Hoy, en Snowflake Expedition 2026, anunciamos dos nuevas funciones de Snowflake CoWork: Profiles y Dashboards. Junto con Automations, permiten que un equipo de negocio pase de un informe compartido a trabajos terminados y recurrentes. Nadie tiene que elegir primero un agente ni mover datos a otra herramienta de inteligencia empresarial.
Veamos cómo sería el lunes por la mañana de una responsable de operaciones de ventas:
Antes de que inicie sesión, su automatización de los lunes ya ha revisado el pipeline de ventas de la semana anterior y ha señalado un descenso en una región. Abre el panel de control regional que ha compartido su analista, observa algunas tendencias preocupantes y pregunta a CoWork por qué han disminuido las ventas contratadas en la región de EMEA. Su perfil envía la pregunta al agente de ventas, que detecta dos grandes acuerdos aplazados hasta el próximo trimestre. Pide a CoWork que convierta el hallazgo en una breve presentación de PowerPoint para su reunión de equipo, con el formato que recuerda que prefiere, y la comparte con su equipo. Después, guarda el análisis como una skill para poder volver a ejecutarlo la semana siguiente.
Cada paso se ejecutó con sus propios permisos y sobre datos gobernados en Snowflake.
Todo lo anterior se basa en el agente personal de trabajo: un agente que entiende tu negocio, trabaja con todas tus herramientas y realiza tareas reales dentro del marco de gobernanza en el que ya confía tu organización. Automations ejecuta trabajos recurrentes según una programación. La función Memory, las skills, los conectores, la ejecución de código y la generación de documentos convierten las respuestas en trabajos terminados que puedes compartir.
Profiles: la configuración adecuada para cada equipo
A medida que las empresas crean más agentes, los usuarios se enfrentan a nuevos problemas. Un comercial, un analista financiero y un responsable de tienda necesitan datos y herramientas diferentes. Si les muestras una lista de agentes y les pides que elijan uno, muchos escogerán el equivocado sin darse cuenta, obtendrán una respuesta poco útil y desistirán.
Un perfil elimina ese paso. Un administrador configura un perfil para un grupo de personas e indica a qué agentes puede acceder, cómo dirige las preguntas y qué instrucciones, skills y conectores incluye. Los usuarios solo tienen que preguntar. El perfil envía cada pregunta al agente más adecuado para responderla. Los usuarios que ya sepan qué agente quieren pueden mencionarlo por su nombre.
Las mismas palabras pueden significar cosas distintas para cada equipo. Cuando alguien de un equipo de producto pregunta qué ocurre con la cuenta de un cliente, su perfil puede enviar la pregunta a un agente de uso del producto. Cuando alguien de un equipo de ventas hace la misma pregunta, su perfil puede enviarla al agente de ventas.
Los perfiles nunca amplían el acceso. CoWork funciona con los permisos propios de cada usuario, y un perfil no dirigirá una pregunta a un agente que ese usuario no tenga permiso para utilizar.
Los administradores también controlan el despliegue. Concede un nuevo perfil a un pequeño rol de prueba, confirma que las preguntas se dirigen según lo previsto y, después, amplíalo a más personas.
Figura 1. Los administradores habilitan un perfil en la administración de CoWork. A continuación, CoWork dirige cada pregunta al agente adecuado.
Snowflake Dashboards (vista previa pública): un enfoque de la inteligencia empresarial que prioriza la IA
Un analista crea un panel en la interfaz de Snowsight con solo describírselo a Snowflake CoCo y, después, lo comparte con los roles adecuados para que los usuarios de negocio puedan acceder a él. Los usuarios de negocio lo abren en CoWork o, si lo prefieren, acceden a él desde Snowsight.
En CoWork, puedes conversar con el panel. Pide a CoWork que lo resuma, que explique qué región provocó el descenso de una métrica o que prevea si el crecimiento de la adopción continuará el próximo trimestre. El agente parte del panel tal como lo ves y, después, consulta los datos subyacentes para responder.
Esto cambia la finalidad de un panel. Antes, un panel era el punto donde terminaba el análisis y comenzaba una solicitud al equipo de datos. Ahora es un punto de partida compartido: el equipo consulta las mismas cifras y cualquiera puede formular la siguiente pregunta sobre los mismos datos gobernados de Snowflake, sin exportarlos a otra herramienta.
Los agentes pueden ampliar la consulta a los datos subyacentes de los paneles, pero los administradores disponen de opciones sencillas para limitarlo si lo desean. Las políticas de acceso a filas y de enmascaramiento siguen limitando lo que ve cada usuario. Si los analistas quieren compartir sus hallazgos en un formato visual más narrativo, pueden utilizar informes HTML.
Figura 2. Formula una pregunta de seguimiento directamente desde el panel. CoWork parte de lo que ves y, después, consulta los datos gobernados subyacentes.
Automations: trabajos que se ejecutan incluso cuando no estás
Automations permite que CoWork ejecute trabajos recurrentes según la programación que establezcas y te entregue después el resultado.
