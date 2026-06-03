Snowflake CoWork: Der persönliche Agent für alle Knowledge Worker

Abbildung 4: Generieren Sie Berichte und Präsentationen automatisch.

Im Laufe der Zeit werden Unternehmen eine Bibliothek mit vertrauenswürdigen Automatisierungen und wiederverwendbaren Workflows aufbauen. Ein:e Sales Ops Manager:in könnte beispielsweise einen Workflow wie diesen beschreiben: „Ziehe Pipeline-Änderungen nach Region, markiere Deals, die in der Phase zurückgefallen sind, und entwirf eine Zusammenfassungs-E-Mail für die Führungsebene.” Teams können diesen Skill mit anderen im Unternehmen teilen und so die Produktivität für alle steigern. Nutzer:innen können diese Skills leicht entdecken und so gemeinsames operatives Wissen schaffen, anstatt Workarounds für Einzelpersonen, die in den Notizen von jemandem verborgen sind.

Läuft proaktiv

Die wertvollste Arbeit von Agenten findet statt, bevor jemand fragt.

Stellen Sie sich eine:n VP of Sales an einem Montagmorgen vor. Bevor auch nur eine einzige Frage gestellt wird, hat der Agent basierend auf einer nächtlichen Analyse von Kunden- und Betriebsdaten bereits drei gefährdete Verlängerungen aufgedeckt, einen Verbrauchsrückgang bei einem Top-Kunden markiert und eine Check-in-E-Mail für den Account Executive entworfen. Es wurde kein Dashboard überprüft. Es wurde kein:e Analyst:in kontaktiert.

Automatisierungen und zeitbasierte Abonnements (bald in Public Preview) machen dies möglich. CoWork läuft im Hintergrund, prüft auf bestimmte Bedingungen, identifiziert Anomalien und liefert rechtzeitige Updates per E-Mail, Slack oder mobilen Benachrichtigungen.

Eine einfache Konfiguration: „Vergleiche jeden Montag den Verbrauch jedes Kontos mit der Vorwoche. Wenn er um mehr als 20 % sinkt, informiere mich über die Ursache und die empfohlene Maßnahme.” Der Agent erledigt den Rest.

Das ist der Unterschied zwischen einem Dashboard, das Sie überprüfen, und einem Agenten, der für Sie überprüft.

Manche Geschäftsprobleme lassen sich nicht in einer einzigen Interaktion lösen. Sie erfordern länger laufende Analysen, systemübergreifende Koordination und iteratives Denken. Die Async Agent API (bald allgemein verfügbar) wird es Agenten ermöglichen, an komplexen Tasks zu arbeiten, deren Abschluss einige Minuten oder Stunden dauern kann, während sie asynchron im Hintergrund weiterlaufen. Dies befähigt Knowledge Worker, komplexe Untersuchungen und Workflows mit minimaler Anleitung an CoWork zu delegieren.

Zusammen werden diese Funktionen KI von einer Frage-und-Antwort-Schnittstelle in einen proaktiven Partner verwandeln, der Teams hilft, schneller zu agieren und bei den wichtigen Dingen die Nase vorn zu behalten.

Baut teilbares Teamwissen auf

Einmalige Antworten skalieren nicht. CoWork-Ausgaben werden nun unternehmensübergreifend wiederverwendbar sein.

Mit Artifacts (bald allgemein verfügbar) können Nutzer:innen robuste Ausgaben speichern und teilen, einschließlich Analysen, Diagrammen und gesamten Konversationsverläufen, wobei der gesamte ursprüngliche Kontext erhalten bleibt. Jedes Artefakt bleibt live: Es wird mit den neuesten Daten aktualisiert und respektiert die rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC) pro Betrachter:in. Eine Erkenntnis von einem:einer Analyst:in wird zum Ausgangspunkt für den:die nächste:n, nicht zu einem Screenshot, der in einem Foliensatz vergraben ist.