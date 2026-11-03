Hoy, en Snowflake Expedition 2026, anunciamos dos nuevas funciones de Snowflake CoWork: Profiles y Dashboards. Junto con Automations, permiten que un equipo de negocio pase de un informe compartido a trabajos terminados y recurrentes. Nadie tiene que elegir primero un agente ni mover datos a otra herramienta de inteligencia empresarial.

Veamos cómo sería el lunes por la mañana de una responsable de operaciones de ventas:

Antes de que inicie sesión, su automatización de los lunes ya ha revisado el pipeline de ventas de la semana anterior y ha señalado un descenso en una región. Abre el panel de control regional que ha compartido su analista, observa algunas tendencias preocupantes y pregunta a CoWork por qué han disminuido las ventas contratadas en la región de EMEA. Su perfil envía la pregunta al agente de ventas, que detecta dos grandes acuerdos aplazados hasta el próximo trimestre. Pide a CoWork que convierta el hallazgo en una breve presentación de PowerPoint para su reunión de equipo, con el formato que recuerda que prefiere, y la comparte con su equipo. Después, guarda el análisis como una skill para poder volver a ejecutarlo la semana siguiente.

Cada paso se ejecutó con sus propios permisos y sobre datos gobernados en Snowflake.

Todo lo anterior se basa en el agente personal de trabajo: un agente que entiende tu negocio, trabaja con todas tus herramientas y realiza tareas reales dentro del marco de gobernanza en el que ya confía tu organización. Automations ejecuta trabajos recurrentes según una programación. La función Memory, las skills, los conectores, la ejecución de código y la generación de documentos convierten las respuestas en trabajos terminados que puedes compartir.

Profiles: la configuración adecuada para cada equipo

A medida que las empresas crean más agentes, los usuarios se enfrentan a nuevos problemas. Un comercial, un analista financiero y un responsable de tienda necesitan datos y herramientas diferentes. Si les muestras una lista de agentes y les pides que elijan uno, muchos escogerán el equivocado sin darse cuenta, obtendrán una respuesta poco útil y desistirán.

Un perfil elimina ese paso. Un administrador configura un perfil para un grupo de personas e indica a qué agentes puede acceder, cómo dirige las preguntas y qué instrucciones, skills y conectores incluye. Los usuarios solo tienen que preguntar. El perfil envía cada pregunta al agente más adecuado para responderla. Los usuarios que ya sepan qué agente quieren pueden mencionarlo por su nombre.

Las mismas palabras pueden significar cosas distintas para cada equipo. Cuando alguien de un equipo de producto pregunta qué ocurre con la cuenta de un cliente, su perfil puede enviar la pregunta a un agente de uso del producto. Cuando alguien de un equipo de ventas hace la misma pregunta, su perfil puede enviarla al agente de ventas.

Los perfiles nunca amplían el acceso. CoWork funciona con los permisos propios de cada usuario, y un perfil no dirigirá una pregunta a un agente que ese usuario no tenga permiso para utilizar.

Los administradores también controlan el despliegue. Concede un nuevo perfil a un pequeño rol de prueba, confirma que las preguntas se dirigen según lo previsto y, después, amplíalo a más personas.