Un usuario puede describir la tarea una sola vez con lenguaje natural: “Todos los lunes a las 7:00 h, revisa el pipeline de ventas de la semana anterior, señala cualquier acuerdo que se haya retrasado y resume las tres cuentas a las que debería llamar primero”. CoWork ejecutará esa solicitud según lo programado y enviará el resultado. Ábrelo y volverás a la conversación completa, lista para formular una pregunta de seguimiento.
Una ejecución programada utiliza el mismo agente, el mismo ámbito y los mismos permisos que una pregunta que formulas tú, por lo que la programación no amplía el acceso. Automations se ejecuta sobre tareas de Snowflake, un componente básico que tus equipos de datos ya utilizan.
Algunas automatizaciones realizan acciones además de generar informes, como crear una incidencia de Jira o enviar un mensaje de Slack a alguien del equipo. En esos casos, CoWork enumera las operaciones que cada automatización tiene permitido realizar para que puedas comprobar su alcance de un vistazo.
Otras funciones del agente personal de trabajo
Cada una de las siguientes capacidades funciona de forma independiente y hace que las demás resulten más útiles. Todas tienen disponibilidad general, excepto la búsqueda analítica, que se encuentra en versión preliminar.
- Memoria de usuario: CoWork conserva los datos y las preferencias que compartes, como tu rol, tu equipo o el formato que prefieres para los informes. Puedes revisar y eliminar lo que recuerda desde la configuración.
- Skills de usuario: Guarda desde el chat una tarea de varios pasos como una skill y vuelve a ejecutarla cuando la necesites mediante un comando con barra. Tu resumen semanal se convierte en un único comando.
- Conectores: Mediante los conectores MCP que apruebe tu organización, CoWork incorpora contexto de herramientas como Gmail y Google Drive y puede realizar acciones en ellas, siempre con tus permisos actuales.
- Ejecución de código: Para las preguntas que requieren algo más que una consulta, CoWork escribe y ejecuta código en un entorno aislado (sandbox) para analizar datos, preparar archivos y mucho más.
- Generación de documentos: CoWork genera documentos en los formatos que ya utiliza tu organización, como PDF, PPTX, DOCX y HTML.
- Búsqueda analítica: CoWork puede responder preguntas que abarcan miles de documentos, como cuáles fueron los problemas de los clientes más frecuentes durante el mes anterior. Acota el conjunto con Cortex Search, utiliza después funciones de IA y SQL para contar y comparar, y te muestra su plan antes de ejecutarlo.
Un lunes, de principio a fin
Si volvemos a ese lunes por la mañana, vemos que cada componente de CoWork desempeñó un papel:
- Una automatización revisó el pipeline antes de que iniciara sesión y señaló el descenso.
- Un panel proporcionó a la responsable y a su analista el mismo punto de partida.
- Su perfil dirigió la pregunta al agente de ventas sin que ella tuviera que elegir uno.
- La memoria dio a la presentación el formato que ella prefiere.
- Una skill convirtió un análisis puntual en un comando semanal.
Sin exportaciones, sin solicitudes al equipo de datos y sin cambiar de herramienta. Cada paso se ejecutó con sus propios permisos y sobre datos gobernados en Snowflake.
Personal para cada empleado, gobernado por los administradores
Profiles elimina las fricciones para obtener la respuesta adecuada sin que el usuario tenga que elegir un agente. Dashboards incorpora la IA a la forma en que los equipos crean y consultan sus informes. Automations, la memoria, las skills, los conectores, el código y los documentos convierten las respuestas en trabajo terminado.
Cada persona solo ve aquello que tiene permiso para ver, tanto en tablas como ahora en documentos, porque Cortex Search te ayuda a aplicar las políticas de acceso a filas y de enmascaramiento de las tablas de origen. Los administradores deciden a qué puede acceder cada agente mediante herramientas de supervisión y evaluación, mientras que Cortex AI Gateway, ahora en vista previa pública, les ofrece un único lugar desde el que gobernar el acceso a los modelos y el gasto. Esto se aplica tanto si la pregunta procede de una persona en el chat como de un panel o una automatización programada.
Las automatizaciones son el primer paso hacia agentes que trabajan durante más tiempo y con mayor independencia. Ahora estamos creando agentes que detectan qué ha cambiado, realizan un seguimiento sin que se les pida y llegan a las personas allí donde trabajan. Seguiremos avanzando en esa dirección, versión tras versión.
Primeros pasos
- Prueba Snowflake CoWork con el contexto empresarial y las herramientas que ya tienes.
- Crea tu primera automatización y deja que CoWork te proporcione un informe periódico.
- Publica un panel con Snowflake Dashboards y hazle a CoWork tu próxima pregunta al respecto.
- Crea un perfil, y empieza por implementarlo en un pequeño grupo de prueba.
Declaraciones prospectivas: este artículo puede contener declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a futuras ofertas de productos, y no constituye un compromiso de ofrecer ningún producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.