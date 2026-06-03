過去2年間、AIは従業員によるコンテンツ生成、質問への回答、分析の迅速化を支援してきました。しかし、ほとんどのAIシステムは依然として指示を待つだけです。次の飛躍はプロアクティブなコラボレーションです。つまり、ビジネスを理解し、ユーザーの働き方を学習し、エンタープライズシステム全体で安全に行動し、より良い意思決定と迅速な実行を促進するエージェントです。
Snowflake CoWork（旧Snowflake Intelligence）により、企業はAIをリクエストへの受動的な対応から、アクティブでコラボレーティブな支援へと移行させることができます。
CoWorkは、すべてのナレッジワーカーのためのパーソナルワークエージェントです。深く推論し、ルーティンタスクを自動化し、アイデアから意思決定、そして行動に至るまでのプロセスを加速させます。深い理解、自動化、エンタープライズコンテキストを組み合わせることで、CoWorkは組織がAIを測定可能なビジネス成果へと変えるのを支援します。
“Snowflake CoWorkにより、私たちはチームとデータとの関わり方を根本から再構築しました。以前は専門のアナリストや手動での依頼が必要だったデータへのアクセスが、今では何百人もの従業員がリアルタイムで行えるようになっています。定型的なクエリを自動化し、すべてのチームにインサイトへの直接的かつ信頼できるアクセスを提供することで、業務上のボトルネック（摩擦）を軽減し、データチームがよりインパクトの大きい（付加価値の高い）業務に集中できるようになりました。その結果、意思決定の迅速化、業務の効率化、そしてWHOOPにおける次世代AIに向けたスケーラブルな基盤が実現しています。"
Matt Luizzi
図1：Snowflake CoWork：すべてのナレッジワーカーのためのパーソナルワークエージェント
ビジネスを深く理解
エージェントの価値は、ビジネスをどれだけ理解しているかにかかっています。これまで、AIシステムにエンタープライズデータを正しく解釈させ、意味のある価値を提供するまでには、数週間のセットアップが必要でした。
Cortex Sense（まもなくプライベートプレビュー開始予定）は、ビジネスがデータとオペレーションをどのように定義しているかを自動的に学習する、基盤となるコンテキストレイヤーを導入します。大規模な手動設定を必要とせずに、主要なビジネスメトリクス、データソース間の関係、標準的な分析プロセスなどの重要な要素を理解します。
Cortex Senseは、クエリ履歴、メタデータ、Power BIやTableauなどのツールのダッシュボード、およびSnowflake外部のエンタープライズデータからのシグナルを使用して、収益の定義、会計カレンダー、スナップショットテーブルなどの概念を理解します。これにより、CoWorkは初日から、より正確で根拠のある回答を提供できるようになります。
つまり、ナレッジワーカーはデータチームによる「AIのセットアップ」を待つ必要がなくなり、初日から価値を得られるようになります。複雑なエンタープライズクエリに関する社内テストに基づくと、Cortex Senseを使用した場合、CoCoとCoWorkは83%の精度を達成しました。これに対し、CoCoとCoWork単独では47%、Snowflake MCPを使用したFrontier Coding Agentsでは23%でした。これにより、ビジネスの推論と意思決定のサポートが大幅に信頼できるものになります。
導入をさらに加速させるため、Cortex Senseには、財務や営業などのドメイン向けに、すぐに使える一連のプラグイン（まもなくプライベートプレビュー開始予定）が含まれます。これらのプラグインは、スキル、ビジネスロジック、MCPコネクタを組み合わせて、企業が本番環境ですぐに使えるエージェントをより迅速にデプロイできるように支援します。これらは、運用に関する知識とエンタープライズコンテキストにエージェントを自動的に適応させ、より正確でドメイン固有のアクションとインサイトを可能にします。チームは、数か月ではなく数分で、ゼロからコンテキストを認識するエージェントを構築できます。
