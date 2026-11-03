Hoje, no Snowflake Expedition 2026, anunciamos dois novos recursos do Snowflake CoWork: Profiles e Dashboards. Junto com a função de Automations, esses recursos permitem que uma equipe de negócios passe de um relatório compartilhado para trabalhos recorrentes concluídos. Ninguém precisa escolher de antemão um agente nem mover dados para outra ferramenta de BI.
Veja como isso funciona para uma gerente de operações de vendas em uma manhã de segunda-feira:
antes mesmo de fazer login, sua tarefa de automação de segunda-feira já analisou o pipeline de vendas da semana anterior e sinalizou uma queda em uma região. Ela abre o dashboard regional compartilhado por sua analista, identifica algumas tendências preocupantes e pergunta ao CoWork por que as reservas caíram na região EMEA. Seu perfil encaminha a pergunta ao agente de vendas, que identifica duas grandes transações adiadas para o próximo trimestre. Ela pede ao CoWork que transforme a descoberta em uma breve apresentação do PowerPoint para a reunião com sua equipe, no formato que o CoWork já sabe que ela prefere, e compartilha o arquivo com o grupo. Em seguida, ela usa uma Skill para salvar a análise e programar para realizar a ação novamente na semana seguinte.
Cada etapa usou as próprias permissões dela e os dados governados na plataforma Snowflake.
Tudo isso se baseia no agente pessoal de trabalho: um agente que entende seu negócio, funciona em diferentes ferramentas e executa tarefas concretas dentro da governança em que sua organização já confia. As automações executam trabalhos recorrentes de acordo com uma programação. Memória, habilidades, conectores, execução de código e geração de documentos transformam respostas em trabalhos prontos que você pode compartilhar.
Profiles: a configuração certa para cada equipe
À medida que as empresas criam mais agentes, os usuários enfrentam novos problemas. Representantes de vendas, analistas financeiros e gerentes de loja precisam de dados e ferramentas diferentes. Se você mostrar uma lista de agentes e pedir que escolham um, muitos selecionarão o agente errado sem perceber, receberão uma resposta pouco útil e desistirão.
Um perfil elimina essa etapa. Um administrador configura um perfil para um grupo de pessoas, definindo quais agentes ele pode acessar, como encaminha perguntas e quais instruções, habilidades e conectores inclui. Os usuários só precisam perguntar. O perfil encaminha cada pergunta ao agente mais adequado para respondê-la. Os usuários que já sabem qual agente desejam podem mencioná-lo pelo nome.
As mesmas palavras podem ter significados diferentes para cada equipe. Quando alguém da equipe de produto pergunta o que está acontecendo com a conta de um cliente, seu perfil pode encaminhar a pergunta a um agente de uso do produto. Quando alguém da equipe de vendas faz a mesma pergunta, seu perfil pode encaminhá-la ao agente de vendas.
Os perfis nunca ampliam o acesso. O CoWork usa os privilégios de cada usuário, e um perfil não encaminha uma pergunta a um agente que esse usuário não tem permissão para usar.
Os administradores também controlam a implantação. Atribua um novo perfil a uma pequena função de teste, confirme se o encaminhamento funciona conforme o esperado e depois amplie o acesso para mais pessoas.
Figura 1. Os administradores habilitam um perfil na área de administração do CoWork. Em seguida, o CoWork encaminha cada pergunta ao agente certo.
Snowflake Dashboards (versão preliminar pública): uma abordagem de BI que prioriza a IA
Um analista cria um dashboard na interface do Snowsight descrevendo-o ao Snowflake CoCo. Depois, compartilha o dashboard com as funções certas para que os usuários de negócios possam acessá-lo. Os usuários de negócios abrem o dashboard no CoWork ou, se preferirem, acessam-no Snowsight.
No CoWork, o dashboard se torna algo com que você pode conversar. Peça ao CoWork que resuma o dashboard, explique qual região causou a queda de uma métrica ou preveja se o crescimento da adoção continuará no próximo trimestre. O agente parte do dashboard que você está vendo e consulta os dados por trás dele para responder.
Isso muda a finalidade de um dashboard. Antes, o dashboard era o ponto em que a análise terminava e um ticket para a equipe de dados começava. Agora, ele é um ponto de partida compartilhado: a equipe analisa os mesmos números, e qualquer pessoa pode fazer a próxima pergunta com base nos mesmos dados governados da plataforma Snowflake, sem precisar exportá-los para outra ferramenta.
Os agentes podem ampliar a consulta aos dados por trás dos dashboards, mas os administradores têm opções simples para limitar esse acesso, se desejarem. As políticas de acesso a linhas e mascaramento continuam limitando o que cada pessoa pode ver. Se os analistas quiserem compartilhar descobertas em um formato visual mais narrativo, poderão usar relatórios em HTML.
Figura 2. Faça uma pergunta complementar diretamente no dashboard. O CoWork parte do que você vê e consulta os dados governados por trás do dashboard.
