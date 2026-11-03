Oggi, a Snowflake Expedition 2026, annunciamo due nuove funzionalità di Snowflake CoWork: Profiles e Dashboards. Insieme alle automazioni, permettono di partire da un report condiviso e arrivare a un lavoro finito che si ripete da solo. Nessuno deve scegliere prima un agente AI o spostare i dati in un altro strumento per la business intelligence.

Ecco come inizia la settimana di una responsabile sales operations:

Prima ancora di accedere, la sua automazione del lunedì ha già analizzato la pipeline della settimana precedente e segnalato il calo di una region. A questo punto apre la dashboard regionale che le ha condiviso l’analista, nota qualche tendenza preoccupante e chiede a CoWork perché i booking sono calati in EMEA. Il suo profilo inoltra la domanda all’agente AI delle vendite, che individua due deal importanti slittati al trimestre successivo. Chiede a CoWork di ricavarne una presentazione PowerPoint breve per la riunione di team, nel formato che sa essere il suo preferito, e la condivide con il team. Poi salva l’analisi come Skill, così la settimana dopo le basta eseguirla di nuovo.

Ogni passaggio è avvenuto con le sue autorizzazioni, sui dati governati in Snowflake.

Alla base di tutto c’è l’agente AI di lavoro personale: un agente che conosce il suo business, lavora negli strumenti che già usa e svolge lavoro vero, sempre entro i limiti di governance dell’organizzazione. Le automazioni svolgono il lavoro ricorrente secondo una pianificazione. Memoria, skill, connettori, esecuzione di codice e generazione di documenti trasformano le risposte in lavoro finito, pronto da condividere.

Profili: la configurazione giusta per ogni team

Man mano che le aziende creano più agenti AI, per gli utenti nascono problemi nuovi. Un rappresentante di vendita, un analista finanziario e un responsabile di negozio hanno bisogno di dati e strumenti diversi. Se gli metti davanti un elenco di agenti AI e gli chiedi di scegliere, molti ne prendono uno sbagliato senza accorgersene, ottengono una risposta poco utile e lasciano perdere.

Un profilo elimina questo passaggio. Un admin configura un profilo per un gruppo di persone e definisce quali agenti AI possono usarlo, come smista le domande e quali istruzioni, skill e connettori porta con sé. Gli utenti si limitano a chiedere. Il profilo smista ogni domanda verso l’agente AI più adatto a rispondere. Chi sa già quale agente AI vuole può citarlo per nome.

Le stesse parole possono significare cose diverse per team diversi. Quando qualcuno nel team prodotto chiede quali sono le novità di un account cliente, il suo profilo può inviare la domanda a un agente AI per l’utilizzo del prodotto. Quando la stessa domanda arriva da qualcuno del team vendite, il suo profilo può indirizzarla all’agente AI delle vendite.

I profili non ampliano mai l’accesso. CoWork lavora con i privilegi di ciascun utente e un profilo non manda mai una domanda a un agente AI che l’utente non è autorizzato a usare.

Gli admin controllano anche il rollout. Assegnano un nuovo profilo a un ruolo di test ristretto, verificano che lo smistamento funzioni come previsto, poi lo estendono a più persone.