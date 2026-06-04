Snowflake CoWork: 모두의 업무를 위한 개인 에이전트

지난 2년 동안 AI는 직원들이 콘텐츠를 생성하고, 질문에 답하며, 분석 업무를 더 빠르게 수행할 수 있도록 지원해 왔습니다. 하지만 대부분의 AI 시스템은 여전히 지시를 기다립니다. 다음 도약은 선제적 협업입니다. 비즈니스를 이해하고, 사용자의 작업 방식을 학습하며, 엔터프라이즈 시스템 전반에서 안전하게 조치를 수행하고, 더 나은 의사결정과 더 빠른 실행을 돕는 에이전트가 그 핵심입니다.
기업은 Snowflake CoWork(구 Snowflake Intelligence)를 통해, 요청에 반응하는 방식의 AI 활용을 넘어 능동적이고 협업적인 지원을 제공하는 AI 활용으로 전환할 수 있습니다.
CoWork는 모두의 업무를 위한 개인 에이전트입니다. CoWork는 깊이 있게 추론하고, 반복 작업을 자동화하며, 아이디어가 의사결정을 거쳐 실행으로 이어지는 과정을 앞당깁니다. CoWork는 깊이 있는 이해, 자동화, 엔터프라이즈 컨텍스트를 결합해 조직이 AI를 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하도록 돕습니다.
"Snowflake CoWork를 통해 우리는 팀이 데이터와 상호작용하는 방식을 새롭게 정의했습니다. 과거에는 전문 분석가의 지원과 수작업 요청 프로세스가 필요했던 업무를 이제 수백 명의 직원이 실시간으로 수행할 수 있게 되었습니다. 반복적인 질의를 자동화하고 모든 팀이 신뢰할 수 있는 인사이트에 직접 접근할 수 있도록 함으로써 운영상의 비효율을 줄였으며, 데이터 팀은 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있게 되었습니다. 그 결과 의사결정 속도가 빨라지고 운영 효율성이 향상되었으며, WHOOP의 차세대 AI를 위한 확장 가능한 기반을 마련할 수 있었습니다."
Matt Luizzi
자료 1: Snowflake CoWork: 모든 지식 근로자를 위한 개인 업무 에이전트.
비즈니스에 대한 깊이 있는 이해
에이전트의 가치는 비즈니스를 얼마나 잘 이해하느냐에 달려 있습니다. 기존에는 AI 시스템이 엔터프라이즈 데이터를 정확히 해석해 의미 있는 가치를 제공하려면 몇 주에 걸친 설정이 필요했습니다.
Cortex Sense(프라이빗 프리뷰 제공 예정)는 기업이 데이터와 운영을 정의하는 방식을 자동으로 학습하는 기반 컨텍스트 계층을 제공합니다. 광범위한 수동 구성 없이도 핵심 비즈니스 지표, 데이터 소스 간 관계, 표준 분석 프로세스 같은 필수 요소를 이해합니다.
Cortex Sense는 쿼리 이력, 메타데이터, Power BI 및 Tableau와 같은 도구의 대시보드, 그리고 Snowflake 외부의 엔터프라이즈 데이터에서 얻은 신호를 활용해 매출 정의, 회계 캘린더, 스냅샷 테이블과 같은 개념을 이해합니다. 이를 통해 CoWork는 첫날부터 더 정확하고 데이터에 기반한 답변을 제공할 수 있습니다.
즉, 지식 근로자는 데이터 팀이 AI 환경을 구축해 주기를 기다릴 필요 없이 바로 가치를 얻을 수 있습니다. 복잡한 엔터프라이즈 쿼리를 대상으로 한 내부 테스트에서 Cortex Sense를 사용한 CoCo와 CoWork는 83%의 정확도를 기록했습니다. 이는 CoCo와 CoWork만 사용했을 때의 47%, 그리고 Snowflake MCP를 사용하는 Frontier Coding Agents의 23%를 크게 상회하는 수치입니다. 그 결과 훨씬 더 신뢰할 수 있는 비즈니스 추론과 의사결정 지원이 가능해집니다.
