Snowflake CoWork: 모두의 업무를 위한 개인 에이전트

자료 4: 보고서와 프레젠테이션을 자동으로 생성합니다.

시간이 지나면서 조직은 신뢰할 수 있는 자동화와 재사용 가능한 워크플로우 라이브러리를 구축하게 됩니다. 예를 들어 영업 운영 관리자는 "지역별 파이프라인 변화를 분석하고, 단계 진행이 지연된 거래를 표시한 다음, 경영진에게 보낼 요약 이메일 초안을 작성해 줘."와 같은 워크플로우를 요청할 수 있습니다. 팀은 이 스킬을 조직 내 다른 구성원과 공유해 전체 생산성을 높일 수 있습니다. 사용자는 이러한 스킬을 쉽게 찾아 활용할 수 있으며, 특정 개인의 노트에만 남아 있는 임시방편이 아니라 조직 전체가 활용할 수 있는 운영 지식으로 축적할 수 있습니다.

선제적으로 실행되는 에이전트

가장 가치 있는 에이전트의 작업은 누군가 질문하기 전에 이루어집니다.

월요일 아침의 영업 부문 VP를 예로 들어 보겠습니다. 질문이 하나도 제기되기 전에 에이전트는 고객 및 운영 데이터를 밤새 분석해 갱신 리스크가 있는 계약 3건을 식별하고, 주요 고객 계정의 사용량 감소를 감지하며, 계정 책임자에게 보낼 점검 이메일 초안까지 작성해 둡니다. 대시보드를 확인한 적도 없습니다. 분석가에게 연락한 적도 없습니다.

Automations and time-based subscriptions(퍼블릭 프리뷰 제공 예정)이 이를 가능하게 합니다. CoWork는 백그라운드에서 실행되며 특정 조건을 확인하고, 이상 징후를 식별하며, 이메일, Slack 또는 모바일 알림으로 적시에 업데이트를 제공합니다.

간단한 설정만 하면 됩니다. “매주 월요일 각 계정의 사용량을 전주와 비교해줘. 사용량이 20% 이상 감소한 계정이 있으면 원인과 권장 조치를 요약해 알려줘." 나머지는 에이전트가 처리합니다.

직접 확인해야 하는 대시보드와 사용자를 대신해 확인해 주는 에이전트의 차이가 여기에 있습니다.

어떤 비즈니스 문제는 한 번의 상호작용으로 해결되지 않습니다. 더 오래 실행되는 분석, 시스템 간 조율, 반복적인 추론이 필요합니다. Async Agent API (GA 예정)를 사용하면 완료까지 몇 분 또는 몇 시간이 걸릴 수 있는 복잡한 작업을 에이전트가 수행하고, 백그라운드에서 비동기적으로 계속 실행할 수 있습니다. 이를 통해 지식 근로자는 최소한의 지시만으로 복잡한 조사와 워크플로우를 CoWork에 위임할 수 있습니다.

이러한 기능이 결합되어 AI는 단순한 질의응답 인터페이스를 넘어, 팀이 더 빠르게 업무를 수행하고 중요한 사안을 선제적으로 파악할 수 있도록 지원하는 능동적인 업무 파트너로 진화할 것입니다.

공유 가능한 팀 지식 구축

일회성 답변만으로는 확장할 수 없습니다. CoWork의 결과물은 이제 조직 전반에서 재사용할 수 있습니다.

Artifacts(곧 GA 예정)를 사용하면 분석 결과, 차트 및 전체 대화 기록을 포함한 풍부한 결과물을 저장하고 공유할 수 있으며, 원래의 컨텍스트도 그대로 보존됩니다. 각 아티팩트는 항상 최신 상태로 유지됩니다. 최신 데이터로 자동 업데이트되며, 조회자별 역할 기반 액세스 제어(RBAC)가 적용됩니다. 한 분석가가 얻은 인사이트는 슬라이드 덱 어딘가에 묻힌 스크린샷이 아니라, 다음 분석의 출발점이 됩니다.