この機能はDeep Research（まもなく一般提供開始予定）と連携して機能し、ユーザーは構造化および非構造化エンタープライズデータの両方にわたって、複雑なビジネス上の問題を徹底的に調査できるようになります。SnowflakeのAIリサーチチームによって構築されたエージェントスウォームオーケストレーションシステムを搭載したDeep Researchは、構造化および非構造化エンタープライズデータ全体で最先端のパフォーマンスを提供し、SnowflakeのHybrid Deep Researchベンチマークにおいて、単一エージェントシステムを3分の1以上上回る成果を上げています。
図2：Deep Researchを使用して、エンタープライズデータ全体にわたる複雑な問題を調査
Analytical Search（パブリックプレビュー開始予定）は、膨大なドキュメントのコレクション全体で集計、比較、トレンド分析を実行することにより、非構造化データのマルチステップ分析を組み込みます。かつては手作業で数週間かかっていた問題も、計算された結果によって即座に回答が得られるようになります。
EUで粗利益率が低下している理由や、APACで更新が遅れている理由などの問題に対して、CoWorkは問題を分解し、構造化および非構造化データ全体で並行してリサーチエージェントを実行します。そして、調査結果を相互検証し、完全な引用元を含むレポートを数分で返します。財務リーダーは、「今四半期、EUの粗利益率が低下しているのはなぜか」と質問できるようになります。CoWorkは、ガバナンスの効いたデータから収益、コストのトレンド、為替の影響を分析し、関連するビジネスコンテキストを組み込んで、引用元を含む完全な回答を提供します。チームは、通常シニアアナリストが数日かかる作業を数分で完了できるようになります。
ユーザーを理解する1つのパーソナルエージェント
従業員ごとにAIとの関わり方は異なります。CMOはキャンペーンのパフォーマンスと予算の消化状況を必要とします。サプライチェーンディレクターは、在庫アラートとサプライヤーのリードタイムを必要とします。これらのイノベーションにより、すべてのユーザーは同じワークフローを強制されることなく、自身の働き方に適応する1つのエージェントを利用できるようになります。
Multi-agent orchestration（まもなくパブリックプレビュー開始予定）により、CoWorkはすべての質問を最適なデータ、スキル、ツールに自動的に振り分けることができます。これにより、ユーザーはどのワークフローやシステムを使用するかを手動で選択する必要がなくなります。パーソナライズされたMCP接続とセッションをまたいだ永続的なメモリにより、CoWorkは各従業員の働き方に適応するように設計されています。そして、時間の経過とともによりシームレスでコンテキストを認識したエクスペリエンスを提供します。
ユーザーの好みや事実を記憶するMemory（まもなくパブリックプレビュー開始予定）により、CoWorkはユーザーのインタラクションに基づいた継続的なパーソナライゼーションを提供します。CoWorkは好み、ロール固有のパターン、繰り返し発生するタスクを記憶するため、チームはセッションごとに最初からやり直すことなく、より迅速に行動できます。
User Skills（まもなくパブリックプレビュー開始予定）により、あらゆるユーザーがマルチステップのルーティンを記録し、組織全体で再利用可能なスキルに変換できるようになります。ユーザーは自然言語でワークフローを記述するだけで、月曜日のサマリー作成、複数ステップの差異分析の実行、顧客へのフォローアップの起案などのルーティンタスクを自動化できます。
図3：Snowflake CoWorkでワークフローを再利用可能なスキルに簡単に変換
また、スキルからCode Execution Tool（パブリックプレビュー）を呼び出すこともできます。これにより、ユーザーはビジネスロジックを実行し、PDFやPowerPointプレゼンテーションなどの出力をCoWorkから直接生成できるため、洗練された成果物をチーム間で簡単に共有できるようになります。ナレッジワーカーは、単なるテキストの回答ではなく、洗練された共有可能な成果物を得ることができ、ビルダーは基盤となるコンピュートを構成する必要がなくなります。
