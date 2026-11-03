오늘 Snowflake Expedition 2026에서는 Snowflake CoWork의 두 가지 새로운 기능인 Profiles와 Dashboards가 발표됩니다. 이 기능들을 Automations와 함께 활용하면 비즈니스 팀은 공유 보고서에서 출발해 반복 업무를 완수하는 데까지 나아갈 수 있습니다. 비즈니스 인텔리전스를 위해 먼저 에이전트를 고르거나 데이터를 다른 도구로 옮길 필요가 없습니다.
월요일 아침, 영업 운영 리더의 업무 흐름을 예로 들자면 다음과 같습니다.
로그인하기 전에 이미 월요일 Automation 작업이 지난주 영업 파이프라인을 검토하고 한 지역에서 나타난 하락세를 표시해 두었습니다. 리더는 애널리스트가 공유한 지역별 Dashboard를 열어 우려스러운 추세를 확인하고, EMEA의 수주액이 감소한 이유를 CoWork에 묻습니다. Profile은 이 질문을 영업 에이전트로 보내고, 에이전트는 대형 딜 두 건이 다음 분기로 밀렸다는 사실을 찾아냅니다. 이어서 이 결과를 CoWork가 기억하고 있는 선호 형식에 맞춰 팀 회의용 짧은 PowerPoint 자료로 만들어 달라고 요청한 뒤, 팀과 공유합니다. 그런 다음 이 분석을 스킬로 저장해 다음 주에도 다시 실행할 수 있게 합니다.
모든 단계는 리더 본인의 권한으로, Snowflake의 거버넌스가 적용된 데이터를 기반으로 실행되었습니다.
이 모든 것은 개인 업무 에이전트를 기반으로 합니다. 조직이 이미 신뢰하는 거버넌스 안에서 비즈니스를 이해하고, 여러 도구를 넘나들며, 실제 업무를 수행하는 에이전트입니다. Automations는 정해진 일정에 따라 반복 업무를 실행합니다. 메모리, 스킬, 커넥터, 코드 실행, 문서 생성 기능은 답변을 공유할 수 있는 완성된 결과물로 바꿉니다.
Profiles: 모든 팀에 알맞은 구성
기업이 더 많은 에이전트를 구축할수록 사용자는 새로운 문제에 직면합니다. 영업 담당자, 재무 애널리스트, 매장 관리자는 각각 필요한 데이터와 도구가 다릅니다. 사용자에게 에이전트 목록을 보여 주고 하나를 고르라고 하면, 많은 사용자가 자신도 모르게 잘못된 에이전트를 선택하고 만족스럽지 않은 답변을 받은 뒤 사용을 포기합니다.
Profile은 이 단계를 없애줍니다. 관리자는 특정 사용자 그룹을 위한 Profile을 구성해 접근 가능한 에이전트, 질문 라우팅 방식, 함께 제공되는 지침, 스킬, 커넥터를 정의합니다. 사용자는 그저 질문하면 됩니다. Profile은 각 질문을 답변에 가장 적합한 에이전트로 보냅니다. 이미 원하는 에이전트를 알고 있는 사용자는 이름으로 직접 언급할 수 있습니다.
같은 표현이라도 팀에 따라 의미가 다를 수 있습니다. 제품 팀의 사용자가 고객 계정에서 무슨 일이 일어나고 있는지 묻는다면, 해당 Profile은 질문을 제품 사용량 에이전트로 보낼 수 있습니다. 영업 팀의 사용자가 같은 질문을 한다면, 해당 Profile은 이를 영업 에이전트로 보낼 수 있습니다.
Profiles는 접근 범위를 확대하지 않습니다. CoWork는 각 사용자의 고유 권한으로 실행되며, Profile은 사용자가 사용할 수 없는 에이전트로 질문을 라우팅하지 않습니다.
관리자는 배포 과정도 제어합니다. 새 Profile을 소규모 테스트 역할에 먼저 부여하고, 라우팅이 예상대로 작동하는지 확인한 뒤 더 많은 사용자로 확대할 수 있습니다.
자료 1: 관리자는 CoWork 관리 환경에서 Profile을 활성화합니다. 이후 CoWork는 각 질문을 적절한 에이전트로 라우팅합니다.
