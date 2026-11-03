Aujourd’hui, à Snowflake Expedition 2026, nous annonçons deux nouvelles fonctionnalités de Snowflake CoWork : les Profils et les Tableaux de bord. Avec les Automatisations, elles permettent aux équipes business de passer d’un rapport partagé à des tâches finalisées et récurrentes. Plus besoin de choisir d’abord un agent ni de transférer les données vers un autre outil de Business Intelligence.
Voici à quoi ressemble le lundi matin d’une responsable des opérations de vente :
Avant même sa connexion, son Automatisation du lundi a examiné le pipeline des ventes de la semaine précédente et signalé un recul dans une région. Elle ouvre le tableau de bord régional partagé par son analyste, repère des tendances préoccupantes et demande à CoWork pourquoi les réservations ont reculé dans la région EMEA. Son Profil transmet la question à l’agent de vente, qui constate que deux contrats importants ont été reportés au trimestre suivant. Elle demande à CoWork de transformer cette information en une courte présentation PowerPoint pour sa réunion d’équipe, dans le format qu’il sait être son préféré, puis la partage avec son équipe. Elle enregistre ensuite l’analyse comme compétence afin de pouvoir la relancer la semaine suivante.
Chaque étape s’est exécutée avec ses propres autorisations, sur les données gouvernées dans Snowflake.
Toutes ces fonctionnalités reposent sur l’agent de travail personnel : un agent qui comprend vos enjeux business, fonctionne avec tous vos outils et accomplit des tâches concrètes dans le cadre de gouvernance auquel votre organisation fait déjà confiance. Automatisations exécute les tâches récurrentes selon un calendrier défini. La mémoire, les compétences, les connecteurs, l’exécution de code et la génération de documents transforment les réponses en livrables prêts à être partagés.
Profils : la configuration adaptée à chaque équipe
À mesure que les entreprises créent davantage d’agents, les utilisateurs rencontrent de nouveaux problèmes. Un représentant des ventes, un analyste financier et un responsable de magasin ont chacun besoin de données et d’outils différents. Présentez-leur une liste d’agents et demandez-leur d’en choisir un : beaucoup sélectionneront sans le savoir le mauvais agent, obtiendront une réponse peu pertinente et abandonneront.
Un Profil élimine cette étape. Un administrateur configure un Profil pour un groupe de personnes en définissant les agents auxquels il peut accéder, la manière dont il oriente les questions, ainsi que les instructions, compétences et connecteurs associés. Il suffit alors aux utilisateurs de poser leur question. Le Profil transmet chaque question à l’agent le mieux placé pour y répondre. Les utilisateurs qui savent déjà quel agent solliciter peuvent le mentionner par son nom.
Les mêmes mots peuvent avoir un sens différent selon les équipes. Lorsqu’un membre d’une équipe produit demande ce qui se passe avec un compte client, son Profil peut transmettre la question à un agent spécialisé dans l’utilisation du produit. Lorsqu’un membre d’une équipe commerciale pose la même question, son Profil peut la transmettre à l’agent de vente.
Les Profils n’élargissent jamais les accès. CoWork utilise les privilèges propres à chaque utilisateur, et un Profil ne transmet jamais une question à un agent que cet utilisateur n’est pas autorisé à utiliser.
Les administrateurs contrôlent également le déploiement. Attribuez un nouveau Profil à un rôle de test restreint, vérifiez que l’orientation fonctionne comme prévu, puis étendez-le à davantage de personnes.
Fig. 1 : les administrateurs activent un Profil dans l’interface d’administration de CoWork. CoWork transmet ensuite chaque question à l’agent approprié.
Tableaux de bord Snowflake (public preview) : une approche de la Business Intelligence axée sur l’intelligence artificielle
Dans l’interface Snowsight, un analyste crée un tableau de bord en le décrivant à Snowflake CoCo, puis le partage avec les rôles appropriés afin que les utilisateurs métier puissent y accéder. Les utilisateurs métier l’ouvrent dans CoWork ou, s’ils le souhaitent, y accèdent dans Snowsight.
Dans CoWork, vous pouvez dialoguer avec le tableau de bord. Demandez à CoWork de le résumer, d’expliquer quelle région a provoqué la baisse d’un indicateur ou de prévoir si la croissance de l’adoption se poursuivra au trimestre suivant. Pour répondre, l’agent part du tableau de bord tel qu’il s’affiche, puis interroge les données sous-jacentes.
Le rôle du tableau de bord s’en trouve transformé. Auparavant, le tableau de bord marquait la fin de l’analyse et le début d’un ticket adressé à l’équipe data. Désormais, il devient un point de départ commun : l’équipe consulte les mêmes chiffres, et chacun peut poser la question suivante sur les mêmes données Snowflake gouvernées, sans les exporter vers un autre outil.
Les agents peuvent étendre la requête aux données sous-jacentes des tableaux de bord, mais les administrateurs disposent d’options simples pour limiter cette possibilité si nécessaire. Les politiques d’accès aux lignes et les politiques de masquage continuent de limiter les informations visibles par chaque utilisateur. Si les analystes souhaitent présenter leurs conclusions dans un format visuel plus narratif, ils peuvent utiliser des rapports HTML.
Fig. 2 : posez directement une question complémentaire depuis le tableau de bord. CoWork part de ce que vous voyez, puis interroge les données gouvernées sous-jacentes.
Automatisations : des tâches qui s’exécutent même en votre absence
Automatisations permet à CoWork d’exécuter des tâches récurrentes selon le calendrier que vous définissez, puis de vous en communiquer le résultat.
