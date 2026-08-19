Si tu equipo quiere comprobar si Snowpipe Streaming mantiene el rendimiento por encima de 1 millón de transacciones por segundo (TPS), necesitas el camino más corto para obtener una respuesta real. Streaming a gran escala se ha ganado cierta reputación. Es el workload que los equipos dejan para más adelante, porque ponerlo en marcha exige buckets S3, un clúster de EKS, topics Kafka, políticas de gestión de identidad y acceso (IAM), una revisión de seguridad y la aprobación de tres equipos de plataforma, cada uno con su propia lista de tareas pendientes. Esta configuración puede requerir aprovisionamiento de infraestructura y coordinación adicionales antes de comenzar las pruebas. Demostrar que estos pipelines funcionan a esa escala y pueden gestionar volúmenes de producción suele ser un proyecto en sí mismo.

En nuestro entorno de demostración, pudimos configurar y ejecutar esta evaluación en una tarde. Puedes usar nuestra arquitectura de alto rendimiento de Snowpipe Streaming para transmitir datos al formato Apache Iceberg™ a más de 1 millón de TPS, íntegramente en la infraestructura de Snowflake. Un contenedor que se ejecuta en Snowpark Container Services (SPCS) genera la carga, la transmite a través del SDK y la deposita en una tabla de Iceberg gestionada por Snowflake. Así, los datos se pueden consultar de inmediato en Snowflake, con el control de acceso basado en roles (RBAC), el linaje y el enmascaramiento aplicados a medida que llegan. En nuestro entorno de prueba, montamos la demostración, la probamos de extremo a extremo, medimos el rendimiento y la desmontamos en una tarde.

En este artículo te explicamos paso a paso cómo crear una demostración de streaming a Iceberg de extremo a extremo mediante este repositorio de GitHub. Este ejemplo está escrito en Python, pero puedes probar las distintas opciones del SDK (Java, Python, Node y REST) para poder recomendar con argumentos esta solución a tu empresa y mostrar resultados reales.