図4：レポートやプレゼンテーションを自動生成
組織は時間の経過とともに、信頼できる自動化と再利用可能なワークフローのライブラリを構築していくでしょう。たとえば、セールスオペレーションマネージャーが次のようなワークフローを記述したとします。「リージョン別のパイプラインの変更を抽出し、ステージから外れた案件にフラグを立て、経営陣向けのサマリーEメールを起案する」チームはこのスキルを組織内の他のメンバーと共有でき、全員の生産性を向上させることができます。ユーザーはこれらのスキルを簡単に見つけることができるため、個人のメモに閉じ込められた属人的な回避策ではなく、共有の運用ナレッジが作成されます。
プロアクティブな実行
エージェントの最も価値ある働きは、誰かが質問する前に起こります。
月曜日の朝の営業担当VPを想像してみてください。質問が1つも発せられる前に、エージェントは顧客データと運用データに対する夜間の分析に基づき、リスクのある更新を3件提示し、トップアカウントでの消費量の低下にフラグを立て、アカウントエグゼクティブ向けの確認Eメールをすでに起案しています。ダッシュボードは確認されていません。アナリストにも連絡していません。
これを可能にするのが、自動化と時間ベースのサブスクリプション（まもなくパブリックプレビュー）です。CoWorkはバックグラウンドで実行され、特定の条件を確認し、異常を特定して、Eメール、Slack、またはモバイルアラートを介してタイムリーな更新を提供します。
構成はシンプルです。「毎週月曜日に、各アカウントの消費量を前週と比較する。20%以上低下しているものがあれば、根本原因と推奨されるアクションを報告する」あとはエージェントが処理します。
これが、ユーザーが確認するダッシュボードと、ユーザーの代わりに確認するエージェントの違いです。
ビジネス上の問題の中には、1回のやり取りでは解決できないものもあります。長時間実行される分析、システム間の連携、反復的な推論が必要です。非同期エージェントAPI（まもなく一般提供）により、エージェントは完了までに数分から数時間かかる可能性のある複雑なタスクに取り組みながら、バックグラウンドで非同期に実行し続けることができます。これにより、ナレッジワーカーは最小限の指示で、複雑な調査やワークフローをCoWorkに委任できるようになります。
これらの機能が連携することで、AIは質疑応答のインターフェイスから、チームの迅速な行動と重要な事項の先読みを支援するプロアクティブな仕事のパートナーへと変貌します。
共有可能なチームナレッジの構築
1回限りの回答では拡張性がありません。CoWorkの出力は、組織全体で再利用できるようになります。
アーティファクト（まもなく一般提供予定）により、ユーザーは分析、チャート、会話履歴全体を含む堅牢な出力を、元のコンテキストをすべて保持したまま保存および共有できるようになります。すべてのアーティファクトはライブ状態を維持します。最新のデータでリフレッシュされ、閲覧者ごとのロールベースのアクセス制御（RBAC）が尊重されます。あるアナリストの発見は、スライドデッキに埋もれたスクリーンショットではなく、次のアナリストの出発点となります。
図5：スクリーンショットではなく分析を共有
CoWorkのアーティファクトに、インタラクティブなダッシュボードが含まれるようになります（まもなくパブリックプレビュー）。作成者は、RBACによってスコープが設定されたマルチタイルのノーススターダッシュボードを、CoWorkで直接公開できます。ユーザーは、これらのダッシュボードに対して直接フォローアップの質問をしたり、リージョンや期間でフィルタリングしたりして、発見した内容を次のプレゼンテーションに組み込むことができます。
すべてのリーダーが同じ信頼できる情報源を確認でき、それらはすべて基盤となるデータを保護する同じポリシーによってガバナンスが適用されます。
図6：インタラクティブなダッシュボードを使用して共同で意思決定を行う
Conversation Sharing（まもなく一般提供）により、コンテキストと引用を含むスレッドを同僚と簡単に共有できるようになるため、言い換えられた回答ではなく、実際の回答に基づいてコラボレーションを行うことができます。