L’utilisateur décrit une seule fois la tâche en langage naturel : « Chaque lundi à 7 a.m., examine le pipeline des ventes de la semaine précédente, signale tout contrat reporté et résume les trois comptes que je dois appeler en priorité. » CoWork exécutera cette requête selon le calendrier prévu et transmettra le résultat. Ouvrez-le pour retrouver l’intégralité de la conversation et poser une question complémentaire.
Une exécution planifiée utilise le même agent, le même périmètre et les mêmes autorisations qu’une question posée directement. La planification n’élargit donc aucun accès. Automatisations s’appuie sur les tâches Snowflake, une fonction élémentaire que vos équipes data utilisent déjà.
Certaines Automatisations ne se contentent pas de produire un rapport : elles peuvent aussi créer un ticket Jira ou envoyer un message Slack à un membre de l’équipe. Dans ce cas, CoWork répertorie les opérations que chaque Automatisation est autorisée à effectuer afin que vous puissiez vérifier son périmètre en un coup d’œil.
Les autres fonctionnalités de l’agent de travail personnel
Chacune des fonctionnalités suivantes fonctionne de manière autonome tout en renforçant l’utilité des autres. Elles sont toutes disponibles pour tous nos clients, à l’exception de la recherche analytique, actuellement en preview.
- Mémoire utilisateur : CoWork mémorise les informations et préférences que vous partagez, comme votre rôle, votre équipe ou le format que vous préférez pour vos rapports. Vous pouvez consulter et supprimer ces éléments dans les paramètres.
- Compétences utilisateur : depuis le chat, enregistrez une tâche en plusieurs étapes comme compétence, puis relancez-la chaque fois que nécessaire à l’aide d’une commande slash. Votre récapitulatif hebdomadaire tient désormais en une seule commande.
- Connecteurs : grâce aux connecteurs MCP approuvés par votre organisation, CoWork récupère le contexte d’outils comme Gmail et Google Drive et peut y effectuer des actions, toujours dans les limites de vos autorisations existantes.
- Exécution de code : pour les questions qui exigent plus qu’une requête, CoWork écrit et exécute du code dans une sandbox afin d’analyser les données, de préparer des fichiers et bien plus encore.
- Génération de documents : CoWork produit des documents dans les formats déjà utilisés par votre organisation, notamment PDF, PPTX, DOCX et HTML.
- Recherche analytique : CoWork peut répondre à des questions portant sur des milliers de documents, par exemple pour déterminer quels problèmes clients sont revenus le plus souvent le mois précédent. Cortex Search réduit d’abord le corpus, puis utilise des fonctions d’intelligence artificielle et SQL pour compter et comparer les résultats. CoWork vous présente son plan avant de l’exécuter.
Un lundi, du début à la fin
Revenons à ce lundi matin : chaque composant de CoWork a joué son rôle.
- Une Automatisation a examiné le pipeline avant sa connexion et signalé le recul.
- Un Tableau de bord lui a fourni, ainsi qu’à son analyste, un point de départ commun.
- Son Profil a transmis la question à l’agent de vente sans qu’elle ait à en choisir un.
- La mémoire a adapté la présentation au format qu’elle préfère.
- Une Compétence a transformé une analyse ponctuelle en commande hebdomadaire.
Aucun export, aucun ticket adressé à l’équipe data et aucun changement d’outil. Chaque étape s’est exécutée avec ses propres autorisations, sur les données gouvernées dans Snowflake.
Une expérience personnelle pour chaque collaborateur, sous la gouvernance des administrateurs
Les Profils simplifient l’accès à la bonne réponse sans obliger l’utilisateur à choisir un agent. Les Tableaux de bord intègrent l’intelligence artificielle à la création et à la consultation des rapports par les équipes. Les Automatisations, la mémoire, les compétences, les connecteurs, le code et les documents transforment les réponses en tâches concrètement réalisées.
Chaque personne voit uniquement les informations auxquelles elle est autorisée à accéder, dans les tables comme désormais dans les documents, car Cortex Search vous aide à appliquer les politiques d’accès aux lignes et les politiques de masquage de vos tables sources. Les administrateurs déterminent les ressources accessibles à chaque agent grâce aux outils de suivi et d’évaluation. Cortex AI Gateway, la passerelle d’intelligence artificielle désormais en public preview, leur offre un point central pour gouverner l’accès aux modèles et les dépenses. Cette règle s’applique, que la question provienne d’une personne dans le chat, d’un tableau de bord ou d’une Automatisation planifiée.
Les Automatisations constituent la première étape vers des agents capables de travailler plus longtemps et de manière plus autonome. Nous développons maintenant des agents capables de détecter les changements, d’assurer un suivi de leur propre initiative et de contacter les utilisateurs là où ils travaillent. Nous continuerons d’avancer dans cette direction, version après version.
Premiers pas
- Testez Snowflake CoWork avec le contexte business et les outils dont vous disposez déjà.
- Créez votre première Automatisation et laissez CoWork vous transmettre automatiquement vos rapports récurrents.
- Publiez un Tableau de bord Snowflake et posez à CoWork votre prochaine question à son sujet.
- Créez un Profil, puis déployez-le d’abord auprès d’un petit groupe test.
Déclarations prospectives : Cet article peut contenir des déclarations prospectives, notamment concernant de futures offres de produits, et ne constitue pas un engagement à proposer de telles offres. Les résultats obtenus et les offres proposées peuvent différer. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.