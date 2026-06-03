Snowflake CoWork：すべてのナレッジワーカーのためのパーソナルワークエージェント

図4：レポートやプレゼンテーションを自動生成

組織は時間の経過とともに、信頼できる自動化と再利用可能なワークフローのライブラリを構築していくでしょう。たとえば、セールスオペレーションマネージャーが次のようなワークフローを記述したとします。「リージョン別のパイプラインの変更を抽出し、ステージから外れた案件にフラグを立て、経営陣向けのサマリーEメールを起案する」チームはこのスキルを組織内の他のメンバーと共有でき、全員の生産性を向上させることができます。ユーザーはこれらのスキルを簡単に見つけることができるため、個人のメモに閉じ込められた属人的な回避策ではなく、共有の運用ナレッジが作成されます。

プロアクティブな実行

エージェントの最も価値ある働きは、誰かが質問する前に起こります。

月曜日の朝の営業担当VPを想像してみてください。質問が1つも発せられる前に、エージェントは顧客データと運用データに対する夜間の分析に基づき、リスクのある更新を3件提示し、トップアカウントでの消費量の低下にフラグを立て、アカウントエグゼクティブ向けの確認Eメールをすでに起案しています。ダッシュボードは確認されていません。アナリストにも連絡していません。

これを可能にするのが、自動化と時間ベースのサブスクリプション（まもなくパブリックプレビュー）です。CoWorkはバックグラウンドで実行され、特定の条件を確認し、異常を特定して、Eメール、Slack、またはモバイルアラートを介してタイムリーな更新を提供します。

構成はシンプルです。「毎週月曜日に、各アカウントの消費量を前週と比較する。20%以上低下しているものがあれば、根本原因と推奨されるアクションを報告する」あとはエージェントが処理します。

これが、ユーザーが確認するダッシュボードと、ユーザーの代わりに確認するエージェントの違いです。

ビジネス上の問題の中には、1回のやり取りでは解決できないものもあります。長時間実行される分析、システム間の連携、反復的な推論が必要です。非同期エージェントAPI（まもなく一般提供）により、エージェントは完了までに数分から数時間かかる可能性のある複雑なタスクに取り組みながら、バックグラウンドで非同期に実行し続けることができます。これにより、ナレッジワーカーは最小限の指示で、複雑な調査やワークフローをCoWorkに委任できるようになります。

これらの機能が連携することで、AIは質疑応答のインターフェイスから、チームの迅速な行動と重要な事項の先読みを支援するプロアクティブな仕事のパートナーへと変貌します。

共有可能なチームナレッジの構築

1回限りの回答では拡張性がありません。CoWorkの出力は、組織全体で再利用できるようになります。

アーティファクト（まもなく一般提供予定）により、ユーザーは分析、チャート、会話履歴全体を含む堅牢な出力を、元のコンテキストをすべて保持したまま保存および共有できるようになります。すべてのアーティファクトはライブ状態を維持します。最新のデータでリフレッシュされ、閲覧者ごとのロールベースのアクセス制御（RBAC）が尊重されます。あるアナリストの発見は、スライドデッキに埋もれたスクリーンショットではなく、次のアナリストの出発点となります。