Snowflake Dashboards(퍼블릭 프리뷰): AI 우선 방식의 비즈니스 인텔리전스
애널리스트는 Snowsight 인터페이스에서 Snowflake CoCo에 설명하는 방식으로 Dashboard를 만들고, 비즈니스 사용자가 접근할 수 있도록 적절한 역할과 공유합니다. 비즈니스 사용자는 CoWork에서 이를 열거나, 필요에 따라 Snowsight에서 접근할 수 있습니다.
CoWork에서 Dashboard는 대화할 수 있는 대상이 됩니다. CoWork에 요약을 요청하거나, 어떤 지역 때문에 지표가 하락했는지 설명해 달라고 하거나, 다음 분기에도 도입 증가세가 이어질지 예측해 달라고 할 수 있습니다. 에이전트는 사용자가 보고 있는 Dashboard를 출발점으로 삼고, 그 이면의 데이터를 질의해 답변합니다.
이는 Dashboard의 역할 자체를 바꿉니다. 과거 Dashboard는 분석이 멈추고 데이터 팀에 티켓을 보내는 지점이었습니다. 이제 Dashboard는 모두가 공유하는 출발점입니다. 팀은 같은 숫자를 보고, 누구나 동일한 거버넌스 적용 Snowflake 데이터를 대상으로 다음 질문을 던질 수 있습니다. 데이터를 다른 도구로 내보낼 필요도 없습니다.
에이전트는 Dashboards 이면의 데이터까지 확장해 질의할 수 있지만, 관리자는 필요할 경우 이를 쉽게 제한할 수 있습니다. 행 액세스 정책과 마스킹 정책은 여전히 각 뷰어가 볼 수 있는 내용을 제한합니다. 애널리스트가 분석 결과를 스토리텔링 중심의 시각적 형식으로 공유하려면 HTML 보고서를 사용할 수 있습니다.
자료 2: Dashboard에서 바로 후속 질문을 할 수 있습니다. CoWork는 사용자가 보고 있는 내용에서 시작해 그 이면의 거버넌스 적용 데이터를 질의합니다.
Automations: 자리를 비운 동안에도 실행되는 업무
Automations를 사용하면 CoWork가 사용자가 설정한 일정에 따라 반복 업무를 실행하고 그 결과를 전달합니다.
사용자는 자연어로 작업을 한 번만 설명하면 됩니다. “매주 월요일 7시 a.m.에 지난주 영업 파이프라인을 검토하고, 지연된 딜을 표시한 뒤, 내가 먼저 전화해야 할 거래처 세 곳을 요약해 줘.” CoWork는 해당 요청을 일정에 따라 실행하고 결과를 전송합니다. 결과를 열면 전체 대화로 바로 돌아가 후속 질문을 이어갈 수 있습니다.
예약 실행은 사용자가 직접 질문할 때와 동일한 에이전트, 동일한 범위, 동일한 권한을 사용하므로, 예약으로 인해 접근 범위가 확대되지 않습니다. Automations는 데이터 팀이 이미 운영하고 있는 기본 요소인 Snowflake 태스크에서 실행됩니다.
일부 Automations는 보고뿐 아니라 Jira 티켓을 생성하거나 팀원에게 Slack 메시지를 보내는 등의 작업도 수행합니다. 이 경우 CoWork는 각 Automation이 수행할 수 있는 작업을 목록으로 보여 주므로, 적용 범위를 한눈에 확인할 수 있습니다.
개인 업무 에이전트의 다른 기능
아래의 각 기능은 독립적으로 작동하며, 서로의 가치를 더 높여 줍니다. 프리뷰로 제공되는 분석 검색을 제외한 모든 기능은 정식 출시되었습니다.
- 사용자 메모리: CoWork는 사용자의 역할, 팀, 선호하는 보고서 형식 등 사용자가 공유한 사실과 선호 사항을 기억합니다. 설정에서 CoWork가 기억하는 내용을 검토하고 삭제할 수 있습니다.
- 사용자 스킬: 채팅에서 다단계 작업을 스킬로 저장한 뒤, 필요할 때마다 슬래시 명령으로 다시 실행할 수 있습니다. 주간 요약도 명령 하나로 처리됩니다.
