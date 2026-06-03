Snowflake CoWork: Der persönliche Agent für alle Knowledge Worker

In den letzten zwei Jahren hat KI Mitarbeitenden geholfen, Inhalte zu generieren, Fragen zu beantworten und Analysen zu beschleunigen. Aber die meisten KI-Systeme warten immer noch auf Anweisungen. Der nächste Sprung ist die proaktive Zusammenarbeit: Agenten, die Ihr Unternehmen verstehen, lernen, wie Sie arbeiten, sicher über Unternehmenssysteme hinweg agieren und dabei helfen, bessere Entscheidungen und eine schnellere Ausführung voranzutreiben.
Mit Snowflake CoWork (ehemals Snowflake Intelligence) können Unternehmen vom reaktiven Einsatz von KI auf Anfragen zu einer aktiven, kollaborativen Unterstützung übergehen.
CoWork ist ein persönlicher Agent für alle Knowledge Worker. Er kann tiefgreifende logische Schlüsse ziehen, Routine-Tasks automatisieren und den Weg von der Idee über die Entscheidung bis zur Handlung beschleunigen. Durch die Kombination von tiefem Verständnis, Automatisierung und Unternehmenskontext hilft CoWork Unternehmen dabei, KI in messbare Geschäftsergebnisse zu verwandeln.
„Mit Snowflake CoWork haben wir neu definiert, wie unsere Teams mit Daten interagieren. Was früher spezialisierte Analyst:innen und manuelle Anfragen erforderte, ist heute für Hunderte von Mitarbeitenden in Echtzeit zugänglich. Durch die Automatisierung von Routineabfragen und den direkten, vertrauenswürdigen Zugriff jedes Teams auf Erkenntnisse haben wir betriebliche Reibungsverluste reduziert und unsere Datenteams in die Lage versetzt, sich auf wirkungsvollere Aufgaben zu konzentrieren. Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, effizientere Abläufe und ein skalierbares Fundament für die nächste Generation von KI bei WHOOP.“
Matt Luizzi
Abbildung 1: Snowflake CoWork: Ein persönlicher Agent für alle Knowledge Worker.
Versteht Ihr Unternehmen bis ins Detail
Ein Agent ist nur so gut wie sein Verständnis für Ihr Unternehmen. In der Vergangenheit erforderte es wochenlange Einrichtung, bis KI-Systeme Unternehmensdaten richtig interpretieren und einen echten Mehrwert liefern konnten.
Cortex Sense (bald in Private Preview verfügbar) wird eine grundlegende Kontextschicht einführen, die automatisch lernt, wie ein Unternehmen seine Daten und Abläufe definiert. Es wird wesentliche Elemente wie wichtige Geschäftskennzahlen, Beziehungen zwischen Datenquellen und standardmäßige Analyseprozesse verstehen, ohne dass eine umfangreiche manuelle Konfiguration erforderlich ist.
Mithilfe von Signalen aus dem Abfrageverlauf, Metadaten, Dashboards in Tools wie Power BI und Tableau sowie Unternehmensdaten außerhalb von Snowflake wird Cortex Sense Konzepte wie Umsatzdefinitionen, Geschäftsjahreskalender und Snapshot-Tabellen verstehen. Dadurch kann CoWork vom ersten Tag an genauere und fundiertere Antworten liefern.
Das bedeutet, dass Knowledge Worker nicht mehr darauf warten müssen, dass Datenteams „die KI einrichten“, sondern vom ersten Tag an Mehrwert erzielen können. Basierend auf internen Tests mit komplexen Unternehmensabfragen erreichten CoCo und CoWork bei Verwendung von Cortex Sense eine Genauigkeitsrate von 83 %, verglichen mit 47 % für CoCo und CoWork allein und 23 % für Frontier Coding Agents mit Snowflake MCP. Dies ermöglicht eine deutlich zuverlässigere betriebliche Schlussfolgerung und Entscheidungsunterstützung.
Um die Akzeptanz noch weiter zu beschleunigen, wird Cortex Sense eine Reihe von sofort einsatzbereiten Plug-ins (bald in Private Preview) für Bereiche wie Finanzen und Vertrieb enthalten. Diese Plug-ins werden Skills, Geschäftslogik und MCP-Konnektoren kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, produktionsbereite Agenten schneller bereitzustellen. Sie werden Agenten automatisch mit operativem Wissen und Unternehmenskontext verknüpfen, was genauere, domänenspezifische Aktionen und Erkenntnisse ermöglicht. Teams können in wenigen Minuten, nicht Monaten, von null zu einem kontextsensitiven Agenten gelangen.