도입 속도를 더욱 높이기 위해 Cortex Sense는 재무, 영업 등 도메인에 바로 사용할 수 있는 여러 플러그인(프라이빗 프리뷰 제공 예정)을 포함할 예정입니다. 이 플러그인은 스킬, 비즈니스 로직, MCP 커넥터를 결합해 기업이 프로덕션에 바로 투입할 수 있는 에이전트를 더 빠르게 배포하도록 지원합니다. 또한 에이전트가 운영 지식과 엔터프라이즈 컨텍스트를 자동으로 참조하도록 함으로써, 더욱 정확하고 도메인에 특화된 작업과 인사이트를 제공합니다. 팀은 몇 달이 아니라 몇 분 만에 컨텍스트를 인식하는 에이전트를 처음부터 구축할 수 있습니다.
이 기능은 Deep Research(곧 GA 예정)와 함께 작동하며, 사용자가 정형 및 비정형 엔터프라이즈 데이터 전반에서 복잡한 비즈니스 질문을 심층적으로 탐구할 수 있도록 지원합니다. Snowflake AI 연구팀이 구축한 에이전트 스웜 오케스트레이션 시스템을 기반으로 하는 Deep Research는 정형 및 비정형 엔터프라이즈 데이터 전반에서 최첨단 성능을 제공하며, Snowflake의 Hybrid Deep Research Benchmark에서 단일 에이전트 시스템보다 3분의 1 이상 높은 성능을 보였습니다.
자료 2: Deep Research를 사용해 엔터프라이즈 데이터 전반의 복잡한 질문을 탐색합니다.
Analytical Search(퍼블릭 프리뷰 예정)는 대규모 문서 컬렉션 전반에서 집계, 비교, 추세 분석을 수행해 비정형 데이터에 대한 다단계 분석을 지원합니다. 과거에는 수작업으로 몇 주가 걸리던 질문도 이제 계산된 결과를 바탕으로 즉시 답을 얻을 수 있습니다.
예를 들어 EU의 총마진 하락 원인이나 APAC 지역의 갱신율 둔화 원인을 묻는 질문에 대해 CoWork는 문제를 세분화하고, 정형 및 비정형 데이터 전반에서 병렬로 리서치 에이전트를 실행해 결과를 교차 검증한 뒤, 출처가 포함된 보고서를 몇 분 만에 제공합니다. 이제 재무 리더는 "이번 분기 EU 총마진은 왜 하락했지?"라고 질문할 수 있습니다. CoWork는 거버넌스가 적용된 데이터에서 매출, 비용 추세, 통화 영향을 분석하고, 관련 비즈니스 컨텍스트를 반영해 인용까지 포함된 답변을 제공합니다. 이제 팀은 일반적으로 시니어 분석가가 며칠씩 걸리던 작업을 몇 분 만에 완료할 수 있습니다.
사용자를 이해하는 개인 에이전트
직원마다 AI와 상호작용하는 방식은 다릅니다. CMO에게는 캠페인 성과와 예산 집행 현황이 필요합니다. 공급망 책임자에게는 재고 알림과 공급업체 리드 타임이 필요합니다. 이러한 혁신을 통해 모든 사용자는 동일한 워크플로우에 맞춰 일하도록 강요받는 대신, 자신의 업무 방식에 맞게 적응하는 단일 에이전트를 사용할 수 있습니다.
Multi-agent orchestration(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)은 CoWork가 모든 질문을 최적의 데이터, 스킬, 도구로 자동 연결하도록 하여, 사용자가 어떤 워크플로우나 시스템을 사용할지 수동으로 선택할 필요를 없애줍니다. 개인화된 MCP 연결과 세션 간에 유지되는 메모리를 기반으로, CoWork는 각 직원의 업무 방식에 맞게 적응하며 시간이 지날수록 더욱 원활하고 맥락을 이해하는 경험을 제공합니다.
