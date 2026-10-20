Ciò che funziona per una chiamata API REST in tempo reale si estende a classificazione ad alto volume, scoring offline e triage asincrono direttamente all’interno delle pipeline di dati.

Velocità con la qualità di cui ti puoi fidare

Il panorama del processo decisionale strutturato basato sull’AI si evolve rapidamente, e stiamo iterando velocemente per migliorare sia la qualità che la pura velocità di esecuzione dei nostri modelli. Il nostro focus ingegneristico è spingere in modo aggressivo la frontiera della precisione decisionale sui benchmark consolidati, riducendo al contempo la latenza e i costi di calcolo per le applicazioni in tempo reale.

snowflake-decision-fast è il nostro ultimo passo per offrire agli sviluppatori esattamente il profilo di prestazioni richiesto dalla loro architettura, e nei prossimi mesi puoi aspettarti aggiornamenti rapidi e continui alla qualità del modello.