Diese Funktion wird mit Deep Research (bald allgemein verfügbar) zusammenarbeiten und es Benutzer:innen ermöglichen, komplexe Geschäftsfragen über strukturierte und unstrukturierte Unternehmensdaten hinweg gründlich zu untersuchen. Angetrieben von dem Agent-Swarm-Orchestrierungssystem, das vom KI-Forschungsteam von Snowflake entwickelt wurde, liefert Deep Research eine hochmoderne Performance über strukturierte und unstrukturierte Unternehmensdaten hinweg und übertrifft Single-Agent-Systeme im Hybrid Deep Research Benchmark von Snowflake um mehr als ein Drittel.
Abbildung 2: Untersuchen Sie komplexe Fragen über Unternehmensdaten hinweg mit Deep Research.
Analytical Search (bald in Public Preview) wird eine mehrstufige Analyse für unstrukturierte Daten integrieren, indem Aggregation, Vergleich und Trendanalyse über riesige Dokumentensammlungen hinweg durchgeführt werden. Fragen, die früher wochenlangen manuellen Aufwand erforderten, werden nun sofort mit berechneten Ergebnissen beantwortet.
Bei Fragen wie der, warum die Bruttomarge in der EU gesunken ist oder warum Vertragsverlängerungen in APAC zurückgehen, wird CoWork das Problem zerlegen, parallele Research-Agenten über strukturierte und unstrukturierte Daten laufen lassen, die Ergebnisse kreuzvalidieren und in wenigen Minuten einen vollständig zitierten Bericht zurückgeben. Ein:e Finanzleiter:in kann nun fragen: „Warum ist die Bruttomarge in der EU in diesem Quartal gesunken?“ CoWork wird Umsatz, Kostentrends und Währungseffekte aus kontrollierten Daten analysieren, relevanten Geschäftskontext einbeziehen und eine Antwort mit vollständigen Quellenangaben liefern. Teams können nun in wenigen Minuten Arbeit erledigen, für die ein:e Senior-Analyst:in normalerweise Tage brauchen würde.
Ein persönlicher Agent, der Sie kennt
Jede:r Mitarbeitende interagiert anders mit KI. Ein CMO benötigt die Performance von Kampagnen und die Budgetentwicklung. Ein:e Supply-Chain-Direktor:in benötigt Bestandswarnungen und Lieferzeiten von Lieferanten. Mit diesen Innovationen erhält jede:r Benutzer:in einen einzigen Agenten, der sich an die eigene Arbeitsweise anpasst, anstatt alle in denselben Workflow zu zwingen.
Die Multi-Agent-Orchestrierung (bald in Public Preview) wird es CoWork ermöglichen, jede Frage automatisch an die besten Daten, Skills und Tools weiterzuleiten, sodass Benutzer:innen nicht mehr manuell auswählen müssen, welchen Workflow oder welches System sie nutzen möchten. Mit personalisierten MCP-Verbindungen und einem sitzungsübergreifenden, persistenten Gedächtnis ist CoWork darauf ausgelegt, sich an die Arbeitsweise jedes Mitarbeitenden anzupassen und im Laufe der Zeit eine nahtlosere, kontextsensitive Erfahrung zu bieten.
Memory (bald in Public Preview) zum Speichern von Benutzerpräferenzen und Fakten wird CoWork eine kontinuierliche Personalisierung basierend auf Benutzerinteraktionen ermöglichen. CoWork wird sich Präferenzen, rollenspezifische Muster und wiederkehrende Tasks merken, sodass Teams schneller vorankommen können, anstatt bei jeder Sitzung von vorn zu beginnen.
Mit User Skills (bald in Public Preview) kann jede:r Benutzer:in eine mehrstufige Routine aufzeichnen und in einen wiederverwendbaren Skill für das gesamte Unternehmen umwandeln. Diese Skills können Routine-Tasks wie die Vorbereitung einer Montagszusammenfassung, die Durchführung einer mehrstufigen Abweichungsanalyse und das Verfassen von Kunden-Follow-ups automatisieren, indem der Workflow einfach in natürlicher Sprache beschrieben wird.
Abbildung 3: Verwandeln Sie Workflows in Snowflake CoWork ganz einfach in wiederverwendbare Skills.
Skills können auch das Code Execution Tool (Public Preview) aufrufen, sodass Nutzer:innen Geschäftslogik ausführen und Ausgaben wie PDFs und PowerPoint-Präsentationen direkt aus CoWork generieren können, was das teamübergreifende Teilen von ausgearbeiteten Ergebnissen erleichtert. Knowledge Worker erhalten ausgearbeitete, teilbare Ergebnisse, nicht nur Textantworten, und Entwickler:innen müssen niemals die zugrunde liegende Rechenressource konfigurieren.
Abbildung 4: Generieren Sie Berichte und Präsentationen automatisch.
