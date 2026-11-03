Aujourd’hui, à Snowflake Expedition 2026, nous annonçons deux nouvelles fonctionnalités de Snowflake CoWork : les Profils et les Tableaux de bord. Avec les Automatisations, elles permettent aux équipes business de passer d’un rapport partagé à des tâches finalisées et récurrentes. Plus besoin de choisir d’abord un agent ni de transférer les données vers un autre outil de Business Intelligence.

Voici à quoi ressemble le lundi matin d’une responsable des opérations de vente :

Avant même sa connexion, son Automatisation du lundi a examiné le pipeline des ventes de la semaine précédente et signalé un recul dans une région. Elle ouvre le tableau de bord régional partagé par son analyste, repère des tendances préoccupantes et demande à CoWork pourquoi les réservations ont reculé dans la région EMEA. Son Profil transmet la question à l’agent de vente, qui constate que deux contrats importants ont été reportés au trimestre suivant. Elle demande à CoWork de transformer cette information en une courte présentation PowerPoint pour sa réunion d’équipe, dans le format qu’il sait être son préféré, puis la partage avec son équipe. Elle enregistre ensuite l’analyse comme compétence afin de pouvoir la relancer la semaine suivante.

Chaque étape s’est exécutée avec ses propres autorisations, sur les données gouvernées dans Snowflake.

Toutes ces fonctionnalités reposent sur l’agent de travail personnel : un agent qui comprend vos enjeux business, fonctionne avec tous vos outils et accomplit des tâches concrètes dans le cadre de gouvernance auquel votre organisation fait déjà confiance. Automatisations exécute les tâches récurrentes selon un calendrier défini. La mémoire, les compétences, les connecteurs, l’exécution de code et la génération de documents transforment les réponses en livrables prêts à être partagés.

Profils : la configuration adaptée à chaque équipe

À mesure que les entreprises créent davantage d’agents, les utilisateurs rencontrent de nouveaux problèmes. Un représentant des ventes, un analyste financier et un responsable de magasin ont chacun besoin de données et d’outils différents. Présentez-leur une liste d’agents et demandez-leur d’en choisir un : beaucoup sélectionneront sans le savoir le mauvais agent, obtiendront une réponse peu pertinente et abandonneront.

Un Profil élimine cette étape. Un administrateur configure un Profil pour un groupe de personnes en définissant les agents auxquels il peut accéder, la manière dont il oriente les questions, ainsi que les instructions, compétences et connecteurs associés. Il suffit alors aux utilisateurs de poser leur question. Le Profil transmet chaque question à l’agent le mieux placé pour y répondre. Les utilisateurs qui savent déjà quel agent solliciter peuvent le mentionner par son nom.

Les mêmes mots peuvent avoir un sens différent selon les équipes. Lorsqu’un membre d’une équipe produit demande ce qui se passe avec un compte client, son Profil peut transmettre la question à un agent spécialisé dans l’utilisation du produit. Lorsqu’un membre d’une équipe commerciale pose la même question, son Profil peut la transmettre à l’agent de vente.

Les Profils n’élargissent jamais les accès. CoWork utilise les privilèges propres à chaque utilisateur, et un Profil ne transmet jamais une question à un agent que cet utilisateur n’est pas autorisé à utiliser.

Les administrateurs contrôlent également le déploiement. Attribuez un nouveau Profil à un rôle de test restreint, vérifiez que l’orientation fonctionne comme prévu, puis étendez-le à davantage de personnes.