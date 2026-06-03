Snowflake CoWork: el agente de IA personal de los profesionales del conocimiento

En los últimos dos años, la inteligencia artificial (IA) ha ayudado a los empleados a generar contenido, responder preguntas y acelerar el análisis. Pero la mayoría de los sistemas de IA siguen esperando instrucciones. El siguiente paso es la colaboración proactiva: agentes de IA que entienden tu negocio, aprenden cómo trabajas, actúan de forma segura en todos los sistemas empresariales y ayudan a impulsar mejores decisiones y una ejecución más rápida.
Con Snowflake CoWork (antes Snowflake Intelligence), las empresas pueden pasar de usar la IA en respuesta a solicitudes a usarla como asistencia activa y colaborativa.
CoWork es un agente de trabajo personal para cada profesional del conocimiento. Puede razonar en profundidad, automatizar tareas rutinarias y acelerar el paso de las ideas a las decisiones y a la acción. Al combinar una comprensión profunda, automatización y contexto empresarial, CoWork ayuda a las organizaciones a convertir la IA en resultados empresariales medibles.
“Con Snowflake CoWork, hemos reimaginado la forma en que nuestros equipos interactúan con los datos. Lo que antes requería analistas especializados y solicitudes manuales ahora está al alcance de cientos de empleados en tiempo real. Al automatizar las consultas rutinarias y ofrecer a cada equipo un acceso directo y fiable a los datos, hemos reducido la fricción operativa y permitido que nuestros equipos de datos se centren en trabajos de mayor impacto. El resultado son decisiones más ágiles, operaciones más eficientes y una base escalable para la próxima generación de inteligencia artificial en WHOOP”.
Matt Luizzi
Figura 1. Snowflake CoWork: un agente de trabajo personal para cada profesional del conocimiento.
Entiende tu negocio en profundidad
Un agente es tan bueno como lo sea la comprensión que tiene de tu negocio. Históricamente, conseguir que los sistemas de IA interpreten correctamente los datos empresariales ha requerido semanas de configuración para poder aportar valor significativo.
Cortex Sense (próximamente en vista previa privada) introducirá una capa de contexto fundamental que aprende automáticamente cómo una empresa define sus datos y operaciones. Comprenderá elementos esenciales como las métricas empresariales clave, las relaciones entre las fuentes de datos y los procesos analíticos estándar sin necesidad de una amplia configuración manual.
Mediante señales del historial de consultas, metadatos, paneles en herramientas como Power BI y Tableau, y datos empresariales fuera de Snowflake, Cortex Sense comprenderá conceptos como las definiciones de ingresos, los calendarios fiscales y las tablas de instantáneas. Esto permitirá a CoWork ofrecer respuestas más precisas y fundamentadas desde el primer día.
Esto significa que los profesionales del conocimiento dejarán de esperar a que los equipos de datos “configuren la IA” y empezarán a obtener valor desde el primer día. Según pruebas internas realizadas con consultas empresariales complejas, CoCo y CoWork alcanzaron una tasa de precisión del 83 % al usar Cortex Sense, frente al 47 % de CoCo y CoWork por sí solos y al 23 % de Frontier Coding Agents con Snowflake MCP. Esto permite un razonamiento empresarial y un apoyo a la toma de decisiones considerablemente más fiables.
Para acelerar aún más la adopción, Cortex Sense incluirá una serie de plugins (próximamente en vista previa privada) listos para usar para ámbitos como finanzas y ventas. Estos plugins combinarán skills, lógica empresarial y conectores MCP para ayudar a las empresas a implementar más rápido agentes listos para producción. Conectarán automáticamente a los agentes en el conocimiento operativo y el contexto empresarial, lo que permitirá acciones e información más precisos y específicos del dominio. Los equipos pueden pasar de cero a un agente con conocimiento del contexto en cuestión de minutos, no de meses.
