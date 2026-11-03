本日、Snowflake Expedition 2026において、Snowflake CoWorkの2つの新機能を発表します。プロファイルとダッシュボードです。これらは自動化機能と連携し、ビジネスチームの業務を共有レポートから、完了した定期的な業務へと引き上げます。ビジネスインテリジェンスのために、最初にエージェントを選択したり、データを別のツールに移動したりする必要はもうありません。
ある月曜日の朝の、セールスオペレーションリーダーの例を見てみましょう。
彼女がログインする前に、月曜日の自動化機能が先週のセールスパイプラインをレビューし、あるリージョンでの落ち込みをフラグ付けしています。彼女はアナリストが共有したリージョンのダッシュボードを開き、気になる傾向に気づき、EMEAでの予約が落ち込んだ理由をCoWorkに尋ねます。彼女のプロファイルはその質問をセールスエージェントに送信し、エージェントは2つの大きな取引が来四半期に延期されたことを見つけます。彼女はCoWorkに、その結果をスタッフミーティング用の短いPowerPoint資料にするよう依頼します。CoWorkは彼女の好みのフォーマットを記憶しており、作成した資料をチームと共有します。その後、彼女はその分析をスキルとして保存し、来週も実行できるようにします。
すべてのステップは彼女自身の権限で、Snowflake内のガバナンスの効いたデータに対して実行されました。
上記のすべては、パーソナルワークエージェントに基づいて構築されています。このエージェントは、ビジネスを理解し、ツールを横断して機能し、組織がすでに信頼しているガバナンスの範囲内で実際の業務を行います。自動化機能は、スケジュールに従って定期的な業務を実行します。メモリ、スキル、コネクタ、コード実行、ドキュメント生成により、回答は共有可能な完成した業務へと変換されます。
プロファイル：すべてのチームに最適な構成
企業がより多くのエージェントを構築するにつれて、ユーザーは新たな問題に直面します。営業担当者、財務アナリスト、店舗マネージャーは、それぞれ異なるデータと異なるツールを必要としています。エージェントのリストを表示して1つ選ぶように求めると、多くの人は無意識のうちに間違ったものを選び、不十分な回答を得て諦めてしまいます。
プロファイルは、そのステップを排除します。管理者は、アクセス可能なエージェント、質問のルーティング方法、およびそれに付随する指示、スキル、コネクタを含むプロファイルを、ユーザーグループ向けに構成します。ユーザーはただ質問するだけです。プロファイルは、各質問を回答に最も適したエージェントに送信します。使用したいエージェントをすでに知っているユーザーは、名前で指定することもできます。
同じ言葉でも、チームによって意味が異なる場合があります。プロダクトチームの誰かが顧客アカウントで何が起きているかを尋ねた場合、そのプロファイルは質問をプロダクト使用状況エージェントに送信できます。セールスチームの誰かが同じ質問をした場合、そのプロファイルは質問をセールスエージェントに送信できます。
プロファイルがアクセス権を拡大することはありません。CoWorkは各ユーザー自身の権限で実行され、プロファイルはユーザーが使用を許可されていないエージェントに質問をルーティングすることはありません。
管理者はロールアウトの制御も行います。小規模なテストロールに新しいプロファイルを付与し、ルーティングが期待通りに機能することを確認してから、より多くのユーザーに展開します。
図1：管理者はCoWork管理画面でプロファイルを有効にします。その後、CoWorkは各質問を適切なエージェントにルーティングします。
Snowflakeダッシュボード（パブリックプレビュー）：ビジネスインテリジェンスへのAIファーストアプローチ
アナリストは、Snowflake CoCoに説明することでSnowsightインターフェイスでダッシュボードを構築し、ビジネスユーザーがアクセスできるように適切なロールと共有します。ビジネスユーザーはCoWorkでそれを開くか、オプションでSnowsightでアクセスします。
CoWorkでは、ダッシュボードは対話可能な対象となります。CoWorkに要約を依頼したり、どのリージョンが指標の低下をもたらしたかを説明させたり、来四半期も導入の成長が続くかどうかを予測させたりすることができます。エージェントは表示されているダッシュボードから開始し、その背後にあるデータにクエリを実行して回答します。
これにより、ダッシュボードの目的が変わります。これまでダッシュボードは、分析が終了し、データチームへのチケット発行が始まる場所でした。今では、共有の出発点となっています。チームは同じ数値を確認し、別のツールにエクスポートすることなく、ガバナンスの効いた同じSnowflakeデータに対して誰でも次の質問をすることができます。
エージェントはダッシュボードの背後にあるデータにクエリを実行するように拡張できますが、管理者は必要に応じてこれを制限する簡単なオプションを利用できます。行アクセスポリシーとマスキングポリシーにより、各閲覧者が表示できる内容は引き続き制限されます。アナリストがより説明的な視覚フォーマットで結果を共有したい場合は、HTMLレポートを使用できます。