Automations: feito trabalho executado mesmo quando você não está presente
As automações permitem que o CoWork execute trabalhos recorrentes conforme a programação definida por você e entregue o resultado.
O usuário pode descrever a tarefa uma única vez, em linguagem simples: "Toda segunda-feira, às 7h da manhã, analise o pipeline de vendas da semana anterior, sinalize qualquer transação adiada e resuma as três contas para as quais devo ligar primeiro." O CoWork executará essa solicitação no horário programado e enviará o resultado. Ao abri-lo, você retorna à conversa completa, pronto para fazer uma pergunta complementar.
Uma execução programada usa o mesmo agente, o mesmo escopo e as mesmas permissões de uma pergunta feita por você. Portanto, a programação não amplia nenhum acesso. As automações são executadas em tarefas do Snowflake, um recurso básico que suas equipes de dados já operam.
Algumas automações também realizam ações, além de gerar relatórios, como criar um ticket no Jira ou enviar uma mensagem pelo Slack a um colega de equipe. Nesses casos, o CoWork lista as operações que cada automação pode executar para que você verifique rapidamente o alcance dela.
Os demais recursos do agente pessoal de trabalho
Cada recurso abaixo funciona de forma independente e torna os demais ainda mais úteis. Todos estão em GA, com exceção da pesquisa analítica (analytical search), que está em versão preliminar.
- User memory: o CoWork guarda os fatos e as preferências que você compartilha, como sua função, sua equipe ou o formato que prefere para os relatórios. Você pode revisar e excluir essas informações nas configurações.
- User skills: salve uma tarefa de várias etapas como uma habilidade pelo chat e execute-a novamente sempre que precisar usando um comando com barra. Seu resumo semanal vira um único comando.
- Connectors: por meio dos conectores MCP aprovados por sua organização, o CoWork obtém contexto de ferramentas como Gmail e Google Drive e pode realizar ações nelas, sempre respeitando suas permissões existentes.
- Code execution: para perguntas que exigem mais do que uma consulta, o CoWork cria e executa código em uma sandbox para analisar dados, preparar arquivos e muito mais.
- Document generation: o CoWork produz documentos nos formatos que sua organização já usa, como PDF, PPTX, DOCX e HTML.
- Analytical search: o CoWork pode responder a perguntas que abrangem milhares de documentos, como quais problemas de clientes ocorreram com mais frequência no mês anterior. Ele restringe o conjunto com o Cortex Search, usa funções de IA e SQL para contar e comparar os resultados e mostra o plano antes de executá-lo.
Uma segunda-feira do início ao fim
Relembre aquela manhã de segunda-feira: cada recurso do CoWork teve um papel importante.
- Uma Automation analisou o pipeline antes de ela fazer login e sinalizou a queda.
- Um Dashboard ofereceu a ela e à sua analista o mesmo ponto de partida.
- Seu Profile encaminhou a pergunta ao agente de vendas sem que ela precisasse escolher um.
- A memória criou a apresentação no formato que ela prefere.
- Uma Skill transformou uma análise pontual em um comando semanal.
Sem exportações, sem tickets para a equipe de dados e sem precisar alternar entre ferramentas. Cada etapa usou as próprias permissões de usuário da gerente e os dados governados na plataforma Snowflake.
Personalizado para cada colaborador, governado pelos administradores
Os perfis eliminam obstáculos para obter a resposta certa sem exigir que o usuário escolha um agente. Os dashboards incorporam IA à forma como as equipes criam e consultam seus relatórios. Automações, memória, habilidades, conectores, código e documentos transformam respostas em trabalhos prontos.
Cada pessoa vê apenas o que tem permissão para ver, tanto em tabelas quanto em documentos, porque o Cortex Search ajuda você a aplicar as políticas de acesso a linhas e mascaramento às tabelas de origem. Os administradores decidem o que cada agente pode acessar com ferramentas de monitoramento e avaliação. O Cortex AI Gateway, agora em versão preliminar pública, oferece um único lugar para controlar o acesso aos modelos e os custos. Isso vale tanto para perguntas feitas por uma pessoa no chat quanto para as que vêm de um Dashboard ou de uma tarefa programada na função Automation.
As Automations são o primeiro passo rumo a agentes que trabalham por mais tempo e com mais autonomia. Agora, estamos desenvolvendo agentes que percebem o que mudou, fazem o acompanhamento sem que ninguém peça e entram em contato com as pessoas onde quer que elas trabalhem. Continuaremos avançando nessa direção a cada versão.
Por onde começar
- Teste o Snowflake CoWork com o contexto de negócios e as ferramentas que você já tem.
- Crie sua primeira tarefa Automation e deixe o CoWork produzir relatórios recorrentes para você.
- Publique um Snowflake Dashboard e faça ao CoWork sua próxima pergunta sobre ele.
- Crie um Profile e disponibilize-o primeiro para um pequeno grupo de teste.
Declarações prospectivas: este artigo pode conter declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem ser diferentes. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.