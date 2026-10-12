많은 엔터프라이즈 AI 워크로드는 결국 의사 결정의 문제입니다. 기록이 어떤 카테고리에 속하는지, 트랜잭션의 위험도가 어느 정도인지, 티켓을 추가로 처리해야 하는지를 판단하는 일이 여기에 해당합니다. 이러한 태스크 중 상당수는 가능한 답변 범위가 정해져 있으며, 대형 테이블 전반에서 대용량으로 실행됩니다.

범용 LLM도 이러한 태스크를 처리할 수 있지만, 실제 업무에 필요한 수준보다 더 높은 비용과 지연 시간이 발생할 수 있습니다. 의사 결정 모델은 복잡한 추론이 필요 없는 단순한 대용량 태스크에 맞게 설계되었습니다. 분류, 점수화, 필터링, 라우팅이 대표적입니다. 이 모델은 카테고리, 점수, 예/아니요 확률처럼 워크플로우가 바로 활용할 수 있는 정형화된 답변을 반환합니다.

고객은 이미 Cortex AI Functions를 사용해 데이터를 대규모로 분류하고, 점수화하고, 라우팅하고 있습니다. 이제 Snowflake는 단순한 대용량 태스크를 더 효율적으로 확장할 수 있도록 AI_COMPLETE를 통해 사용할 수 있는 의사 결정 모델인 Snowflake Decision(프라이빗 프리뷰)을 지원합니다. 이 호출은 Snowflake Cortex AI Functions에서 실행되므로, 이미 구축해 둔 거버넌스, 액세스 제어, 감사 정책이 모든 의사 결정에 그대로 적용됩니다.

효율적이고 정확한 구조화된 의사 결정을 위한 모델

수천 건에서 수백만 건의 티켓을 처리하는 지원 워크플로우를 생각해 보겠습니다. 각 티켓은 상담원에게 전달되기 전에 적절한 팀에 배정되어야 합니다. 동일한 메시지에 대해 고객의 불만 수준을 점수화하고, 긴급성을 확인해야 할 수 있습니다. 의사 결정 모델은 이러한 작업을 각각 별도의 모델 호출로 처리하지 않고 세 가지 질문을 함께 평가하고 워크플로우가 바로 사용할 수 있는 구조화된 답변을 반환할 수 있습니다.

이러한 워크플로우에 사용할 모델을 선택할 때는 속도, 비용, 응답 형식만큼 의사 결정 품질도 중요합니다. Snowflake Decision에 대해 기대하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 평가 결과, Snowflake Decision은 Jev Decision Index 0.2.1 벤치마크에서 비교한 72개 모델 중 가장 높은 품질 점수를 기록했습니다. 고객 입장에서 더 높은 품질의 의사 결정은 대용량 워크플로우 전반에서 더 신뢰할 수 있는 분류, 점수화, 라우팅으로 이어질 수 있습니다.