図2：ダッシュボードから直接フォローアップの質問をします。CoWorkは表示されている内容から開始し、その背後にあるガバナンスの効いたデータにクエリを実行します。
自動化：離席中にも実行される業務
自動化機能により、CoWorkは設定したスケジュールで定期的な業務を実行し、その結果を提供します。
ユーザーは、平易な言葉でタスクを一度説明するだけです。「毎週月曜日の7時a.m.に、先週のセールスパイプラインをレビューし、遅れている取引にフラグを付け、最初に電話すべき3つのアカウントを要約して。」CoWorkはスケジュール通りにそのリクエストを実行し、結果を送信します。それを開くと、完全な会話に戻り、フォローアップの質問をする準備が整います。
スケジュールされた実行では、自分で質問する場合と同じエージェント、同じスコープ、同じ権限が使用されるため、スケジュール設定によってアクセス権が拡大することはありません。自動化機能は、データチームがすでに運用しているプリミティブであるSnowflakeタスク上で実行されます。
一部の自動化機能は、Jiraチケットの作成やチームメイトへのSlackメッセージの送信など、レポートだけでなくアクションも実行します。これらについて、CoWorkは各自動化機能の実行が許可されている操作をリスト表示するため、その影響範囲を一目で確認できます。
パーソナルワークエージェントのその他の機能
以下の各機能は単独で機能し、それぞれが他の機能をより有用なものにします。プレビュー版である分析検索を除き、これらはすべて一般提供されています。
- ユーザーメモリ：CoWorkは、役割、チーム、レポートの好みのフォーマットなど、共有された事実や設定を保持します。設定で記憶されている内容を確認および削除できます。
- ユーザースキル：チャットからマルチステップのタスクをスキルとして保存し、必要なときにスラッシュコマンドで再度実行できます。毎週の要約が1つのコマンドになります。
- コネクタ：組織が承認したMCPコネクタを通じて、CoWorkはGmailやGoogle Driveなどのツールからコンテキストを取り込み、既存の権限の範囲内で常にそれらのツール内でアクションを実行できます。
- コード実行：クエリ以上のものを必要とする質問に対して、CoWorkはサンドボックスでコードを記述および実行し、データの分析やファイルの準備などを行います。
- ドキュメント生成：CoWorkは、PDF、PPTX、DOCX、HTMLなど、組織がすでに使用しているフォーマットでドキュメントを作成します。
- 分析検索：CoWorkは、先月最も多く発生した顧客の問題は何かなど、何千ものドキュメントにまたがる質問に回答できます。Cortex Searchでセットを絞り込み、AI関数とSQLを使用してカウントと比較を行い、実行前にその計画を表示します。
ある月曜日の始まりから終わりまで
あの月曜日の朝を振り返ると、CoWorkのすべての機能が役割を果たしていました。
- 自動化機能がログイン前にパイプラインをレビューし、落ち込みをフラグ付け
- ダッシュボードが彼女とアナリストに同じ出発点を提供
- プロファイルが、彼女が選択することなく質問をセールスエージェントにルーティング
- メモリが彼女の好みのフォーマットで資料を作成
- スキルが1回限りの分析を毎週のコマンドに変換
エクスポートも、データチームへのチケット発行も、ツールの切り替えもありません。すべてのステップは彼女自身の権限で、Snowflake内のガバナンスの効いたデータに対して実行されました。
すべての従業員向けにパーソナライズされ、管理者によってガバナンスが適用される
プロファイルは、ユーザーがエージェントを選択することなく、適切な回答を得るための摩擦を排除します。ダッシュボードは、チームがレポートを構築して読み取る方法にAIをもたらします。自動化、メモリ、スキル、コネクタ、コード、ドキュメントにより、回答は完了した業務へと変換されます。
Cortex Searchはソーステーブルの行アクセスポリシーとマスキングポリシーの適用を支援するため、各ユーザーはテーブルやドキュメントにおいて、許可された内容のみを表示できます。管理者は監視および評価ツールを使用して各エージェントがアクセスできる範囲を決定し、現在パブリックプレビュー中のCortex AI Gatewayにより、モデルへのアクセスと支出を1か所でガバナンス管理できます。これは、質問がチャットのユーザー、ダッシュボード、またはスケジュールされた自動化のいずれから来た場合でも当てはまります。
自動化は、より長く、より自律的に機能するエージェントに向けた第一歩です。次に、変更に気づき、尋ねられなくてもフォローアップし、ユーザーがどこで働いていてもリーチできるエージェントを構築しています。私たちは、リリースごとにその方向に向かって進み続けます。
使用を開始する
- すでにお持ちのビジネスコンテキストとツールを使用して、Snowflake CoWorkを試す
- 最初の自動化を作成し、CoWorkに定期的なレポートを配信させる
- Snowflakeダッシュボードを公開し、それについてCoWorkに次の質問をする
- プロファイル、を作成し、まずは小規模なテストグループに展開する
将来の見通しに関する記述：本記事には、将来の製品提供に関するものを含め、将来の見通しに関する記述が含まれている場合があり、いかなる製品の提供を約束するものではありません。実際の結果および提供内容は異なる場合があります。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。