Memory(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)는 사용자 선호도와 주요 사실을 기억해 사용자 상호작용을 기반으로 CoWork에 지속적인 개인화를 제공합니다. CoWork는 사용자 선호도, 역할별 업무 패턴 및 반복 작업을 기억하므로, 팀은 세션마다 처음부터 다시 시작할 필요 없이 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.
User Skills(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)를 사용하면 모든 사용자가 다단계 루틴을 기록하고 조직 전체에서 재사용 가능한 스킬로 전환할 수 있습니다. 이러한 스킬은 자연어로 워크플로우를 설명하는 것만으로 월요일 요약 작성, 다단계 편차 분석 수행, 고객 후속 조치 초안 작성과 같은 반복 업무를 자동화할 수 있습니다.
자료 3: Snowflake CoWork에서 워크플로우를 손쉽게 재사용 가능한 스킬로 전환합니다.
스킬은 Code Execution Tool (퍼블릭 프리뷰)을 호출할 수도 있어 사용자가 CoWork에서 직접 비즈니스 로직을 실행하고 PDF 및 PowerPoint 프레젠테이션과 같은 결과물을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 완성도 높은 산출물을 팀 전반에 손쉽게 공유할 수 있습니다. 지식 근로자는 단순한 텍스트 답변이 아닌 완성도 높고 공유 가능한 산출물을 얻을 수 있으며, 빌더는 기반 컴퓨팅 리소스를 직접 구성할 필요가 없습니다.
자료 4: 보고서와 프레젠테이션을 자동으로 생성합니다.
시간이 지나면서 조직은 신뢰할 수 있는 자동화와 재사용 가능한 워크플로우 라이브러리를 구축하게 됩니다. 예를 들어 영업 운영 관리자는 "지역별 파이프라인 변화를 분석하고, 단계 진행이 지연된 거래를 표시한 다음, 경영진에게 보낼 요약 이메일 초안을 작성해 줘."와 같은 워크플로우를 요청할 수 있습니다. 팀은 이 스킬을 조직 내 다른 구성원과 공유해 전체 생산성을 높일 수 있습니다. 사용자는 이러한 스킬을 쉽게 찾아 활용할 수 있으며, 특정 개인의 노트에만 남아 있는 임시방편이 아니라 조직 전체가 활용할 수 있는 운영 지식으로 축적할 수 있습니다.
선제적으로 실행되는 에이전트
가장 가치 있는 에이전트의 작업은 누군가 질문하기 전에 이루어집니다.
월요일 아침의 영업 부문 VP를 예로 들어 보겠습니다. 질문이 하나도 제기되기 전에 에이전트는 고객 및 운영 데이터를 밤새 분석해 갱신 리스크가 있는 계약 3건을 식별하고, 주요 고객 계정의 사용량 감소를 감지하며, 계정 책임자에게 보낼 점검 이메일 초안까지 작성해 둡니다. 대시보드를 확인한 적도 없습니다. 분석가에게 연락한 적도 없습니다.
Automations and time-based subscriptions(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)이 이를 가능하게 합니다. CoWork는 백그라운드에서 실행되며 특정 조건을 확인하고, 이상 징후를 식별하며, 이메일, Slack 또는 모바일 알림으로 적시에 업데이트를 제공합니다.
간단한 설정만 하면 됩니다. “매주 월요일 각 계정의 사용량을 전주와 비교해줘. 사용량이 20% 이상 감소한 계정이 있으면 원인과 권장 조치를 요약해 알려줘." 나머지는 에이전트가 처리합니다.
직접 확인해야 하는 대시보드와 사용자를 대신해 확인해 주는 에이전트의 차이가 여기에 있습니다.