Im Laufe der Zeit werden Unternehmen eine Bibliothek mit vertrauenswürdigen Automatisierungen und wiederverwendbaren Workflows aufbauen. Ein:e Sales Ops Manager:in könnte beispielsweise einen Workflow wie diesen beschreiben: „Ziehe Pipeline-Änderungen nach Region, markiere Deals, die in der Phase zurückgefallen sind, und entwirf eine Zusammenfassungs-E-Mail für die Führungsebene.” Teams können diesen Skill mit anderen im Unternehmen teilen und so die Produktivität für alle steigern. Nutzer:innen können diese Skills leicht entdecken und so gemeinsames operatives Wissen schaffen, anstatt Workarounds für Einzelpersonen, die in den Notizen von jemandem verborgen sind.
Läuft proaktiv
Die wertvollste Arbeit von Agenten findet statt, bevor jemand fragt.
Stellen Sie sich eine:n VP of Sales an einem Montagmorgen vor. Bevor auch nur eine einzige Frage gestellt wird, hat der Agent basierend auf einer nächtlichen Analyse von Kunden- und Betriebsdaten bereits drei gefährdete Verlängerungen aufgedeckt, einen Verbrauchsrückgang bei einem Top-Kunden markiert und eine Check-in-E-Mail für den Account Executive entworfen. Es wurde kein Dashboard überprüft. Es wurde kein:e Analyst:in kontaktiert.
Automatisierungen und zeitbasierte Abonnements (bald in Public Preview) machen dies möglich. CoWork läuft im Hintergrund, prüft auf bestimmte Bedingungen, identifiziert Anomalien und liefert rechtzeitige Updates per E-Mail, Slack oder mobilen Benachrichtigungen.
Eine einfache Konfiguration: „Vergleiche jeden Montag den Verbrauch jedes Kontos mit der Vorwoche. Wenn er um mehr als 20 % sinkt, informiere mich über die Ursache und die empfohlene Maßnahme.” Der Agent erledigt den Rest.
Das ist der Unterschied zwischen einem Dashboard, das Sie überprüfen, und einem Agenten, der für Sie überprüft.
Manche Geschäftsprobleme lassen sich nicht in einer einzigen Interaktion lösen. Sie erfordern länger laufende Analysen, systemübergreifende Koordination und iteratives Denken. Die Async Agent API (bald allgemein verfügbar) wird es Agenten ermöglichen, an komplexen Tasks zu arbeiten, deren Abschluss einige Minuten oder Stunden dauern kann, während sie asynchron im Hintergrund weiterlaufen. Dies befähigt Knowledge Worker, komplexe Untersuchungen und Workflows mit minimaler Anleitung an CoWork zu delegieren.
Zusammen werden diese Funktionen KI von einer Frage-und-Antwort-Schnittstelle in einen proaktiven Partner verwandeln, der Teams hilft, schneller zu agieren und bei den wichtigen Dingen die Nase vorn zu behalten.
Baut teilbares Teamwissen auf
Einmalige Antworten skalieren nicht. CoWork-Ausgaben werden nun unternehmensübergreifend wiederverwendbar sein.
Mit Artifacts (bald allgemein verfügbar) können Nutzer:innen robuste Ausgaben speichern und teilen, einschließlich Analysen, Diagrammen und gesamten Konversationsverläufen, wobei der gesamte ursprüngliche Kontext erhalten bleibt. Jedes Artefakt bleibt live: Es wird mit den neuesten Daten aktualisiert und respektiert die rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC) pro Betrachter:in. Eine Erkenntnis von einem:einer Analyst:in wird zum Ausgangspunkt für den:die nächste:n, nicht zu einem Screenshot, der in einem Foliensatz vergraben ist.
Abbildung 5: Teilen Sie Analysen, keine Screenshots.
Artifacts auf CoWork umfassen jetzt interaktive Dashboards (bald in Public Preview). Autor:innen können Multi-Tile-North-Star-Dashboards direkt in CoWork veröffentlichen, die durch RBAC eingeschränkt sind. Nutzer:innen können direkt in diesen Dashboards Folgefragen stellen, nach Region oder Zeitraum filtern und Erkenntnisse in die nächste Präsentation übernehmen.
Jede Führungskraft sieht dieselbe Source of Truth, wobei alle denselben Richtlinien unterliegen, die die zugrunde liegenden Daten schützen.
Abbildung 6: Nutzen Sie interaktive Dashboards für die gemeinsame Entscheidungsfindung.
Conversation Sharing (bald allgemein verfügbar) macht es einfach, einen Thread mit einem:einer Kolleg:in zu teilen, komplett mit Kontext und Zitaten, sodass die Zusammenarbeit rund um echte Antworten und nicht um paraphrasierte stattfinden kann.
