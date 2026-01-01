Conformité réglementaire et dispositifs de contrôle de la gouvernance associés

Les réglementations sur la confidentialité des données se concentrent sur les droits des individus par rapport à leurs données, et non seulement sur la sécurité des systèmes. Par exemple, lorsqu’un dossier client, un fichier collaborateur ou un identifiant d’appareil transite par des workflows de marketing, de support, d’IA ou autres, l’entreprise doit savoir où se trouvent ces données, pourquoi elles sont traitées, qui peut les utiliser et combien de temps elles doivent être conservées.

RGPD

Le RGPD régit le traitement des données personnelles dans l’UE et inclut des principes tels que la licéité, la loyauté, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l’exactitude, la limitation de la conservation, l’intégrité, la confidentialité et la responsabilité. Les contrôles de gouvernance aident les entreprises à identifier les données personnelles, à documenter le contexte de traitement, à restreindre l’accès, à appliquer les politiques de conservation et à préserver les preuves qui soutiennent la responsabilité.

En France, le RGPD s'applique conjointement avec la loi Informatique et Libertés (modifiée en 2018), qui constitue le texte national de référence et introduit des adaptations spécifiques au droit français, notamment sur les données sensibles et le traitement à des fins d'intérêt public. C'est la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) qui exerce le rôle d'autorité de contrôle compétente en France. Elle publie des recommandations pratiques sur la gouvernance des données personnelles, notamment sur les durées de conservation, la pseudonymisation et les analyses d'impact, et peut prononcer des sanctions administratives en cas de manquement.

Les organisations qui ne respectent pas le RGPD s'exposent à des amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, selon le montant le plus élevé. Ces sanctions renforcent l'argument en faveur d'une gouvernance des données opérationnelle : un programme de contrôles documentés, traçables et auditables est à la fois une mesure préventive et une démonstration de diligence raisonnable en cas de contrôle.

En savoir plus sur le RGPD →

CCPA et CPRA

Le California Consumer Privacy Act accorde aux consommateurs californiens des droits relatifs à leurs informations personnelles, notamment le droit de savoir, de supprimer et de s’opposer à certaines utilisations ou ventes de ces informations. Le California Privacy Rights Act a modifié et élargi le CCPA le 1er janvier 2023, en y incluant des obligations supplémentaires liées aux informations personnelles sensibles et la création de la California Privacy Protection Agency. Les programmes de gouvernance soutiennent les exigences du CCPA et du CPRA en classant les informations personnelles sensibles, en appliquant des restrictions d’accès et en alignant l’utilisation des données sur les finalités déclarées.

En savoir plus sur le CCPA et le CPRA →

LGPD