Esta capacidad funcionará junto con Deep Research (próximamente con disponibilidad general), lo que permitirá a los usuarios examinar a fondo preguntas empresariales complejas tanto en datos empresariales estructurados como no estructurados. Impulsado por un sistema de orquestación multiagente desarrollado por el equipo de investigación de IA de Snowflake, Deep Research ofrece un rendimiento de vanguardia en datos empresariales estructurados y no estructurados, y supera en más de un tercio a los sistemas de agente único en el índice de referencia híbrido de Deep Research de Snowflake.
Figura 2. Investiga cuestiones complejas en datos empresariales con Deep Research.
Analytical Search (en vista previa pública) incorporará análisis de varios pasos de datos no estructurados mediante agregación, comparación y análisis de tendencias en grandes colecciones de documentos. Las preguntas que antes requerían semanas de esfuerzo manual ahora se responderán al instante con resultados calculados.
Para preguntas como por qué ha disminuido el margen bruto en la UE o por qué las renovaciones están perdiendo impulso en APAC, CoWork descompondrá el problema, ejecutará agentes de investigación en paralelo sobre datos estructurados y no estructurados, validará de forma cruzada los hallazgos y devolverá en minutos un informe completo con referencias. Ahora, un responsable financiero puede preguntar: “¿por qué ha disminuido el margen bruto en la UE este trimestre?”. CoWork analizará los ingresos, las tendencias de costes y los efectos de las divisas a partir de datos gobernados, incorporará el contexto empresarial pertinente y ofrecerá una respuesta completa con referencias. Los equipos pueden completar en minutos un trabajo que normalmente llevaría días a un analista sénior.
Un agente personal que te conoce
Cada empleado interactúa con la IA de forma distinta. Un CMO necesita conocer el rendimiento de las campañas y monitorizar el presupuesto. Un director de cadena de suministro necesita alertas de inventario y plazos de entrega de los proveedores. Con estas innovaciones, cada usuario dispone de un único agente que se adapta a su forma de trabajar en lugar de obligarle a seguir el mismo flujo de trabajo.
Orquestación multiagente (disponible próximamente en vista previa pública) permitirá a CoWork dirigir automáticamente cada pregunta a los mejores datos, skills y herramientas, eliminando la necesidad de que los usuarios seleccionen manualmente qué flujo de trabajo o sistema deben utilizar. Con conexiones MCP personalizadas y memoria persistente entre sesiones, CoWork está diseñado para adaptarse a la forma de trabajar de cada empleado y ofrecer con el tiempo una experiencia más fluida y consciente del contexto.
Memory (próximamente en vista previa pública) para recordar preferencias y datos del usuario proporcionará a CoWork una personalización continua basada en las interacciones del usuario. CoWork recordará preferencias, patrones específicos de cada rol y tareas recurrentes, para que los equipos puedan avanzar más rápido en lugar de empezar de cero en cada sesión.
User Skills (disponible próximamente en vista previa pública) permitirá a cualquier usuario registrar y transformar una rutina de varios pasos en una skill reutilizable para toda la organización. Estas skills pueden automatizar tareas rutinarias, como preparar el resumen de los lunes, ejecutar un análisis de varianza de varios pasos y redactar seguimientos para clientes, simplemente describiendo el flujo de trabajo en lenguaje natural.
Figura 3. Convierte flujos de trabajo en skills reutilizables fácilmente en Snowflake CoWork.
Las skills también pueden invocar la herramienta Code Execution Tool (en vista previa pública), lo que permite a los usuarios ejecutar lógica empresarial y generar resultados como PDF y presentaciones de PowerPoint directamente desde CoWork. Esto facilita compartir productos finales pulidos entre equipos. Los profesionales del conocimiento obtendrán productos finales pulidos y fáciles de compartir, no solo respuestas de texto, y los desarrolladores nunca tendrán que configurar el cómputo subyacente.
Figura 4. Genera informes y presentaciones automáticamente.