Für Teams, die in Slack arbeiten, bringt die neue Snowflake CoWork Slack-App (bald in Private Preview) das Conversational-Agent-Erlebnis mit Deep Links zu CoWork für mehr. Nutzer:innen können CoWork in jeder Konversation Fragen stellen, Streaming-Antworten mit gerenderten Diagrammen inline erhalten und im Thread nachfassen, ohne Slack jemals zu verlassen. Multi-User-OAuth stellt sicher, dass jede Antwort die Berechtigungen der fragenden Person respektiert, sodass sich dieselbe Governance, die Daten innerhalb von CoWork schützt, nahtlos auf den Fluss der Teamkommunikation erstreckt.
Agiert über die Tools hinweg, die Ihre Teams bereits nutzen
Erkenntnisse sind nur dann von Bedeutung, wenn sie in die Tat umgesetzt werden. Über MCP-Konnektoren kann CoWork E-Mails in Gmail entwerfen, Jira-Tickets aktualisieren, in Slack posten und Aktivitäten in Salesforce protokollieren – alles aus derselben Unterhaltung heraus und innerhalb der Governance-Grenzen von Snowflake, direkt im Arbeitsfluss. Teams können von der Erkenntnis zur Aktion übergehen, ohne Tools oder Workflows wechseln zu müssen.
Abbildung 7: MCP-Verbindungen zu Unternehmenstools mit nur einem Klick ermöglichen.
Die mobile iOS-App (in Kürze allgemein verfügbar) macht das gesamte CoWork-Erlebnis für alle im Team zugänglich, unabhängig davon, wo sie arbeiten. Dank der Entsperrung per Face ID und dem vollständigen Unterhaltungsverlauf können Knowledge Worker eine von einem Agenten entworfene Kunden-E-Mail vom Konferenzsaal aus genehmigen oder ein morgendliches Briefing vom Flughafen aus überprüfen.
Jede Antwort spiegelt die Daten wider, für deren Anzeige der:die Benutzer:in autorisiert ist. Jede Aktion wird innerhalb der von Administrator:innen definierten Richtlinien ausgeführt. Jede Interaktion ist vollständig auditierbar.
Abbildung 8: Mobile iOS-App: Ihr persönlicher Agent, überall.
Entwickelt für die Personen, die Agenten skalieren
Hinter jeder großartigen Benutzererfahrung steht eine leistungsstarke Entwicklererfahrung. Agent Studio (in Kürze allgemein verfügbar) ist die neu gestaltete Umgebung für die Erstellung, Verwaltung und Governance von Agenten.
Ein Assistent für die Agentenbereitschaft beschleunigt den Übergang vom Prototyp zur Produktion und führt die Ersteller:innen durch die Konfiguration, Evaluierung und Bereitstellung von Agenten. Eine zentrale Ansicht bietet Entwickler:innen Einblick in die Nutzung aller Agenten im Unternehmen, die Latenz, die Evaluierungsergebnisse und die Tool-Nutzung für jeden Agenten im Unternehmen, sodass Entwickler:innen die Qualität der Agenten problemlos verbessern und überwachen können.
Um die Time-to-Value noch weiter zu beschleunigen, können Entwickler:innen, die ihre Dashboards in konversationelle Apps verwandeln, nun sofort einen kontrollierten Semantic View direkt aus jedem bestehenden Power BI-Dashboard erstellen (Public Preview).
Administrator:innen können nun RBAC zusammen mit einem vollständigen Audit-Trail und von Administrator:innen definierten Richtlinien verwenden, um sicherzustellen, dass autonome Aktionen innerhalb der Unternehmensgrenzen bleiben. Administrator:innen entscheiden, was ein Agent selbstständig ausführt, was genehmigt werden muss und was er nicht verwenden darf, wobei jede Aktion mit der entsprechenden Richtlinienbegründung protokolliert wird.
Jede:r Benutzer:in in Ihrem Unternehmen verfügt nun über einen personalisierten Agenten
Snowflake CoWork begann mit einem Versprechen: Teams dabei zu helfen, auf das Geschehene zu reagieren und es nicht nur zu verstehen.
Nun geht dieses Versprechen über die Bereitstellung von Antworten hinaus, um Teams bei der Ausführung von Arbeiten zu unterstützen, wiederholbare Prozesse zu automatisieren und individuelle Erkenntnisse in wiederverwendbare Unternehmensfunktionen umzuwandeln.
Snowflake CoWork ist der persönliche Agent, mit dem Sie intelligenter arbeiten. Er ist vertrauenswürdig, proaktiv und arbeitet kontinuierlich für Sie.
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- Testen: Snowflake CoWork-Quickstart
- Ansehen: Summit 2026-Keynote und Produktdemos
- Weitere Informationen: Snowflake Cortex-Dokumentation
Alle obigen Verweise auf CoWork beziehen sich auf Snowflake CoWork.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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