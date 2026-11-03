오늘 Snowflake Expedition 2026에서는 Snowflake CoWork의 두 가지 새로운 기능인 Profiles와 Dashboards가 발표됩니다. 이 기능들을 Automations와 함께 활용하면 비즈니스 팀은 공유 보고서에서 출발해 반복 업무를 완수하는 데까지 나아갈 수 있습니다. 비즈니스 인텔리전스를 위해 먼저 에이전트를 고르거나 데이터를 다른 도구로 옮길 필요가 없습니다.

월요일 아침, 영업 운영 리더의 업무 흐름을 예로 들자면 다음과 같습니다.

로그인하기 전에 이미 월요일 Automation 작업이 지난주 영업 파이프라인을 검토하고 한 지역에서 나타난 하락세를 표시해 두었습니다. 리더는 애널리스트가 공유한 지역별 Dashboard를 열어 우려스러운 추세를 확인하고, EMEA의 수주액이 감소한 이유를 CoWork에 묻습니다. Profile은 이 질문을 영업 에이전트로 보내고, 에이전트는 대형 딜 두 건이 다음 분기로 밀렸다는 사실을 찾아냅니다. 이어서 이 결과를 CoWork가 기억하고 있는 선호 형식에 맞춰 팀 회의용 짧은 PowerPoint 자료로 만들어 달라고 요청한 뒤, 팀과 공유합니다. 그런 다음 이 분석을 스킬로 저장해 다음 주에도 다시 실행할 수 있게 합니다.

모든 단계는 리더 본인의 권한으로, Snowflake의 거버넌스가 적용된 데이터를 기반으로 실행되었습니다.

이 모든 것은 개인 업무 에이전트를 기반으로 합니다. 조직이 이미 신뢰하는 거버넌스 안에서 비즈니스를 이해하고, 여러 도구를 넘나들며, 실제 업무를 수행하는 에이전트입니다. Automations는 정해진 일정에 따라 반복 업무를 실행합니다. 메모리, 스킬, 커넥터, 코드 실행, 문서 생성 기능은 답변을 공유할 수 있는 완성된 결과물로 바꿉니다.

Profiles: 모든 팀에 알맞은 구성

기업이 더 많은 에이전트를 구축할수록 사용자는 새로운 문제에 직면합니다. 영업 담당자, 재무 애널리스트, 매장 관리자는 각각 필요한 데이터와 도구가 다릅니다. 사용자에게 에이전트 목록을 보여 주고 하나를 고르라고 하면, 많은 사용자가 자신도 모르게 잘못된 에이전트를 선택하고 만족스럽지 않은 답변을 받은 뒤 사용을 포기합니다.

Profile은 이 단계를 없애줍니다. 관리자는 특정 사용자 그룹을 위한 Profile을 구성해 접근 가능한 에이전트, 질문 라우팅 방식, 함께 제공되는 지침, 스킬, 커넥터를 정의합니다. 사용자는 그저 질문하면 됩니다. Profile은 각 질문을 답변에 가장 적합한 에이전트로 보냅니다. 이미 원하는 에이전트를 알고 있는 사용자는 이름으로 직접 언급할 수 있습니다.

같은 표현이라도 팀에 따라 의미가 다를 수 있습니다. 제품 팀의 사용자가 고객 계정에서 무슨 일이 일어나고 있는지 묻는다면, 해당 Profile은 질문을 제품 사용량 에이전트로 보낼 수 있습니다. 영업 팀의 사용자가 같은 질문을 한다면, 해당 Profile은 이를 영업 에이전트로 보낼 수 있습니다.

Profiles는 접근 범위를 확대하지 않습니다. CoWork는 각 사용자의 고유 권한으로 실행되며, Profile은 사용자가 사용할 수 없는 에이전트로 질문을 라우팅하지 않습니다.

관리자는 배포 과정도 제어합니다. 새 Profile을 소규모 테스트 역할에 먼저 부여하고, 라우팅이 예상대로 작동하는지 확인한 뒤 더 많은 사용자로 확대할 수 있습니다.