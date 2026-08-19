Snowpipe Streaming으로 더 간편해진 Apache Iceberg 데이터 스트리밍

Snowpipe Streaming이 100만 TPS 이상의 처리량을 안정적으로 지원하는지 확인하려는 팀이라면, 실제 결과를 가장 빠르게 확인할 수 있는 방법이 필요합니다. 대규모로 스트리밍하는 워크로드는 구축하기 까다로운 것으로 악명이 높습니다. S3 버킷, EKS 클러스터, Kafka 토픽, IAM 정책, 보안 검토와 승인이 필요한 데다 각기 다른 백로그를 안고 있는 3개 플랫폼 팀의 승인까지 받아야 하기 때문에 많은 팀이 도입을 미루곤 합니다. 이러한 설정에는 테스트를 시작하기 전에 추가 인프라 프로비저닝과 조정 작업이 필요할 수 있습니다. 파이프라인이 프로덕션 규모의 데이터를 안정적으로 처리하는지 검증하는 작업 자체가 하나의 독립적인 프로젝트가 되는 경우도 많습니다.

Snowflake는 데모 환경에서 오후 한 나절이면 이러한 평가 환경을 구축하고 실행할 수 있었습니다. Snowpipe Streaming 고성능 아키텍처를 사용하면 Snowflake 인프라 내부에서만 100만 TPS 이상의 속도로 Apache Iceberg™ 형식에 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. Snowpark Container Services(SPCS)에서 실행되는 컨테이너가 부하를 생성하고 SDK를 통해 스트리밍한 후 Snowflake 관리형 Iceberg 테이블에 적재합니다. 데이터는 적재되는 즉시 Snowflake에서 쿼리할 수 있으며 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 데이터 계보 및 마스킹 정책도 곧바로 적용됩니다. Snowflake 테스트에서는 데모 환경 구축부터 엔드투엔드 검증, 처리량 측정, 환경 철거까지 모든 과정을 오후 한나절 만에 완료했습니다.

이 글에서는 이 GitHub 리포지토리를 사용해 Iceberg로 엔드투엔드 스트리밍 데모를 직접 구축하는 방법을 소개합니다. 이 예제는 Python으로 작성되었지만 SDK 옵션(Java, Python, Node, REST)을 원하는 대로 테스트할 수 있으므로, 실제 측정 결과를 근거로 해당 아키텍처의 도입을 비즈니스에 자신 있게 제안할 수 있습니다.