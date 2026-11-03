Hoje, no Snowflake Expedition 2026, anunciamos dois novos recursos do Snowflake CoWork: Profiles e Dashboards. Junto com a função de Automations, esses recursos permitem que uma equipe de negócios passe de um relatório compartilhado para trabalhos recorrentes concluídos. Ninguém precisa escolher de antemão um agente nem mover dados para outra ferramenta de BI.

Veja como isso funciona para uma gerente de operações de vendas em uma manhã de segunda-feira:

antes mesmo de fazer login, sua tarefa de automação de segunda-feira já analisou o pipeline de vendas da semana anterior e sinalizou uma queda em uma região. Ela abre o dashboard regional compartilhado por sua analista, identifica algumas tendências preocupantes e pergunta ao CoWork por que as reservas caíram na região EMEA. Seu perfil encaminha a pergunta ao agente de vendas, que identifica duas grandes transações adiadas para o próximo trimestre. Ela pede ao CoWork que transforme a descoberta em uma breve apresentação do PowerPoint para a reunião com sua equipe, no formato que o CoWork já sabe que ela prefere, e compartilha o arquivo com o grupo. Em seguida, ela usa uma Skill para salvar a análise e programar para realizar a ação novamente na semana seguinte.

Cada etapa usou as próprias permissões dela e os dados governados na plataforma Snowflake.

Tudo isso se baseia no agente pessoal de trabalho: um agente que entende seu negócio, funciona em diferentes ferramentas e executa tarefas concretas dentro da governança em que sua organização já confia. As automações executam trabalhos recorrentes de acordo com uma programação. Memória, habilidades, conectores, execução de código e geração de documentos transformam respostas em trabalhos prontos que você pode compartilhar.

Profiles: a configuração certa para cada equipe

À medida que as empresas criam mais agentes, os usuários enfrentam novos problemas. Representantes de vendas, analistas financeiros e gerentes de loja precisam de dados e ferramentas diferentes. Se você mostrar uma lista de agentes e pedir que escolham um, muitos selecionarão o agente errado sem perceber, receberão uma resposta pouco útil e desistirão.

Um perfil elimina essa etapa. Um administrador configura um perfil para um grupo de pessoas, definindo quais agentes ele pode acessar, como encaminha perguntas e quais instruções, habilidades e conectores inclui. Os usuários só precisam perguntar. O perfil encaminha cada pergunta ao agente mais adequado para respondê-la. Os usuários que já sabem qual agente desejam podem mencioná-lo pelo nome.

As mesmas palavras podem ter significados diferentes para cada equipe. Quando alguém da equipe de produto pergunta o que está acontecendo com a conta de um cliente, seu perfil pode encaminhar a pergunta a um agente de uso do produto. Quando alguém da equipe de vendas faz a mesma pergunta, seu perfil pode encaminhá-la ao agente de vendas.

Os perfis nunca ampliam o acesso. O CoWork usa os privilégios de cada usuário, e um perfil não encaminha uma pergunta a um agente que esse usuário não tem permissão para usar.

Os administradores também controlam a implantação. Atribua um novo perfil a uma pequena função de teste, confirme se o encaminhamento funciona conforme o esperado e depois amplie o acesso para mais pessoas.