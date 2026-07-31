Observe on Apache Iceberg™가 프라이빗 프리뷰로 제공됩니다. 이제 옵저버빌리티 데이터를 사용자가 소유한 Amazon S3 버킷에 Apache Iceberg 테이블 형태로 저장하고, 그 위에서 Observe의 모든 기능을 경험할 수 있습니다. 이는 Observe by Snowflake가 옵저버빌리티 분야에서 개방형 표준을 지원하기 위한 노력의 일환입니다. OpenTelemetry 기반의 네이티브 수집에 더해, 이제 데이터는 Iceberg를 지원하는 모든 엔진에서 읽을 수 있는 개방형 포맷으로 저장되며, 사용자가 직접 소유하고 관리하는 스토리지에 보관됩니다.

현대적인 시스템에서 생성되는 로그, 지표, 트레이스의 규모는 폭발적으로 증가했습니다. 선도적인 기업들은 이제 매일 방대한 규모의 데이터를 수집합니다. 하지만 전통적으로 이러한 데이터는 대부분 사일로에 갇혀 있었습니다. 공급업체별 형식으로 인코딩되고, 공급업체 인터페이스를 통해서만 쿼리할 수 있으며, 조직의 다른 영역에서는 접근하기 어려웠습니다. 엔지니어링 팀은 한 도구에서 문제를 해결하고, 비즈니스 및 데이터 팀은 또 다른 도구에서 업무를 진행합니다. 또한 텔레메트리 신호를 비즈니스 데이터와 결합하려면 ETL, 수동 내보내기 또는 별도의 사용자 지정 파이프라인이 필요했습니다. 요구 사항이 공급업체 플랫폼의 범위를 넘어서거나 텔레메트리 위에서 분석을 수행하려고 할 때도 데이터를 외부로 가져오는 과정이 필요 이상으로 어려운 경우가 많았습니다.

이러한 문제는 기존 옵저버빌리티 플랫폼의 설계 방식에서 비롯됩니다. 대부분 단일 공급업체 인터페이스를 제공하는 데 최적화되어 있었고, 데이터가 다른 환경에서 활용될 가능성은 고려되지 않았습니다. Apache Iceberg와 같은 개방형 테이블 형식은 이러한 한계를 해결합니다. 텔레메트리 데이터를 Iceberg에 저장하면 나머지 데이터와 같은 환경에 두고 직접 제어할 수 있으며, 팀이 이미 사용하는 도구를 통해 접근할 수 있습니다. 따라서 데이터를 별도 시스템으로 추출하거나 복제할 필요가 줄어들고, 해당 프로세스에 수반되는 비용도 최소화됩니다.

개방형 형식으로 사용자 오브젝트 스토리지에 보관되는 데이터

Observe on Iceberg를 사용하면 텔레메트리가 AWS 계정의 Amazon S3 버킷에 Iceberg 테이블 형태로 직접 기록됩니다. Observe는 사용자가 생성하고 제어하는 IAM 역할을 통해 해당 버킷에 액세스합니다. 사용자가 해당 역할을 취소하거나 데이터 레이크 구성을 제거하면 Observe의 액세스 권한도 사라집니다. 그러나 데이터는 개방형 형식으로 사용자의 버킷에 그대로 남으며, 계속 사용자의 소유입니다. 또한 여러 개의 데이터 레이크를 구성할 수 있으며, 각 데이터 레이크의 데이터 세트는 서로 독립적으로 유지되도록 설계되어 있습니다.

Observe on Iceberg는 v3 테이블 사양을 사용하는 Snowflake 관리형 Iceberg 테이블을 기반으로 합니다. 이러한 테이블은 관리형이므로 압축, 파일 크기 조정, 스냅샷 및 메타데이터 유지 관리가 모두 자동으로 수행됩니다. 그 결과, 사용자는 별도의 테이블 유지 관리 작업 없이도 높은 쿼리 성능을 얻을 수 있습니다. 또한 Iceberg v3 사양은 더욱 풍부한 데이터 유형 지원과 향상된 성능을 비롯한 새로운 기능을 제공합니다.