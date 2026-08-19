Se il tuo team vuole capire se Snowpipe Streaming regge oltre 1 milione di TPS, serve la via più breve per una risposta concreta. Lo streaming su larga scala ha una certa fama. È il workload che i team rimandano sempre, perché metterlo in piedi significa bucket S3, un cluster EKS, topic Kafka, policy IAM, una revisione di sicurezza e l’approvazione di tre team di piattaforma, ognuno con il proprio backlog. Questa configurazione può richiedere provisioning infrastrutturale aggiuntivo e attività di coordinamento prima ancora di iniziare i test. Dimostrare che queste pipeline funzionano su larga scala e gestiscono i volumi di produzione è di solito un progetto a sé.

Nel nostro ambiente demo abbiamo configurato ed eseguito questa valutazione in un pomeriggio. Puoi usare la nostra architettura ad alte prestazioni di Snowpipe Streaming per inviare dati in streaming nel formato Apache Iceberg™ a oltre 1 milione di TPS, interamente all’interno dell’infrastruttura Snowflake. Un container in esecuzione in Snowpark Container Services (SPCS) genera il carico, lo invia in streaming attraverso l’SDK e lo scrive in una Iceberg Table gestita da Snowflake. Così i dati sono immediatamente pronti per l’esecuzione di query in Snowflake, con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), lineage e masking applicati già in fase di arrivo. Nel nostro ambiente di test abbiamo allestito la demo, l’abbiamo testata end to end, misurato il throughput e smantellato tutto in un pomeriggio, come è avvenuto nel nostro test.

Questo post ti guida passo per passo nello sviluppo di una demo di streaming end to end verso Iceberg, usando questo repository GitHub. Questo esempio è in Python, ma puoi testare tutte le opzioni SDK (Java, Python, Node, REST), così da poter proporre la soluzione al business con risultati concreti alla mano.