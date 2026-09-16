Heute geben wir die allgemeine Verfügbarkeit von Elastic Channels für Snowpipe Streaming bekannt. So können Daten ganz einfach direkt von Anwendungen, Geräten und Diensten in Snowflake-Tabellen oder von Snowflake verwaltete Apache IcebergTM-Tabellen übertragen werden. Teams können Erfassungssysteme entfernen, die nur zum Ablegen von Daten dienen. Das vereinfacht den Betrieb, reduziert Latenzzeiten und senkt potenziell die Gesamtbetriebskosten.

Für Unternehmen, die vernetzte Produkte, Industriesysteme und digitale Anwendungen ausführen, ist diese Einfachheit wichtig. Geräte senden kontinuierlich Telemetrie, Anwendungen generieren Benutzerereignisse und Dienste können unabhängig voneinander skaliert werden. Um diese Signale für Analytics und KI verfügbar zu machen, braucht es ein Erfassungssystem, das nahezu so komplex ist wie die Anwendungen, die sie erzeugen.

Elastic Channels vereinfachen diese Arbeit: Wählen Sie eine Zieltabelle aus, hängen Sie Zeilen oder Stapel von Zeilen an und erhalten Sie eine dauerhafte Bestätigung, wenn Snowflake die Daten dauerhaft gespeichert hat, bevor die Daten jedoch in der Tabelle abgefragt werden konnten. Das SDK fügt automatisch Batches an und wiederholt vorübergehende Ausfälle, während Snowflake die Skalierung der Datenerfassung und den Kanallebenszyklus verwaltet. Dadurch ist ein separater Nachrichtenbus oder eine Staging-Pipeline nur zum Ablegen von Daten in Snowflake weniger erforderlich.

Diese einfachere Erfahrung unterstützt auch anspruchsvolle Workloads. Bei allgemeiner Verfügbarkeit unterstützen Elastic Channels bis zu 20 GB/s pro Tabelle.. Je nach Workload können die Daten in nur 5 Sekunden abgefragt werden. In internen Tests konnten wir den Durchsatz weiter steigern und erreichten bis zu 40 GB/s in einer einzigen Tabelle. Im nächsten Beitrag werden wir diese Benchmark-Ergebnisse vorstellen und herausfinden, wie wir sie gemessen haben. Ein dritter Beitrag befasst sich mit der Architektur und dem Design hinter Elastic Channels.

Wenn Sie mehr erfahren oder mit Elastic Channels beginnen möchten, besuchen Sie unsere Dokumentation zu Elastic Channels.