다.
핵심 요약
데이터 거버넌스는 컴플라이언스 프로세스를 더 반복 가능하게 만듭니다. 분류, 액세스 정책, 계보, 보존 규칙, 감사 추적과 같은 재사용 가능한 제어로 규제 요건을 전환하면, 조직은 여러 의무를 동시에 지원하고 감사가 시작되기 전부터 증거를 유지할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
규정 준수에 관해 자주 묻는 질문에 Snowflake 전문가가 답변합니다.
데이터 거버넌스와 컴플라이언스 차이는 무엇인가요?
데이터 거버넌스는 데이터 소유권, 품질, 액세스, 분류, 수명 주기, 제어를 지속적으로 관리하는 운영 규율입니다. 컴플라이언스는 특정 외부 요건을 충족해야 하는 의무입니다. 거버넌스는 일반적으로 선제적이고 운영 중심인 반면, 컴플라이언스는 법률, 감사, 시행일, 보고 의무와 밀접하게 연결되는 경우가 많습니다.
데이터 거버넌스는 컴플라이언스를 어떻게 지원하나요?
데이터 거버넌스는 외부 요건을 내부 운영 제어로 전환함으로써 규정 준수를 지원합니다. 규정은 데이터 최소화나 최소 권한 액세스를 요구할 수 있습니다. 이때 거버넌스는 어떤 데이터가 민감한지, 누가 소유하는지, 어떤 역할이 액세스할 수 있는지, 어떤 정책이 적용되는지, 제어가 작동했음을 입증하는 증거가 무엇인지를 정의합니다.
여러 규정에 공통적으로 적용되는 데이터 제어는 무엇인가요?
일반적인 데이터 제어에는 데이터 분류, 액세스 제어, 마스킹, 행 수준 제한, 감사 추적, 보존 및 폐기 정책, 데이터 계보, 인시던트 대응 워크플로우, 증거 관리가 포함됩니다. 이러한 제어는 개인정보 보호, 금융 서비스, 헬스케어, 결제, 사이버 보안 요건 전반에서 공통적으로 나타납니다.
AI 규제에도 데이터 거버넌스가 필요한가요?
AI 규정과 프레임워크는 특히 AI 시스템이 규제 대상 의사결정이나 고위험 사용 사례에 영향을 미칠 때, 조직이 해당 시스템의 학습, 테스트, 검증, 모니터링에 사용된 데이터를 이해할 것을 요구하는 경우가 많습니다. 데이터 거버넌스는 팀이 데이터 소스를 문서화하고, 품질과 관련성을 평가하며, 계보를 추적하고, 액세스를 관리하며, 민감 데이터를 식별하고, 데이터가 어떻게 사용되었는지에 대한 증거를 보존하도록 지원해 이러한 기대에 대응할 수 있게 합니다. EU 인공지능법은 고위험 AI 시스템에 대해 이러한 요구를 특히 명확히 하고 있습니다.
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