Con el tiempo, las organizaciones crearán una biblioteca de automatizaciones fiables y flujos de trabajo reutilizables. Por ejemplo, un responsable de operaciones de ventas podría describir un flujo de trabajo como: “extrae los cambios del pipeline por región, identifica las oportunidades que han retrocedido de fase y redacta un correo electrónico de resumen para la dirección”. Los equipos pueden compartir esta skill con otras personas de la organización y, de esa manera, impulsar la productividad de todos. Los usuarios pueden descubrir fácilmente estas skills, creando conocimiento operativo compartido en lugar de soluciones individuales ocultas en las notas de alguien.
Funciona de forma proactiva
El trabajo más valioso de los agentes ocurre antes de que alguien lo pida.
Piensa en un vicepresidente de ventas un lunes por la mañana. Antes de que se formule una sola pregunta, el agente ya habrá identificado tres renovaciones en riesgo, señalado una caída del consumo en una cuenta clave y redactado un correo de seguimiento para el ejecutivo de cuentas, basado en un análisis de datos operativos y de clientes realizado por la noche. No se consultó ningún panel. No se avisó a ningún analista.
Las automatizaciones y las suscripciones programadas (próximamente en vista previa pública) hacen esto posible. CoWork se ejecutará en segundo plano, comprobando condiciones específicas, identificando anomalías y proporcionando actualizaciones oportunas por correo electrónico, Slack o alertas móviles.
Una configuración sencilla: “cada lunes, compara el consumo de cada cuenta con el de la semana anterior. Si alguna cae más de un 20 %, infórmame de la causa raíz y de la acción recomendada”. El agente se encargará del resto.
Esta es la diferencia entre un panel que consultas y un agente que lo hace por ti.
Algunos problemas empresariales no pueden resolverse en una sola interacción. Requieren análisis de mayor duración, coordinación entre sistemas y razonamiento iterativo. Async Agent API (próximamente con disponibilidad general) permitirá a los agentes trabajar en tareas complejas que pueden tardar unos minutos u horas en completarse, mientras siguen ejecutándose de forma asíncrona en segundo plano. Esto permite a los profesionales del conocimiento delegar investigaciones complejas y flujos de trabajo en CoWork con una orientación mínima.
En conjunto, estas capacidades transformarán la IA de una interfaz de preguntas y respuestas en un partner de trabajo proactivo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido y a anticiparse a lo que importa.
Crea conocimiento de equipo fácil de compartir
Las respuestas puntuales no escalan. Los resultados de CoWork ahora podrán reutilizarse en todas las organizaciones.
Los artefactos (pronto con disponibilidad general) permitirán a los usuarios guardar y compartir resultados sólidos, incluidos análisis, gráficos e historiales completos de conversaciones, preservando todo el contexto original. Todos los artefactos permanecerán activos: se actualizarán con los datos más recientes y respetarán el acceso basado en roles (RBAC) para cada usuario. El hallazgo de un analista se convertirá en el punto de partida del siguiente, no en una captura de pantalla oculta en una presentación.
Figura 5. Comparte análisis, no capturas de pantalla.
Los artefactos en CoWork ahora incluyen paneles interactivos (próximamente en vista previa pública). Los autores pueden publicar paneles North Star con varios subpaneles directamente en CoWork, delimitados por RBAC. Los usuarios pueden hacer preguntas de seguimiento directamente sobre estos paneles, filtrar por región o periodo e incorporar los resultados en la siguiente presentación.
Todos los líderes verán la misma fuente de verdad, todo ello gobernado por las mismas políticas que protegen los datos subyacentes.
Figura 6. Usa paneles interactivos para la toma de decisiones colaborativas.
Conversation Sharing (próximamente con disponibilidad general) facilitará el intercambio de hilos entre compañeros de trabajo, con todo el contexto y las citas, para que la colaboración pueda producirse en torno a respuestas reales, no parafraseadas.