어떤 비즈니스 문제는 한 번의 상호작용으로 해결되지 않습니다. 더 오래 실행되는 분석, 시스템 간 조율, 반복적인 추론이 필요합니다. Async Agent API (GA 예정)를 사용하면 완료까지 몇 분 또는 몇 시간이 걸릴 수 있는 복잡한 작업을 에이전트가 수행하고, 백그라운드에서 비동기적으로 계속 실행할 수 있습니다. 이를 통해 지식 근로자는 최소한의 지시만으로 복잡한 조사와 워크플로우를 CoWork에 위임할 수 있습니다.
이러한 기능이 결합되어 AI는 단순한 질의응답 인터페이스를 넘어, 팀이 더 빠르게 업무를 수행하고 중요한 사안을 선제적으로 파악할 수 있도록 지원하는 능동적인 업무 파트너로 진화할 것입니다.
공유 가능한 팀 지식 구축
일회성 답변만으로는 확장할 수 없습니다. CoWork의 결과물은 이제 조직 전반에서 재사용할 수 있습니다.
Artifacts(곧 GA 예정)를 사용하면 분석 결과, 차트 및 전체 대화 기록을 포함한 풍부한 결과물을 저장하고 공유할 수 있으며, 원래의 컨텍스트도 그대로 보존됩니다. 각 아티팩트는 항상 최신 상태로 유지됩니다. 최신 데이터로 자동 업데이트되며, 조회자별 역할 기반 액세스 제어(RBAC)가 적용됩니다. 한 분석가가 얻은 인사이트는 슬라이드 덱 어딘가에 묻힌 스크린샷이 아니라, 다음 분석의 출발점이 됩니다.
자료 5: 스크린샷이 아닌 분석 결과를 공유합니다.
CoWork의 Artifacts는 이제 인터랙티브 대시보드도 지원합니다(퍼블릭 프리뷰 제공 예정). 작성자는 RBAC가 적용된 멀티 타일 North Star 대시보드를 CoWork에서 바로 게시할 수 있습니다. 사용자는 이러한 대시보드에 직접 후속 질문을 하고, 지역 또는 기간별로 필터링하며, 발견한 내용을 다음 프레젠테이션에 반영할 수 있습니다.
모든 리더는 동일한 신뢰할 수 있는 데이터 기준을 확인할 수 있으며, 이 모든 것은 기반 데이터를 보호하는 동일한 정책에 따라 관리됩니다.
자료 6: 인터랙티브 대시보드로 협업 기반 의사 결정을 지원합니다.
Conversation Sharing (곧 GA 예정)을 사용하면 컨텍스트와 인용이 포함된 대화 스레드를 동료와 쉽게 공유할 수 있어, 전달 과정에서 요약되거나 변형된 내용이 아닌 실제 답변을 중심으로 협업할 수 있습니다.
Slack을 중심으로 업무를 수행하는 팀을 위해 새롭게 제공되는 Snowflake CoWork Slack 앱(프라이빗 프리뷰 제공 예정)은 CoWork로 연결되는 딥 링크와 함께 대화형 에이전트 경험을 제공합니다. 사용자는 Slack을 벗어나지 않고도 어떤 대화에서든 CoWork에 질문하고, 차트가 대화 내에 바로 표시되는 스트리밍 응답을 받은 뒤, 동일한 스레드에서 후속 질문을 이어갈 수 있습니다. 다중 사용자 OAuth는 모든 응답이 질문자의 권한 범위 내에서 제공되도록 보장하므로, CoWork 내부 데이터를 보호하는 동일한 거버넌스가 팀 커뮤니케이션 전반에도 자연스럽게 적용됩니다.