主にSlackを活用しているチーム向けに、新しいSnowflake CoWorkのSlackアプリ（まもなくプライベートプレビュー）は、詳細を確認できるCoWorkへのディープリンクを備えた対話型エージェントエクスペリエンスをもたらします。ユーザーは任意の会話でCoWorkに質問し、レンダリングされたチャートをインラインで含むストリーミング応答を受け取り、Slackから離れることなくスレッドでフォローアップできます。マルチユーザーOAuthにより、すべての応答が質問者の権限を確実に尊重するため、CoWork内のデータを保護するのと同じガバナンスが、チームのコミュニケーションフローにシームレスに拡張されます。
チームがすでに使用しているツール全体で機能
インサイトは、行動に移されて初めて意味を持ちます。MCPコネクターを介して、CoWorkはGmailでのEメールの下書き作成、Jiraチケットの更新、Slackへの投稿、Salesforceでのアクティビティの記録を、すべて同じ会話から、Snowflakeのガバナンス境界内で、ワークフローを中断することなく実行できます。チームはツールやワークフローを切り替えることなく、インサイトから行動へと移行できます。
図7：エンタープライズツールへのワンクリックMCP接続を有効化
iOSモバイルアプリ（近日中に一般提供開始予定）により、チームの誰もが、どこで作業していても、CoWorkの完全なエクスペリエンスにアクセスできるようになります。Face IDによるロック解除と完全な会話履歴により、ナレッジワーカーは会議場からエージェントが下書きした顧客宛てのEメールを承認したり、空港から朝のブリーフィングを確認したりできます。
すべての応答には、ユーザーが閲覧を許可されているデータが反映されます。すべてのアクションは、管理者が定義したポリシーの範囲内で実行されます。すべてのインタラクションは完全に監査可能です。
図8：iOSモバイルアプリ：どこにいても利用できるパーソナルワークエージェント
エージェントを拡張する人々のために構築
優れたユーザー体験の裏には、強力なビルダー体験があります。Agent Studio（近日中に一般提供開始予定）は、エージェントの構築、管理、ガバナンスのための再設計されたエクスペリエンスです。
エージェント準備ウィザードは、エージェントの構成、評価、展開を通じてクリエイターをガイドし、プロトタイプから本番環境への移行を迅速化します。単一の管理画面により、ビルダーは組織内のエージェント全体の使用状況、レイテンシー、評価スコア、および組織内のすべてのエージェントにわたるツールの利用状況に対する可視性を得られるため、エージェントの品質を簡単に監視し、向上させることができます。
さらに、価値実現までの時間を加速させるため、ダッシュボードを対話型アプリに変換するビルダーは、任意の既存のPower BIダッシュボード（パブリックプレビュー）から直接、ガバナンスの効いたセマンティックビューを即座に作成できるようになりました。
管理者は、完全な監査証跡および管理者が定義したポリシーとともにRBACを使用して、自律的なアクションが組織の境界内に収まるようにすることができます。管理者は、エージェントが単独で実行できること、承認が必要なこと、および使用できないことを決定し、すべてのアクションはそのポリシーの理由とともに記録されます。
ビジネスのすべてのユーザーがパーソナライズされたワークエージェントを利用可能に
Snowflake CoWorkは、ある約束から始まりました。チームが何が起こったかを理解するだけでなく、それに基づいて行動できるように支援することです。
現在、その約束は回答の提供にとどまらず、チームが業務を実行し、反復可能なプロセスを自動化し、個人のインサイトを再利用可能な組織の機能に変えることの支援にまで広がっています。
Snowflake CoWorkは、よりスマートな働き方を実現するパーソナルワークエージェントです。信頼性が高く、プロアクティブで、ユーザーのために継続的に機能します。
使用を開始する
- お試しください：Snowflake CoWorkクイックスタート
- ご視聴ください：Summit 2026の基調講演とプロダクトデモ
- 詳しくはこちら：Snowflake Cortexドキュメント
上記のCoWorkへの言及はすべてSnowflake CoWorkを指します。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。