- 커넥터: 조직이 승인한 MCP 커넥터를 통해 CoWork는 Gmail, Google Drive와 같은 도구에서 컨텍스트를 가져오고 해당 도구 안에서 작업을 수행할 수 있습니다. 이 모든 과정은 항상 기존 권한 범위 안에서 이루어집니다.
- 코드 실행: 단순 질의 이상의 처리가 필요한 질문에 대해 CoWork는 샌드박스에서 코드를 작성하고 실행해 데이터를 분석하고, 파일을 준비하는 등 다양한 작업을 수행합니다.
- 문서 생성: CoWork는 PDF, PPTX, DOCX, HTML 등 조직이 이미 사용하는 형식으로 문서를 생성합니다.
- 분석 검색: CoWork는 지난달 가장 많이 발생한 고객 이슈가 무엇인지와 같이 수천 개의 문서에 걸친 질문에도 답할 수 있습니다. 먼저 Cortex Search로 대상을 좁힌 다음, AI 함수와 SQL을 사용해 집계하고 비교하며, 실행 전에 계획을 보여 줍니다.
월요일 하루, 처음부터 끝까지
그 월요일 아침을 다시 돌아보면, CoWork의 모든 요소가 각자의 역할을 했습니다.
- Automation은 리더가 로그인하기 전에 파이프라인을 검토하고 하락세를 표시했습니다.
- Dashboard는 리더와 애널리스트에게 같은 출발점을 제공했습니다.
- Profile은 리더가 에이전트를 직접 고르지 않아도 질문을 영업 에이전트로 라우팅했습니다.
- 메모리는 리더가 선호하는 형식에 맞춰 자료를 구성했습니다.
- 스킬은 일회성 분석을 주간 명령으로 바꾸었습니다.
내보내기도, 데이터 팀 티켓도, 도구 전환도 필요 없었습니다. 모든 단계는 리더 본인의 권한으로, Snowflake의 거버넌스가 적용된 데이터를 기반으로 실행되었습니다.
모든 직원을 위한 개인화, 관리자가 제어하는 거버넌스
Profiles는 사용자가 에이전트를 직접 고르지 않아도 올바른 답변에 도달할 수 있게 해 마찰을 줄입니다. Dashboards는 팀이 보고서를 만들고 읽는 방식에 AI를 결합합니다. Automations, 메모리, 스킬, 커넥터, 코드, 문서는 답변을 실제로 완료되는 업무로 전환합니다.
Cortex Search가 소스 테이블의 행 액세스 정책과 마스킹 정책 적용을 지원하므로, 각 사용자는 테이블은 물론 이제 문서에서도 허용된 내용만 볼 수 있습니다. 관리자는 모니터링 및 평가 도구를 통해 각 에이전트가 접근할 수 있는 범위를 결정할 수 있으며, 현재 퍼블릭 프리뷰로 제공되는 Cortex AI Gateway는 모델 접근과 비용을 한곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다. 질문이 채팅의 사용자, Dashboard, 예약된 Automation 중 어디에서 시작되든 이 원칙은 동일하게 적용됩니다.
Automation은 더 오래, 더 독립적으로 일하는 에이전트로 나아가는 첫걸음입니다. 다음 단계로, 변화를 감지하고 요청 없이도 후속 조치를 취하며 사용자가 일하는 모든 환경에서 사용자에게 다가가는 에이전트를 구축하고 있습니다. 앞으로도 릴리스가 거듭될 때마다 이 방향으로 계속 나아가겠습니다.
시작하기
- 이미 보유한 비즈니스 컨텍스트와 도구로 Snowflake CoWork를 사용해 보세요.
- 첫 번째 Automation을 만들고 CoWork가 정기 보고서를 직접 전달하도록 하세요.
- Snowflake Dashboard를 게시하고 해당 Dashboard에 대해 CoWork에 다음 질문을 해 보세요.
- Profile을 만들고 먼저 소규모 테스트 그룹에 배포하세요.
미래 전망 진술: 본 게시물에는 당사의 향후 제품 제공과 관련된 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 어떠한 제품 제공에 대한 약속이나 보장을 의미하지 않습니다. 실제 결과와 제공 사항은 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.