本日、Snowpipe StreamingのElastic Channelsの一般提供を発表します。これにより、アプリケーション、デバイス、サービスからSnowflakeテーブルまたはSnowflakeマネージドApache Iceberg™テーブルへデータを直接ストリーミングすることがより簡単になります。データを格納するためだけに存在する取り込みシステムを排除できるため、運用が簡素化され、レイテンシーが短縮し、総保有コストを削減できる可能性があります。

コネクテッドプロダクト、産業用システム、デジタルアプリケーションを運用する組織にとって、このシンプルさは重要です。デバイスは継続的にテレメトリを送信し、アプリケーションはユーザーイベントを生成し、サービスは独立してスケールします。これらのシグナルをアナリティクスやAIで利用できるようにするには、それらを生成するアプリケーションとほぼ同じくらい複雑な取り込みシステムが必要になる場合があります。

Elastic Channelsはその作業を簡素化します。ターゲットテーブルを選択し、行または行のバッチを追加すると、Snowflakeがデータを永続的に保存した時点で（ただし、テーブルでデータがクエリ可能になる前に）永続的な確認応答を受け取ります。SDKは自動的に追加をバッチ処理し、一時的な障害を再試行します。一方、Snowflakeは取り込みのスケーリングとチャネルのライフサイクルを管理します。これにより、Snowflakeにデータを格納するためだけの個別のメッセージバスやステージングパイプラインの必要性が軽減されます。

このよりシンプルなエクスペリエンスは、要求の厳しいワークロードもサポートします。一般提供の時点で、Elastic Channelsはテーブルあたり最大20GB/sをサポートします。ワークロードによっては、データは最短5秒でクエリ可能になります。内部テストではスループットをさらに押し上げ、単一のテーブルへの取り込みで最大40GB/sに達しました。次回の記事では、これらのベンチマーク結果とその測定方法について解説します。また、エンジニアリングに焦点を当てた3番目の記事では、Elastic Channelsの背後にあるアーキテクチャと設計について探求します。

Elastic Channelsの詳細や利用開始については、Elastic Channelsのドキュメントをご覧ください。