Pour savoir si Snowpipe Streaming tient la cadence à plus d’un million de TPS, votre équipe doit pouvoir obtenir rapidement une réponse concrète. Le streaming à grande échelle a la réputation d’être complexe. C’est le workload que les équipes repoussent, car sa mise en place exige des buckets S3, un cluster EKS, des topics Kafka, des politiques IAM, un examen de sécurité et la validation de trois équipes plateforme, chacune ayant déjà son propre backlog. Cette configuration peut nécessiter le provisionnement d’infrastructures supplémentaires et une coordination étroite avant même le début des tests. Démontrer que ces pipelines fonctionnent à grande échelle et absorbent les volumes de production devient généralement un projet à part entière.

Dans notre environnement de démo, un après-midi nous a suffi pour configurer et réaliser cette évaluation. Notre architecture haute performance Snowpipe Streaming vous permet de diffuser des données au format Apache Iceberg™ à plus d’un million de TPS, entièrement au sein de l’infrastructure Snowflake. Un conteneur exécuté dans Snowpark Container Services (SPCS) génère la charge, diffuse les données via le SDK et les écrit dans une table Iceberg gérée par Snowflake. Les données peuvent ainsi être interrogées immédiatement dans Snowflake, avec le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), la traçabilité et le masquage appliqués dès leur arrivée. Dans notre environnement de test, un après-midi nous a suffi pour déployer la démo, la tester de bout en bout, mesurer le débit, puis supprimer l’ensemble.

Cet article vous explique concrètement comment créer une démo de streaming de bout en bout vers Iceberg à l’aide de ce dépôt GitHub. Cet exemple utilise Python, mais vous pouvez tester les différentes options du SDK (Java, Python, Node et REST). Vous disposerez ainsi de résultats concrets pour recommander cette solution à votre organisation en toute confiance.