Erst vor zwei Wochen haben wir Snowflake Decision in Cortex AI Functions in Private Preview eingeführt. Es wurde speziell für Klassifizierung, Bewertung, Filterung und Weiterleitung entwickelt und bewältigt großvolumige Aufgaben mit begrenzten Antworten. Anstelle von offenem Text wird eine typisierte Antwort zurückgegeben, z. B. eine bestimmte Kategorie, eine numerische Bewertung oder eine Ja/Nein-Wahrscheinlichkeit, auf die Ihr Workflow direkt reagieren kann.

Unsere Kunden haben schnell den Bedarf an „Arcade-Geschwindigkeit“ für Entscheidungen in interaktiven oder latenzempfindlichen Workflows hervorgehoben, wie z. B. Live-Routing-Schritte, Betrugsprüfungen in Echtzeit oder den ersten Triage-Schritt eines Agenten. In diesen Umgebungen ist Geschwindigkeit entscheidend.

Heute erweitern wir in Private Preview die Snowflake Decision-Angebote, um diese Anforderungen mit den folgenden Funktionen zu erfüllen, die alle durch dieselbe Governance, dieselben Zugriffskontrollen und Audit-Richtlinien unterstützt werden, auf die Sie sich bereits verlassen:

snowflake-decision-fast: Eine Variante von snowflake-decision mit geringerer Latenz, die für Workloads entwickelt wurde, bei denen die Reaktionszeit genauso wichtig ist wie die Entscheidungsqualität.

REST-API-Unterstützung: Rufen Sie Snowflake Decision-Modelle über das Cortex AI Gateway auf, sodass Anwendungen, Dienste und Agenten außerhalb von SQL strukturierte Entscheidungsfindung nutzen können.

Cortex AI Functions: snowflake-decision-fast ist nativ über AI_COMPLETE in SQL verfügbar.

Entscheidungen in Aktion sehen: Textklassifizierung in Echtzeit

Um die interaktive Leistungsfähigkeit von snowflake-decision-fast zu demonstrieren, haben wir eine Anwendung zur Textklassifizierung in Echtzeit entwickelt. Während ein:e Kund:in ein Support-Ticket eingibt, z. B. eine Beschwerde über eine doppelte Abbuchung, wertet die Anwendung den Live-Text schnell aus, um drei gleichzeitige Entscheidungen zu treffen: Weiterleitung des Tickets an das richtige Team, Markierung der Dringlichkeit und Erfassung der Stimmung der Kund:innen.

Bei jedem Tastendruck wertet die interaktive Anwendung den aktuellen Textstatus aus und stellt dem Modell begrenzte Fragen, um den nächsten Workflow-Schritt zu bestimmen. Diese interaktive Funktion kann extern über das Cortex AI Gateway ausgeführt werden: