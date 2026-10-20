わずか2週間前、SnowflakeはプライベートプレビューでCortex AI関数のSnowflake Decisionを発表しました。分類、スコアリング、フィルタリング、ルーティングに特化して構築されており、境界のある回答で大量のタスクを処理します。自由形式のテキストの代わりに、特定のカテゴリ、数値スコア、または「はい/いいえ」の確率など、ワークフローが直接アクションを起こせる型付きの回答を返します。

お客様は、ライブのルーティングステップ、リアルタイムの不正チェック、またはエージェントの最初のトリアージホップなど、インタラクティブまたはレイテンシーに敏感なワークフロー内にある意思決定のための「アーケードスピード」の必要性をすぐに強調しました。これらの環境では、スピードが重要です。

本日、プライベートプレビューにおいて、これらのニーズに対応するためにSnowflake Decisionの提供を拡大し、以下の機能を備えています。これらはすべて、お客様がすでに依存しているのと同じガバナンス、アクセス制御、監査ポリシーによって裏付けられています。

snowflake-decision-fast： 意思決定の品質と同じくらい応答時間が重要なワークロード向けに構築された、snowflake-decisionの低レイテンシーのバリアント。

REST APIのサポート： Cortex AIゲートウェイを介してSnowflake Decisionモデルを呼び出し、SQL以外のアプリケーション、サービス、エージェントが構造化された意思決定を使用できるようにします。

Cortex AI関数： snowflake-decision-fastは、SQLのAI_COMPLETEを通じてネイティブに利用できます。

動作中の意思決定を見る：リアルタイムのテキスト分類

snowflake-decision-fastのインタラクティブなパワーを実証するために、リアルタイムのテキスト分類アプリケーションを構築しました。お客様が二重請求に関する苦情などのサポートチケットを入力すると、アプリケーションはライブテキストを迅速に評価し、チケットを適切なチームにルーティングする、緊急性をフラグ付けする、お客様の感情を読み取るという3つの意思決定を同時に行います。

キーストロークごとに、インタラクティブなアプリケーションは現在のテキストの状態を評価し、モデルに境界のある質問をして次のワークフローのステップを決定します。このインタラクティブな機能は、Cortex AIゲートウェイを介して外部で実行できます。