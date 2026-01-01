Conformità alle normative e controlli di governance

Il Sarbanes-Oxley Act si concentra sull’integrità del reporting finanziario e sui controlli interni. Pur essendo una normativa americana, può essere direttamente applicabile alle aziende italiane in casi specifici: azienda quotata in una borsa valori USA, controllata di azienda quotata negli Stati Uniti. L’equivalente italiano è la Legge 28 dicembre 2005, n. 262. Per i team che gestiscono i dati, i controlli rilevanti ai fini del SOX riguardano spesso i sistemi, i flussi di dati e i diritti di accesso che supportano il reporting finanziario, i processi di chiusura contabile e le evidenze di audit. La governance aiuta a identificare le fonti dati autorevoli, documentare il lineage, applicare la separazione dei compiti e conservare la cronologia delle modifiche ai dati chiave per il reporting.

Basilea III

Basilea III stabilisce standard bancari internazionali per l’adeguatezza patrimoniale, gli stress test e il rischio di liquidità. Sebbene non sia una normativa esclusivamente sui dati, la sua applicazione dipende da dati affidabili relativi a rischi, esposizioni, liquidità e capitale. La governance aiuta le banche a definire fonti autorevoli, mantenere la qualità dei dati, documentare le trasformazioni e supportare processi di reporting ripetibili.

BCBS 239

Il BCBS 239 è un insieme di principi emanato da Comitato di Basilea per l’aggregazione dei dati di rischio e il reporting dei rischi. Lo standard è particolarmente rilevante per la governance perché dipende da accuratezza, completezza, tempestività, adattabilità e tracciabilità dei dati nei processi di reporting dei rischi. I controlli di governance, come il lineage, la titolarità, il monitoraggio della qualità dei dati e gli audit trail, aiutano a soddisfare queste aspettative.

APRA CPS 234

APRA CPS 234 è uno standard di sicurezza delle informazioni emanato dall’Australian Prudential Regulation Authority (APRA), che richiede identificazione degli asset informativi, efficacia dei controlli, notifica degli incidenti e gestione dei fornitori terzi. La governance dei dati supporta CPS 234 aiutando le organizzazioni a identificare gli asset di dati sensibili e critici, assegnare la titolarità, applicare le policy di accesso e conservare le evidenze del funzionamento dei controlli.