本日、Snowflake Expedition 2026において、Snowflake CoWorkの2つの新機能を発表します。プロファイルとダッシュボードです。これらは自動化機能と連携し、ビジネスチームの業務を共有レポートから、完了した定期的な業務へと引き上げます。ビジネスインテリジェンスのために、最初にエージェントを選択したり、データを別のツールに移動したりする必要はもうありません。

ある月曜日の朝の、セールスオペレーションリーダーの例を見てみましょう。

彼女がログインする前に、月曜日の自動化機能が先週のセールスパイプラインをレビューし、あるリージョンでの落ち込みをフラグ付けしています。彼女はアナリストが共有したリージョンのダッシュボードを開き、気になる傾向に気づき、EMEAでの予約が落ち込んだ理由をCoWorkに尋ねます。彼女のプロファイルはその質問をセールスエージェントに送信し、エージェントは2つの大きな取引が来四半期に延期されたことを見つけます。彼女はCoWorkに、その結果をスタッフミーティング用の短いPowerPoint資料にするよう依頼します。CoWorkは彼女の好みのフォーマットを記憶しており、作成した資料をチームと共有します。その後、彼女はその分析をスキルとして保存し、来週も実行できるようにします。

すべてのステップは彼女自身の権限で、Snowflake内のガバナンスの効いたデータに対して実行されました。

上記のすべては、パーソナルワークエージェントに基づいて構築されています。このエージェントは、ビジネスを理解し、ツールを横断して機能し、組織がすでに信頼しているガバナンスの範囲内で実際の業務を行います。自動化機能は、スケジュールに従って定期的な業務を実行します。メモリ、スキル、コネクタ、コード実行、ドキュメント生成により、回答は共有可能な完成した業務へと変換されます。

プロファイル：すべてのチームに最適な構成

企業がより多くのエージェントを構築するにつれて、ユーザーは新たな問題に直面します。営業担当者、財務アナリスト、店舗マネージャーは、それぞれ異なるデータと異なるツールを必要としています。エージェントのリストを表示して1つ選ぶように求めると、多くの人は無意識のうちに間違ったものを選び、不十分な回答を得て諦めてしまいます。

プロファイルは、そのステップを排除します。管理者は、アクセス可能なエージェント、質問のルーティング方法、およびそれに付随する指示、スキル、コネクタを含むプロファイルを、ユーザーグループ向けに構成します。ユーザーはただ質問するだけです。プロファイルは、各質問を回答に最も適したエージェントに送信します。使用したいエージェントをすでに知っているユーザーは、名前で指定することもできます。

同じ言葉でも、チームによって意味が異なる場合があります。プロダクトチームの誰かが顧客アカウントで何が起きているかを尋ねた場合、そのプロファイルは質問をプロダクト使用状況エージェントに送信できます。セールスチームの誰かが同じ質問をした場合、そのプロファイルは質問をセールスエージェントに送信できます。

プロファイルがアクセス権を拡大することはありません。CoWorkは各ユーザー自身の権限で実行され、プロファイルはユーザーが使用を許可されていないエージェントに質問をルーティングすることはありません。

管理者はロールアウトの制御も行います。小規模なテストロールに新しいプロファイルを付与し、ルーティングが期待通りに機能することを確認してから、より多くのユーザーに展開します。