Snowpipe Streamingと自動コンパクションは物理的なスモールファイルの問題に対処しますが、頻繁なコミットは依然としてIcebergのメタデータツリーにオーバーヘッドを生じさせる可能性があります。現在、各コミットは、たとえ1つの小さなファイルしか含まれていない場合でも、新しいメタデータJSON、マニフェストリスト、およびマニフェストを書き込みます。数秒ごとにコミットするワークロードの場合、その繰り返されるメタデータ処理がボトルネックになる可能性があります。

Iceberg v4の提案では、その書き込み増幅を減らすために適応型メタデータツリー（Adaptive Metadata Tree）を導入しています。小さなコミットごとに新しいマニフェストを作成する代わりに、ルートマニフェストがそれらのコミットをインライン化できます。1回のParquet書き込みとアトミックなポインタの交換が現在のチェーンを置き換え、コミットごとのメタデータI/Oがマニフェスト数に応じて増加するのではなく、一定に保たれます。高頻度のストリーミングワークロードの場合、これによりストリーミングレイテンシーが大幅に向上する可能性があります。

ストリーミングは、Iceberg v4の主要なシナリオの1つです：数秒ごとにコミットするワークロードは、メタデータの書き込み増幅を直接露呈させるため、適応型メタデータツリーの利点が特に関連してきます。v4の仕様はまだ進化していますが、Icebergストリーミングがロードマップにある場合は注目する価値があります。Snowflakeは、このフォーマットの未来を形作るために積極的に参加していることを誇りに思っています。

アーキテクチャへの影響