팀이 이미 사용하는 도구 전반에서 작동
인사이트는 행동으로 이어질 때 비로소 의미가 있습니다. CoWork는 MCP 커넥터를 통해 동일한 대화 안에서 Gmail 이메일 초안을 작성하고, Jira 티켓을 업데이트하며, Slack에 게시물을 올리고, Salesforce에 활동을 기록할 수 있습니다. 이 모든 작업은 기존 업무 흐름 내, Snowflake의 거버넌스 경계 안에서 수행됩니다. 팀은 도구나 워크플로우를 전환하지 않고도 인사이트를 실행으로 옮길 수 있습니다.
자료 7: 엔터프라이즈 도구와 원클릭 MCP 연결을 지원합니다.
iOS 모바일 앱(GA 예정)을 통해 팀원 누구나 어디서 작업하든 완전한 CoWork 경험을 이용할 수 있습니다. Face ID 인증과 전체 대화 기록 덕분에 지식 근로자는 컨퍼런스 현장에서 에이전트가 작성한 고객 이메일 초안을 승인하거나, 공항에서 아침 브리핑을 검토할 수 있습니다.
모든 응답은 사용자가 접근 권한을 가진 데이터를 기반으로 제공됩니다. 모든 작업은 관리자가 정의한 정책 안에서 실행됩니다. 모든 상호작용은 완전한 감사 추적이 가능합니다.
자료 8: iOS 모바일 앱: 어디서나 함께하는 개인 업무 에이전트.
에이전트를 확장하는 빌더를 위한 설계
탁월한 사용자 경험의 기반에는 강력한 빌더 경험이 있습니다. Agent Studio(GA 예정)는 에이전트의 구축, 관리 및 거버넌스를 위해 새롭게 설계된 통합 환경입니다.
에이전트 준비 상태 마법사는 제작자가 에이전트 구성, 평가 및 배포 과정을 단계별로 진행할 수 있도록 안내하여 프로토타입에서 프로덕션까지 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다. 통합 관리 화면은 빌더에게 조직 내 모든 에이전트의 사용량, 지연 시간, 평가 점수, 도구 활용도에 대한 가시성을 제공해 에이전트 품질을 손쉽게 개선하고 모니터링할 수 있게 합니다.
가치 실현 시간을 더욱 단축하기 위해, 대시보드를 대화형 앱으로 전환하는 빌더는 이제 기존 Power BI 대시보드(퍼블릭 프리뷰)에서 바로 거버넌스가 적용된 시맨틱 뷰를 생성할 수 있습니다.
관리자는 이제 RBAC, 완전한 감사 추적 및 관리자 정의 정책을 활용해 자율 작업이 조직이 정한 경계 내에서 수행되도록 할 수 있습니다. 관리자는 에이전트가 자율적으로 수행할 수 있는 작업, 승인이 필요한 작업 및 사용할 수 없는 기능을 정의할 수 있으며, 모든 작업은 해당 정책 근거와 함께 기록됩니다.
모든 비즈니스 사용자를 위한 개인화된 업무 에이전트
Snowflake CoWork는 하나의 약속에서 출발했습니다. 팀이 단순히 상황을 이해하는 데 그치지 않고, 그에 따라 행동할 수 있도록 돕는 것입니다.
이제 그 약속은 단순히 답변을 제공하는 것을 넘어, 팀이 업무를 수행하고 반복 가능한 프로세스를 자동화하며 개별 인사이트를 재사용 가능한 조직 역량으로 전환하도록 지원하는 방향으로 확장되고 있습니다.
Snowflake CoWork는 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원하는 개인 업무 에이전트입니다. 신뢰할 수 있고, 선제적으로 움직이며, 언제나 사용자를 위해 일합니다.
시작하기
- 사용해 보기: Snowflake CoWork Quickstart
- 시청하기: Summit 2026 기조연설 및 제품 데모
- 자세히 알아보기: Snowflake Cortex 설명서
위에서 언급한 CoWork는 모두 Snowflake CoWork를 의미합니다.
미래 전망 진술
본 페이지에는 당사의 향후 제품 제공과 관련된 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 어떠한 제품 제공에 대한 약속이나 보장을 의미하지 않습니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.