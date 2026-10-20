불과 2주 전, Snowflake는 Cortex AI Functions에서 Snowflake Decision을 프라이빗 프리뷰로 공개했습니다. 분류, 스코어링, 필터링, 라우팅에 특화되어 설계된 이 모델은 정해진 범위의 응답으로 대량 작업을 처리합니다. 자유 형식의 텍스트 대신, 워크플로우가 직접 활용할 수 있는 특정 카테고리, 숫자 점수, 예/아니요 확률과 같은 데이터 유형이 지정된 응답을 반환합니다.

고객들은 실시간 라우팅 단계, 실시간 사기 탐지, 에이전트의 첫 번째 분류 단계처럼 상호작용이 필요하거나 지연 시간에 민감한 워크플로우 안에서 의사 결정에 필요한 ‘아케이드급 속도’의 필요성을 빠르게 강조했습니다. 이러한 환경에서는 속도가 핵심입니다.

오늘 Snowflake는 이러한 요구에 대응하기 위해 다음 기능을 프라이빗 프리뷰로 제공하며 Snowflake Decision의 선택지를 확대합니다. 모든 기능에는 기존에 사용하던 거버넌스, 액세스 제어, 감사 정책이 동일하게 적용됩니다.

snowflake-decision-fast: 의사 결정 품질만큼 응답 시간이 중요한 워크로드를 위해 설계된 snowflake-decision의 저지연 버전입니다.

REST API 지원: Cortex AI Gateway를 통해 Snowflake Decision 모델을 호출하여, SQL 외부의 애플리케이션, 서비스, 에이전트에서도 구조화된 의사 결정을 사용할 수 있습니다.

Cortex AI Functions: snowflake-decision-fast는 SQL의 AI_COMPLETE를 통해 네이티브로 사용할 수 있습니다.

실제로 작동하는 의사 결정: 실시간 텍스트 분류

사용자 입력에 즉각 반응하는 snowflake-decision-fast의 성능을 보여주기 위해 Snowflake는 실시간 텍스트 분류 애플리케이션을 구축했습니다. 고객이 이중 청구에 대한 불만 등 지원 티켓 내용을 입력하면, 애플리케이션은 라이브 텍스트를 빠르게 평가해 세 가지 결정을 동시에 내립니다. 티켓을 적절한 팀으로 라우팅하고, 긴급도를 표시하며, 고객 감정을 파악합니다.

이 인터랙티브 애플리케이션은 키 입력이 발생할 때마다 현재 텍스트 상태를 평가하고, 모델에 범위가 제한된 질문을 던져 다음 워크플로우 단계를 결정합니다. 이러한 실시간 상호작용 기능은 Cortex AI Gateway를 통해 외부에서도 실행할 수 있습니다.