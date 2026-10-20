Hace apenas dos semanas, presentamos Snowflake Decision en Cortex AI Functions en vista previa privada. Diseñado específicamente para la clasificación, la puntuación, el filtrado y el enrutamiento, aborda tareas de gran volumen con respuestas acotadas. En lugar de texto abierto, devuelve una respuesta tipada, como una categoría concreta, una puntuación numérica o una probabilidad de sí o no, sobre la que tu flujo de trabajo puede actuar directamente.

Nuestros clientes enseguida señalaron la necesidad de una “velocidad de arcade” para las decisiones integradas en flujos de trabajo interactivos o sensibles a la latencia, como pasos de enrutamiento en tiempo real, comprobaciones de fraude en tiempo real o el primer paso de triaje de un agente. En estos entornos, la velocidad es fundamental.

Hoy, en vista previa privada, ampliamos la oferta de Snowflake Decision para responder a estas necesidades con las siguientes capacidades, todas ellas respaldadas por la misma gobernanza, controles de acceso y políticas de auditoría en las que ya confías:

snowflake-decision-fast: Una variante de snowflake-decision con menor latencia, diseñada para workloads en los que el tiempo de respuesta importa tanto como la calidad de las decisiones.

Compatibilidad con REST API: Invoca los modelos de Snowflake Decision mediante Cortex AI Gateway para que las aplicaciones, los servicios y los agentes externos a SQL puedan utilizar la toma de decisiones estructuradas.

Cortex AI Functions: snowflake-decision-fast está disponible de forma nativa a través de AI_COMPLETE en SQL.

Toma de decisiones en acción: clasificación de texto en tiempo real

Para demostrar la capacidad interactiva de snowflake-decision-fast, creamos una aplicación de clasificación de texto en tiempo real. Cuando un cliente abre una incidencia de soporte, por ejemplo, una reclamación por un cobro duplicado, la aplicación evalúa rápidamente el texto en tiempo real para tomar tres decisiones simultáneas: enrutar la incidencia al equipo adecuado, marcar su urgencia e interpretar el sentimiento del cliente.

Con cada pulsación de tecla, la aplicación interactiva evalúa el estado actual del texto y plantea al modelo preguntas acotadas para determinar el siguiente paso del flujo de trabajo. Esta capacidad interactiva puede ejecutarse de forma externa a través de Cortex AI Gateway: