Snowflake CoWork: el agente de IA personal de los profesionales del conocimiento

Figura 4. Genera informes y presentaciones automáticamente.

Con el tiempo, las organizaciones crearán una biblioteca de automatizaciones fiables y flujos de trabajo reutilizables. Por ejemplo, un responsable de operaciones de ventas podría describir un flujo de trabajo como: “extrae los cambios del pipeline por región, identifica las oportunidades que han retrocedido de fase y redacta un correo electrónico de resumen para la dirección”. Los equipos pueden compartir esta skill con otras personas de la organización y, de esa manera, impulsar la productividad de todos. Los usuarios pueden descubrir fácilmente estas skills, creando conocimiento operativo compartido en lugar de soluciones individuales ocultas en las notas de alguien.

Funciona de forma proactiva

El trabajo más valioso de los agentes ocurre antes de que alguien lo pida.

Piensa en un vicepresidente de ventas un lunes por la mañana. Antes de que se formule una sola pregunta, el agente ya habrá identificado tres renovaciones en riesgo, señalado una caída del consumo en una cuenta clave y redactado un correo de seguimiento para el ejecutivo de cuentas, basado en un análisis de datos operativos y de clientes realizado por la noche. No se consultó ningún panel. No se avisó a ningún analista.

Las automatizaciones y las suscripciones programadas (próximamente en vista previa pública) hacen esto posible. CoWork se ejecutará en segundo plano, comprobando condiciones específicas, identificando anomalías y proporcionando actualizaciones oportunas por correo electrónico, Slack o alertas móviles.

Una configuración sencilla: “cada lunes, compara el consumo de cada cuenta con el de la semana anterior. Si alguna cae más de un 20 %, infórmame de la causa raíz y de la acción recomendada”. El agente se encargará del resto.

Esta es la diferencia entre un panel que consultas y un agente que lo hace por ti.

Algunos problemas empresariales no pueden resolverse en una sola interacción. Requieren análisis de mayor duración, coordinación entre sistemas y razonamiento iterativo. Async Agent API (próximamente con disponibilidad general) permitirá a los agentes trabajar en tareas complejas que pueden tardar unos minutos u horas en completarse, mientras siguen ejecutándose de forma asíncrona en segundo plano. Esto permite a los profesionales del conocimiento delegar investigaciones complejas y flujos de trabajo en CoWork con una orientación mínima.

En conjunto, estas capacidades transformarán la IA de una interfaz de preguntas y respuestas en un partner de trabajo proactivo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido y a anticiparse a lo que importa.

Crea conocimiento de equipo fácil de compartir

Las respuestas puntuales no escalan. Los resultados de CoWork ahora podrán reutilizarse en todas las organizaciones.

Los artefactos (pronto con disponibilidad general) permitirán a los usuarios guardar y compartir resultados sólidos, incluidos análisis, gráficos e historiales completos de conversaciones, preservando todo el contexto original. Todos los artefactos permanecerán activos: se actualizarán con los datos más recientes y respetarán el acceso basado en roles (RBAC) para cada usuario. El hallazgo de un analista se convertirá en el punto de partida del siguiente, no en una captura de pantalla oculta en una presentación.