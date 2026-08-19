Para uma equipe que quer saber se o Snowpipe Streaming continua funcionando a mais de 1 milhão de TPS, o caminho mais rápido é ir direto à resposta concreta. O streaming em escala é famoso por um motivo. É a carga de trabalho que as equipes deixam para depois, porque colocá-la em produção exige buckets S3, um cluster EKS, tópicos Kafka, políticas IAM, revisão de segurança e aprovação de três equipes de plataforma, cada uma com seu próprio backlog. Essa configuração pode exigir provisionamento adicional de infraestrutura e coordenação antes mesmo que os testes comecem. Por si só, comprovar que esses pipelines funcionam na escala necessária e dão suporte ao volume de produção já é um projeto.

Em nosso ambiente de demonstração, conseguimos configurar e executar essa avaliação em uma tarde. Você pode usar nossa Snowpipe Streaming High-Performance Architecture para fazer streaming de dados no formato Apache Iceberg™ a mais de 1 milhão de TPS, totalmente dentro da infraestrutura do Snowflake. Um container em execução no Snowpark Container Services (SPCS) gera a carga, transmite os dados via SDK e os grava em uma tabela Iceberg gerenciada pelo Snowflake. Isso deixa os dados prontos para consulta no Snowflake, de modo imediato, com controle de acesso baseado em função (RBAC), linhagem e mascaramento aplicados no momento em que chegam. Em nosso ambiente de teste, montamos a demonstração, testamos de ponta a ponta, medimos o throughput (taxa de transmissão) e desativamos tudo em uma tarde, como fizemos em nosso teste.

O artigo tem como objetivo mostrar como criar, de fato, uma demonstração de streaming de ponta a ponta para o Iceberg, usando este repositório do GitHub. Este exemplo está em Python, mas você pode testar as opções do SDK (Java, Python, Node, REST), para que possa recomendar essa solução à sua empresa com resultados reais para mostrar.