Para los equipos que viven en Slack, la nueva aplicación de Slack de Snowflake CoWork (próximamente en vista previa) ofrecerá la experiencia del agente conversacional con vínculos profundos a CoWork para ir más allá. Los usuarios pueden hacer preguntas a CoWork en cualquier conversación, obtener respuestas en tiempo real con gráficos renderizados en línea y continuar el hilo sin salir nunca de Slack. OAuth multiusuario garantiza que cada respuesta respete los permisos de quien hace la consulta, de modo que la misma gobernanza que protege los datos dentro de CoWork se extiende sin fricciones al flujo de comunicación del equipo.
Actúa en las herramientas que tus equipos ya utilizan
La información solo importa cuando se convierte en acción. A través de los conectores MCP, CoWork puede redactar correos electrónicos en Gmail, actualizar tickets de Jira, publicar en Slack y registrar la actividad en Salesforce, todo desde la misma conversación y dentro de los límites de la gobernanza de Snowflake, sin salir del flujo de trabajo. Los equipos pueden pasar de la información a la acción sin cambiar de herramientas ni de flujos de trabajo.
Figura 7. Habilita conexiones MCP con un solo clic a herramientas empresariales.
La aplicación móvil para iOS (con disponibilidad general próximamente) hace que la experiencia completa de CoWork sea accesible para cualquier persona del equipo, dondequiera que trabaje. El desbloqueo con Face ID y el historial completo de conversaciones permiten que un profesional del conocimiento apruebe un correo electrónico para un cliente redactado por un agente desde una sala de conferencias o revise un informe matutino desde el aeropuerto.
Cada respuesta refleja los datos que el usuario está autorizado a ver. Cada acción se ejecuta dentro de las políticas definidas por el administrador. Cada interacción es totalmente auditable.
Figura 8. Aplicación móvil para iOS: tu agente de trabajo personal, en cualquier lugar.
Diseñado para quienes escalan agentes de IA
Detrás de cada gran experiencia de usuario hay una potente experiencia de desarrollo. Agent Studio (con disponibilidad general próximamente) es la experiencia rediseñada para crear, gestionar y gobernar agentes de IA.
Un asistente de preparación de agentes permitirá pasar más rápido del prototipo a la producción, guiando a los desarrolladores a través de la configuración, la evaluación y la implementación de agentes de IA. Una vista unificada aportará a los desarrolladores visibilidad sobre el uso de los agentes de IA en toda la organización, la latencia, las puntuaciones de evaluación y el uso de herramientas por parte de todos los agentes de IA de la organización, para que puedan mejorar y supervisar fácilmente la calidad de los agentes.
Y, para acelerar aún más el tiempo de valorización, los desarrolladores que convierten sus paneles en aplicaciones conversacionales ahora pueden crear una vista semántica gobernada al instante directamente desde cualquier panel existente de Power BI (en vista previa pública).
Asimismo, los administradores pueden usar RBAC, junto con un registro de auditoría completo y políticas definidas por el administrador, para garantizar que las acciones autónomas se mantengan dentro de los límites de la organización. Los administradores decidirán qué puede hacer un agente de IA por sí solo, para qué necesita aprobación y qué no puede usar, y cada acción quedará registrada con el motivo relacionado con la política correspondiente.
Cada usuario de tu empresa ahora tiene un agente de trabajo personalizado
Snowflake CoWork nació con una promesa: ayudar a los equipos a actuar sobre lo que ha ocurrido, no solo a entenderlo.
Ahora, esa promesa va más allá de ofrecer respuestas para ayudar a los equipos a ejecutar el trabajo, automatizar procesos repetibles y convertir la información individual en capacidades organizativas reutilizables.
Snowflake CoWork es el agente de trabajo personal con el que trabajas de forma más inteligente. Es fiable, proactivo y trabaja continuamente para ti.
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Todas las referencias anteriores a CoWork se refieren a Snowflake CoWork.
Declaraciones prospectivas
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